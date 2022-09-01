Первый звонок, триколор и разговоры о важном: День знаний в России
В первый день осени все школы страны — а их почти 40 тысяч — открыли двери для учеников.
В первый день осени все школы страны — а их почти 40 тысяч — открыли двери для учеников.
В школу пошли 17,5 миллиона детей, из них почти два миллиона — первоклассники.
В школу пошли 17,5 миллиона детей, из них почти два миллиона — первоклассники.
Учебный год стартовал с поднятием российского флага и исполнения гимна. Такую церемонию будут проводить в начале каждой недели.
Учебный год стартовал с поднятием российского флага и исполнения гимна. Такую церемонию будут проводить в начале каждой недели.
Право поднимать флаг получат школьники, показывающие высокие результаты в учебе, спорте и творчестве.
Право поднимать флаг получат школьники, показывающие высокие результаты в учебе, спорте и творчестве.
Торжественная линейка в День знаний в московской школе № 158.
Торжественная линейка в День знаний в московской школе № 158.
Еще одно важное нововведение — "Разговоры о важном". Это цикл классных часов, целью которых должно стать развитие патриотизма, гражданское воспитание и историческое просвещение.
Еще одно важное нововведение — "Разговоры о важном". Это цикл классных часов, целью которых должно стать развитие патриотизма, гражданское воспитание и историческое просвещение.
У старшеклассников и студентов появится новый курс "Россия — моя история".
У старшеклассников и студентов появится новый курс "Россия — моя история".
В начавшемся учебном году для детей открываются новые профильные классы — психолого-педагогические, судо- и авиастроительные.
В начавшемся учебном году для детей открываются новые профильные классы — психолого-педагогические, судо- и авиастроительные.
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний и пожелал им ставить перед собой самые смелые цели.
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний и пожелал им ставить перед собой самые смелые цели.
"Дорогие ребята, вы получаете качественное образование, осваиваете востребованные навыки, а значит, должны чувствовать уверенность в своих силах. Знайте, что вас всегда поддерживают родные, близкие и, конечно, педагоги", — отметил министр.
"Дорогие ребята, вы получаете качественное образование, осваиваете востребованные навыки, а значит, должны чувствовать уверенность в своих силах. Знайте, что вас всегда поддерживают родные, близкие и, конечно, педагоги", — отметил министр.