Недалеко от административной линии на севере Косово замечены броневики НАТО
Недалеко от административной линии на севере Косово замечены броневики НАТО
Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
РАШКА (Сербия), 1 сен — РИА Новости. Броневики НАТО замечены на севере Косово недалеко от административной линии, сообщил РИА Новости местный житель Стефан Велькович.
По его словам, он видел две бронированных машины с маркировкой KFOR (Контингент НАТО в Косово и Метохии) и флагами США в городе Лепосавич на севере Косово, где живут в основном сербы. Автомобили были припаркованы у трассы, военнослужащие находились рядом. Движению автомобилей по дороге они не препятствовали, документы не проверяли.
Ситуация вокруг Косово обострилась в июле из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц, то есть до 1 сентября. Накануне этой даты переговоры между Белградом и Приштиной возобновились. По их итогам Приштина продлила срок перерегистрации автомобилей с номеров, выданных властями Сербии, на косовские номерные знаки до 31 октября.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство страны готово частично принять требования косовоалбанских "властей" в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС. Это стало компромиссной мерой в ответ на продление "властями" Приштины срока действия автомобильных номеров и документов, которыми пользуются сербы, живущие на севере Косово.
Ранее директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что НАТО должна предотвратить вторжение спецназа МВД самопровозглашенного Косово на север края, "иначе это сделает сербский народ". Контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) сообщил, что демонстрирует свое присутствие в крае и активность, при этом находится в контакте со всеми сторонами, включая армию Сербии.
17 августа, 17:11Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово