ЕС расширил персональный санкционный список
Евросоюз включил в санкционный список депутатов Полякову и Ткачева и сенатора Пономарева
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 сен – РИА Новости. ЕС добавил в список персональных санкций "за подрыв суверенитета Украины" депутатов Госдумы Аллу Полякову и Антона Ткачева, а также члена Совфеда Валерия Пономарева, следует из обнародованного в официальном журнале Евросоюза документа.
Сообщается, что решение вступает в силу с момента публикации. В ЕС указали, что депутаты Госдумы Полякова и Ткачев проголосовали за обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину по признанию ДНР и ЛНР, и, таким образом, поддержали "проведение политики и действий, направленных на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ее дальнейшую дестабилизацию". Члена Совфеда Пономарева обвинили в голосовании за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной поддержке с ДНР и ЛНР.
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Всего персональные санкции по Украине введены уже против более тысячи физлиц и порядка ста организаций. Речь идет о российском руководстве, ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов. Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Дипломаты и обладатели служебных паспортов лишились визовых привилегий в Евросоюзе.
Европейцам также запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Кроме того, ряд санкций ввели против сектора черной металлургии. Также европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Новые ограничительные меры предусматривают также запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.