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Shell не будет участвовать в российском операторе "Сахалина-2" - РИА Новости, 01.09.2022
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Shell не будет участвовать в российском операторе "Сахалина-2"
Shell не будет участвовать в российском операторе "Сахалина-2" - РИА Новости, 01.09.2022
Shell не будет участвовать в российском операторе "Сахалина-2"
Англо-нидерландская энергетическая Shell не будет участвовать в российском операторе "Сахалина-2", уведомила об этом правительство и партнеров по проекту,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:19
2022-09-01T19:19
экономика
shell
сахалин-2
северный поток — 2
газпром
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Англо-нидерландская энергетическая Shell не будет участвовать в российском операторе "Сахалина-2", уведомила об этом правительство и партнеров по проекту, компания также мониторит ситуацию с контрактом на СПГ с проекта, сообщила Shell."Shell не будет участвовать в новом операторе, созданном распоряжением правительства Российской Федерации для эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2". Мы уведомили правительство России и наших партнеров из Sakhalin Energy Investment Company о том, что мы не будем приобретать долю в новом операторе и оставляем за собой все наши законные права", - говорится в сообщении.Компания также отмечает, что у них есть контракт на поставку СПГ с проекта. "Мы продолжаем следить за развитием событий, связанных с этим контрактом, и оценивать наши варианты в соответствии с правовыми требованиями и соглашениями", - отмечает Shell.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Новый оператор - ООО "Сахалинская энергия" - был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении, а все контракты на поставку СПГ с проекта должны быть перезаключены с новым оператором. На текущей неделе правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui&amp;Co и Mitsubishi Corporation их доли в проекте.Shell был прочно связан с экономикой России более 100 лет. Ещё в начале прошлого века концерн приобрёл основные российские нефтяные компании. Тогда доля России в нефтедобыче Shell стала составлять около одной трети. Во время Второй мировой войны компания принимала участие в поставках в СССР нефтепродуктов, а в послевоенные годы и вплоть до середины 1980-х годов закупала в Советском Союзе нефть и нефтепродукты, поставляя продукты нефтехимии. Shell в 1983 году открыл представительство в России, а в 1992 году зарегистрировал компанию "Шелл Нефть" по сбыту смазочных материалов.Так Shell участвовала в нескольких крупных проектах в России. Компания владела 27,5% доли в операторе проекта "Сахалин-2" и 50% долей в совместных предприятиях Salym Petroleum Development и Gydan energy. Кроме того, Shell участвовала в строительстве газопровода "Северный поток 2" — как финансовый партнёр вложила в него до 950 миллионов евро. Также компания владела крупной сетью АЗС и заводом смазочных материалов, которые в мае продала "Лукойлу". Убытки Shell в первом квартале в связи с уходом из России составили 3,9 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220831/sakhalin-1813464197.html
https://ria.ru/20220825/sakhalin-2-1811984142.html
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экономика, shell, сахалин-2, северный поток — 2, газпром
Экономика, Shell, Сахалин-2, Северный поток — 2, Газпром
19:19 01.09.2022
 
Shell не будет участвовать в российском операторе "Сахалина-2"

Shell заявила, что не будет участвовать в российском операторе "Сахалина-2"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией "Сахалин Энерджи" на юге Сахалина
Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией Сахалин Энерджи на юге Сахалина - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией "Сахалин Энерджи" на юге Сахалина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Англо-нидерландская энергетическая Shell не будет участвовать в российском операторе "Сахалина-2", уведомила об этом правительство и партнеров по проекту, компания также мониторит ситуацию с контрактом на СПГ с проекта, сообщила Shell.
"Shell не будет участвовать в новом операторе, созданном распоряжением правительства Российской Федерации для эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2". Мы уведомили правительство России и наших партнеров из Sakhalin Energy Investment Company о том, что мы не будем приобретать долю в новом операторе и оставляем за собой все наши законные права", - говорится в сообщении.
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Компания также отмечает, что у них есть контракт на поставку СПГ с проекта. "Мы продолжаем следить за развитием событий, связанных с этим контрактом, и оценивать наши варианты в соответствии с правовыми требованиями и соглашениями", - отмечает Shell.
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Новый оператор - ООО "Сахалинская энергия" - был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении, а все контракты на поставку СПГ с проекта должны быть перезаключены с новым оператором. На текущей неделе правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation их доли в проекте.
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Shell был прочно связан с экономикой России более 100 лет. Ещё в начале прошлого века концерн приобрёл основные российские нефтяные компании. Тогда доля России в нефтедобыче Shell стала составлять около одной трети. Во время Второй мировой войны компания принимала участие в поставках в СССР нефтепродуктов, а в послевоенные годы и вплоть до середины 1980-х годов закупала в Советском Союзе нефть и нефтепродукты, поставляя продукты нефтехимии. Shell в 1983 году открыл представительство в России, а в 1992 году зарегистрировал компанию "Шелл Нефть" по сбыту смазочных материалов.
Так Shell участвовала в нескольких крупных проектах в России. Компания владела 27,5% доли в операторе проекта "Сахалин-2" и 50% долей в совместных предприятиях Salym Petroleum Development и Gydan energy. Кроме того, Shell участвовала в строительстве газопровода "Северный поток 2" — как финансовый партнёр вложила в него до 950 миллионов евро. Также компания владела крупной сетью АЗС и заводом смазочных материалов, которые в мае продала "Лукойлу". Убытки Shell в первом квартале в связи с уходом из России составили 3,9 миллиарда долларов.
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ЭкономикаShellСахалин-2Северный поток — 2Газпром
 
 
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