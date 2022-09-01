https://ria.ru/20220901/shell-1813792175.html

Shell пока не обращалась в правительство насчет участия в "Сахалине-2"

Shell пока не обращалась в правительство насчет участия в "Сахалине-2" - РИА Новости, 01.09.2022

Shell пока не обращалась в правительство насчет участия в "Сахалине-2"

Shell пока не обращалась в правительство России по поводу возможности остаться или выйти из "Сахалина-2", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:08

2022-09-01T17:08

2022-09-01T17:08

россия

экономика

shell

сахалин-2

газпром

александр новак

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Shell пока не обращалась в правительство России по поводу возможности остаться или выйти из "Сахалина-2", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Нет, таких обращений не было", - сказал Новак, отвечая на вопрос, обращалась ли Shell в правительство с заявлением, хочет ли она остаться в проекте "Сахалин-2".Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.На текущей неделе правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Что касается Shell, то компания заявила ранее 31 августа, что продолжает работать над выходом из состава участников Sakhalin Energy Investment Company.

https://ria.ru/20220901/gaz-1813649377.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, shell, сахалин-2, газпром, александр новак