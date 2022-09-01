https://ria.ru/20220901/serbiya-1813595822.html

Недалеко от административной линии на севере Косово замечены броневики НАТО

Недалеко от административной линии на севере Косово замечены броневики НАТО - РИА Новости, 01.09.2022

Недалеко от административной линии на севере Косово замечены броневики НАТО

Броневики НАТО замечены на севере Косово недалеко от административной линии, сообщил РИА Новости местный житель Стефан Велькович. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T00:41

2022-09-01T00:41

2022-09-01T00:41

в мире

сербия

косово

приштина

нато

евросоюз

александр вучич

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РАШКА (Сербия), 1 сен — РИА Новости. Броневики НАТО замечены на севере Косово недалеко от административной линии, сообщил РИА Новости местный житель Стефан Велькович.По его словам, он видел две бронированных машины с маркировкой KFOR (Контингент НАТО в Косово и Метохии) и флагами США в городе Лепосавич на севере Косово, где живут в основном сербы. Автомобили были припаркованы у трассы, военнослужащие находились рядом. Движению автомобилей по дороге они не препятствовали, документы не проверяли.Ситуация вокруг Косово обострилась в июле из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц, то есть до 1 сентября. Накануне этой даты переговоры между Белградом и Приштиной возобновились. По их итогам Приштина продлила срок перерегистрации автомобилей с номеров, выданных властями Сербии, на косовские номерные знаки до 31 октября.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство страны готово частично принять требования косовоалбанских "властей" в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС. Это стало компромиссной мерой в ответ на продление "властями" Приштины срока действия автомобильных номеров и документов, которыми пользуются сербы, живущие на севере Косово.Ранее директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что НАТО должна предотвратить вторжение спецназа МВД самопровозглашенного Косово на север края, "иначе это сделает сербский народ". Контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) сообщил, что демонстрирует свое присутствие в крае и активность, при этом находится в контакте со всеми сторонами, включая армию Сербии.

https://ria.ru/20220817/kosovo-1810268017.html

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в мире, сербия, косово, приштина, нато, евросоюз, александр вучич