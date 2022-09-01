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С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков - РИА Новости, 01.09.2022
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С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков
С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков - РИА Новости, 01.09.2022
С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков
Всех горняков с обесточенной из-за обстрела шахты имени Скочинского в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщило... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:50
2022-09-01T15:50
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Всех горняков с обесточенной из-за обстрела шахты имени Скочинского в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики республики."В 13.55 (совпадает с мск - ред.) всех горняков шахты имени А.А. Скочинского, обесточенной обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины), подняли на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Ранее минугля ДНР сообщило, что три шахты Донецкой угольной энергетической компании обесточены из-за обстрела, под землей находился по меньшей мере 41 человек. Позднее ведомство сообщило, что горняков из двух шахт уже вывели на поверхность.
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в мире, донецкая народная республика, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
15:50 01.09.2022
 
С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков

Минугля ДНР: с обесточенной из-за обстрелов шахты имени Скочинского подняли всех горняков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкШахтер в забое на шахте
Шахтер в забое на шахте - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Шахтер в забое на шахте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Всех горняков с обесточенной из-за обстрела шахты имени Скочинского в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики республики.
"В 13.55 (совпадает с мск - ред.) всех горняков шахты имени А.А. Скочинского, обесточенной обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины), подняли на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее минугля ДНР сообщило, что три шахты Донецкой угольной энергетической компании обесточены из-за обстрела, под землей находился по меньшей мере 41 человек. Позднее ведомство сообщило, что горняков из двух шахт уже вывели на поверхность.
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