https://ria.ru/20220901/shkola-1813722891.html
В Волгограде открыли новую школу на тысячу учеников
В Волгограде открыли новую школу на тысячу учеников - РИА Новости, 01.09.2022
В Волгограде открыли новую школу на тысячу учеников
Новая школа, рассчитанная на одну тысячу учеников, открылась в Красноармейском районе Волгограда, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:15
2022-09-01T14:15
2022-09-01T14:15
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андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 1 сен – РИА Новости. Новая школа, рассчитанная на одну тысячу учеников, открылась в Красноармейском районе Волгограда, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области."Одна тысяча детей, 148 из которых — первоклассники, сегодня сели за парты в новой школе на улице 2-я Штурманская в Красноармейском районе Волгограда. Современное учреждение построено на месте аварийного здания старой школы №117 по региональному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с руководством города посетил в четверг новую школу, он поздравил детей и педагогов с началом нового учебного года и вместе с ребятами и их родителями обсудил дальнейшее развитие района."Школа станет ещё одним шагом для развития всего микрорайона. Мы продолжаем обсуждать строительство жилья, лечебного заведения, дорог. Центр есть — отсюда движение идёт вперед, Парки, скверы — много что надо в районе строить", - цитирует администрация в сообщении слова Бочарова.В новой школе размещены 40 классов, спортивные и актовый залы, мультимедийная библиотека, мастерские и лаборатории, пищеблок и большая столовая. Также, по данным ведомства, учебное заведение адаптировано для занятий с детьми-инвалидами. Во дворе школы установлен спортивный городок, есть стадион. По информации администрации, в Волгоградской области строятся еще семь новых школ.Во время встречи с родителями и учениками губернатор предложил в 2023 году реализовать новый проект по краеведению в образовательных учреждениях региона, а также сделать его электронную версию, чтобы к нему был доступ для большей аудитории.
https://ria.ru/20220810/laboratoriya-1808505332.html
https://ria.ru/20220810/podzhog-1808515814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, волгоград, волгоградская область, образование - общество, андрей бочаров
Волгоградская область, Общество, Волгоград, Волгоградская область, Образование - Общество, Андрей Бочаров
В Волгограде открыли новую школу на тысячу учеников
В Красноармейском районе Волгограда открыли новую школу, рассчитанную на тысячу учеников
ВОЛГОГРАД, 1 сен – РИА Новости.
Новая школа, рассчитанная на одну тысячу учеников, открылась в Красноармейском районе Волгограда, сообщает в четверг пресс-служба
администрации Волгоградской области.
"Одна тысяча детей, 148 из которых — первоклассники, сегодня сели за парты в новой школе на улице 2-я Штурманская в Красноармейском районе Волгограда
. Современное учреждение построено на месте аварийного здания старой школы №117 по региональному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
вместе с руководством города посетил в четверг новую школу, он поздравил детей и педагогов с началом нового учебного года и вместе с ребятами и их родителями обсудил дальнейшее развитие района.
"Школа станет ещё одним шагом для развития всего микрорайона. Мы продолжаем обсуждать строительство жилья, лечебного заведения, дорог. Центр есть — отсюда движение идёт вперед, Парки, скверы — много что надо в районе строить", - цитирует администрация в сообщении слова Бочарова.
В новой школе размещены 40 классов, спортивные и актовый залы, мультимедийная библиотека, мастерские и лаборатории, пищеблок и большая столовая. Также, по данным ведомства, учебное заведение адаптировано для занятий с детьми-инвалидами. Во дворе школы установлен спортивный городок, есть стадион. По информации администрации, в Волгоградской области строятся еще семь новых школ.
Во время встречи с родителями и учениками губернатор предложил в 2023 году реализовать новый проект по краеведению в образовательных учреждениях региона, а также сделать его электронную версию, чтобы к нему был доступ для большей аудитории.