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Первый звонок, триколор и разговоры о важном: День знаний в России - РИА Новости, 01.09.2022
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Первый звонок, триколор и разговоры о важном: День знаний в России
Первый звонок, триколор и разговоры о важном: День знаний в России - РИА Новости, 01.09.2022
Первый звонок, триколор и разговоры о важном: День знаний в России
Для миллионов российских школьников начался новый учебный год. День знаний — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.09.2022
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фото
россия
день знаний
1 сентября
школа
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Для миллионов российских школьников начался новый учебный год. День знаний — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, россия, день знаний, 1 сентября, школа
Фото, Россия, День знаний, 1 сентября, Школа
12:40 01.09.2022 (обновлено: 16:23 01.09.2022)
 

Первый звонок, триколор и разговоры о важном: День знаний в России

Читать ria.ru в
Для миллионов российских школьников начался новый учебный год. День знаний — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В первый день осени все школы страны — а их почти 40 тысяч — открыли двери для учеников.

На торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве
1 из 10

В первый день осени все школы страны — а их почти 40 тысяч — открыли двери для учеников.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В школу пошли 17,5 миллиона детей, из них почти два миллиона — первоклассники.

Первоклассники на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве
2 из 10

В школу пошли 17,5 миллиона детей, из них почти два миллиона — первоклассники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Учебный год стартовал с поднятием российского флага и исполнения гимна. Такую церемонию будут проводить в начале каждой недели.

Учащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве
3 из 10

Учебный год стартовал с поднятием российского флага и исполнения гимна. Такую церемонию будут проводить в начале каждой недели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Право поднимать флаг получат школьники, показывающие высокие результаты в учебе, спорте и творчестве.

Первоклассники входят в зал на праздничную линейку Дня Знаний в школе №2 им. Ю. А. Гагарина в городе Дивногорске
4 из 10

Право поднимать флаг получат школьники, показывающие высокие результаты в учебе, спорте и творчестве.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Торжественная линейка в День знаний в московской школе № 158.

На торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве
5 из 10

Торжественная линейка в День знаний в московской школе № 158.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Еще одно важное нововведение — "Разговоры о важном". Это цикл классных часов, целью которых должно стать развитие патриотизма, гражданское воспитание и историческое просвещение.

Праздничная линейка Дня Знаний в школе №2 им. Ю. А. Гагарина в городе Дивногорске
6 из 10

Еще одно важное нововведение — "Разговоры о важном". Это цикл классных часов, целью которых должно стать развитие патриотизма, гражданское воспитание и историческое просвещение.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

У старшеклассников и студентов появится новый курс "Россия — моя история".

Учащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №1619 имени М. И. Цветаевой в Москве
7 из 10

У старшеклассников и студентов появится новый курс "Россия — моя история".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В начавшемся учебном году для детей открываются новые профильные классы — психолого-педагогические, судо- и авиастроительные.

Первоклассники на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве
8 из 10

В начавшемся учебном году для детей открываются новые профильные классы — психолого-педагогические, судо- и авиастроительные.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний и пожелал им ставить перед собой самые смелые цели.

Первоклассник после окончания торжественной линейки в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве
9 из 10

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний и пожелал им ставить перед собой самые смелые цели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

"Дорогие ребята, вы получаете качественное образование, осваиваете востребованные навыки, а значит, должны чувствовать уверенность в своих силах. Знайте, что вас всегда поддерживают родные, близкие и, конечно, педагоги", — отметил министр.

Школьник фотографируется вместе с отцом и дедом перед праздничной линейкой Дня Знаний в школе №2 им. Ю. А. Гагарина в городе Дивногорске
10 из 10

"Дорогие ребята, вы получаете качественное образование, осваиваете востребованные навыки, а значит, должны чувствовать уверенность в своих силах. Знайте, что вас всегда поддерживают родные, близкие и, конечно, педагоги", — отметил министр.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
ФотоРоссияДень знаний1 сентябряШкола
 
 
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