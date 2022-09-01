https://ria.ru/20220901/shkola-1813664718.html

Первый звонок, триколор и разговоры о важном: День знаний в России

Первый звонок, триколор и разговоры о важном: День знаний в России - РИА Новости, 01.09.2022

Первый звонок, триколор и разговоры о важном: День знаний в России

Для миллионов российских школьников начался новый учебный год. День знаний — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:40

2022-09-01T12:40

2022-09-01T16:23

фото

россия

день знаний

1 сентября

школа

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Для миллионов российских школьников начался новый учебный год. День знаний — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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