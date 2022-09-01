https://ria.ru/20220901/shkola-1813813205.html
Единственная в подмосковном поселке Сычево школа открылась после капремонта
Единственная в подмосковном поселке Сычево школа открылась после капремонта - РИА Новости, 01.09.2022
Единственная в подмосковном поселке Сычево школа открылась после капремонта
Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл после капитального ремонта Сычевскую школу в Волоколамском городском округе, она является единственной в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:58
2022-09-01T17:58
2022-09-01T17:59
общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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школа
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл после капитального ремонта Сычевскую школу в Волоколамском городском округе, она является единственной в посёлке, сообщили в пресс-службе главы региона."В Сычёво школа особенная, потому что она в поселке единственная. Капитальный ремонт – это всегда определенные неудобства, зато какой результат, они стоят того. Сегодня, 1 сентября, Сычёвская школа снова открыла двери для 322 ребят", - приводят в пресс-службе слова Воробьева.Образовательное учреждение открылось в том числе для 43 первоклассников. Во время ремонта ученики временно размещались в детском саду, музыкальной школе и Чисменской школе.Работы по капремонту Сычевской школы начались в марте этого года – зданию обновили кровлю, фасады, отделали стены, потолки, полы, заменили входную группу, систему отопления, электрику, инженерные коммуникаций. Установили новую мебель, новое учебное оборудование, оснастили пищеблок.В пресс-службе отметили, что в настоящее время ведутся работы по благоустройству территории – асфальтирование дорожек, озеленение. Весной следующего года в рамках проекта "Открытый стадион" будет обустроено спортивное ядро школы. Подготовительные работы начнутся уже осенью.
https://ria.ru/20220901/shkola-1813706143.html
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общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), россия, школа
Общество, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Россия, Школа
17:58 01.09.2022 (обновлено: 17:59 01.09.2022)
Единственная в подмосковном поселке Сычево школа открылась после капремонта
В пресс-службе губернатора Подмосковья сообщили об открытии школы в поселке Сычево
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл после капитального ремонта Сычевскую школу в Волоколамском городском округе, она является единственной в посёлке, сообщили
в пресс-службе главы региона.
"В Сычёво школа особенная, потому что она в поселке единственная. Капитальный ремонт – это всегда определенные неудобства, зато какой результат, они стоят того. Сегодня, 1 сентября, Сычёвская школа снова открыла двери для 322 ребят", - приводят в пресс-службе слова Воробьева.
Образовательное учреждение открылось в том числе для 43 первоклассников. Во время ремонта ученики временно размещались в детском саду, музыкальной школе и Чисменской школе.
Работы по капремонту Сычевской школы начались в марте этого года – зданию обновили кровлю, фасады, отделали стены, потолки, полы, заменили входную группу, систему отопления, электрику, инженерные коммуникаций. Установили новую мебель, новое учебное оборудование, оснастили пищеблок.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время ведутся работы по благоустройству территории – асфальтирование дорожек, озеленение. Весной следующего года в рамках проекта "Открытый стадион" будет обустроено спортивное ядро школы. Подготовительные работы начнутся уже осенью.