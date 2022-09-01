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Shell пока не обращалась в правительство насчет участия в "Сахалине-2" - РИА Новости, 01.09.2022
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Shell пока не обращалась в правительство насчет участия в "Сахалине-2"
Shell пока не обращалась в правительство насчет участия в "Сахалине-2" - РИА Новости, 01.09.2022
Shell пока не обращалась в правительство насчет участия в "Сахалине-2"
Shell пока не обращалась в правительство России по поводу возможности остаться или выйти из "Сахалина-2", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:08
2022-09-01T17:08
россия
экономика
shell
сахалин-2
газпром
александр новак
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Shell пока не обращалась в правительство России по поводу возможности остаться или выйти из "Сахалина-2", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Нет, таких обращений не было", - сказал Новак, отвечая на вопрос, обращалась ли Shell в правительство с заявлением, хочет ли она остаться в проекте "Сахалин-2".Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.На текущей неделе правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui&amp;Co и Mitsubishi Corporation. Что касается Shell, то компания заявила ранее 31 августа, что продолжает работать над выходом из состава участников Sakhalin Energy Investment Company.
https://ria.ru/20220901/gaz-1813649377.html
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россия, экономика, shell, сахалин-2, газпром, александр новак
Россия, Экономика, Shell, Сахалин-2, Газпром, Александр Новак
17:08 01.09.2022
 
Shell пока не обращалась в правительство насчет участия в "Сахалине-2"

Новак: компания Shell пока не обращалась в правительство насчет участия в "Сахалине-2"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНа одной из заправок Shell
На одной из заправок Shell - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На одной из заправок Shell. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Shell пока не обращалась в правительство России по поводу возможности остаться или выйти из "Сахалина-2", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Нет, таких обращений не было", - сказал Новак, отвечая на вопрос, обращалась ли Shell в правительство с заявлением, хочет ли она остаться в проекте "Сахалин-2".
Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией Сахалин Энерджи на юге Сахалина - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
10:43
СМИ: Hiroshima Gas перезаключила контракт на покупку СПГ у "Сахалина-2"
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.
На текущей неделе правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Что касается Shell, то компания заявила ранее 31 августа, что продолжает работать над выходом из состава участников Sakhalin Energy Investment Company.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
17:06
Россия добывает нефть по своим возможностям, заявил Новак
 
РоссияЭкономикаShellСахалин-2ГазпромАлександр Новак
 
 
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