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С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков

С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков - РИА Новости, 01.09.2022

С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков

Всех горняков с обесточенной из-за обстрела шахты имени Скочинского в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщило... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:50

2022-09-01T15:50

2022-09-01T15:50

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украина

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Всех горняков с обесточенной из-за обстрела шахты имени Скочинского в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики республики."В 13.55 (совпадает с мск - ред.) всех горняков шахты имени А.А. Скочинского, обесточенной обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины), подняли на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Ранее минугля ДНР сообщило, что три шахты Донецкой угольной энергетической компании обесточены из-за обстрела, под землей находился по меньшей мере 41 человек. Позднее ведомство сообщило, что горняков из двух шахт уже вывели на поверхность.

https://ria.ru/20220824/kuzbass-1811860543.html

донецкая народная республика

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