https://ria.ru/20220901/shkola-1813722891.html

В Волгограде открыли новую школу на тысячу учеников

В Волгограде открыли новую школу на тысячу учеников - РИА Новости, 01.09.2022

В Волгограде открыли новую школу на тысячу учеников

Новая школа, рассчитанная на одну тысячу учеников, открылась в Красноармейском районе Волгограда, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:15

2022-09-01T14:15

2022-09-01T14:15

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андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 1 сен – РИА Новости. Новая школа, рассчитанная на одну тысячу учеников, открылась в Красноармейском районе Волгограда, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области."Одна тысяча детей, 148 из которых — первоклассники, сегодня сели за парты в новой школе на улице 2-я Штурманская в Красноармейском районе Волгограда. Современное учреждение построено на месте аварийного здания старой школы №117 по региональному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с руководством города посетил в четверг новую школу, он поздравил детей и педагогов с началом нового учебного года и вместе с ребятами и их родителями обсудил дальнейшее развитие района."Школа станет ещё одним шагом для развития всего микрорайона. Мы продолжаем обсуждать строительство жилья, лечебного заведения, дорог. Центр есть — отсюда движение идёт вперед, Парки, скверы — много что надо в районе строить", - цитирует администрация в сообщении слова Бочарова.В новой школе размещены 40 классов, спортивные и актовый залы, мультимедийная библиотека, мастерские и лаборатории, пищеблок и большая столовая. Также, по данным ведомства, учебное заведение адаптировано для занятий с детьми-инвалидами. Во дворе школы установлен спортивный городок, есть стадион. По информации администрации, в Волгоградской области строятся еще семь новых школ.Во время встречи с родителями и учениками губернатор предложил в 2023 году реализовать новый проект по краеведению в образовательных учреждениях региона, а также сделать его электронную версию, чтобы к нему был доступ для большей аудитории.

https://ria.ru/20220810/laboratoriya-1808505332.html

https://ria.ru/20220810/podzhog-1808515814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, волгоград, волгоградская область, образование - общество, андрей бочаров