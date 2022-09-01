https://ria.ru/20220901/sanktsii-1813753208.html

ЕС расширил персональный санкционный список

ЕС расширил персональный санкционный список - РИА Новости, 01.09.2022

ЕС расширил персональный санкционный список

ЕС добавил в список персональных санкций "за подрыв суверенитета Украины" депутатов Госдумы Аллу Полякову и Антона Ткачева, а также члена Совфеда Валерия... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:28

2022-09-01T15:28

2022-09-01T15:28

в мире

россия

евросоюз

госдума рф

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украина

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 1 сен – РИА Новости. ЕС добавил в список персональных санкций "за подрыв суверенитета Украины" депутатов Госдумы Аллу Полякову и Антона Ткачева, а также члена Совфеда Валерия Пономарева, следует из обнародованного в официальном журнале Евросоюза документа.Сообщается, что решение вступает в силу с момента публикации. В ЕС указали, что депутаты Госдумы Полякова и Ткачев проголосовали за обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину по признанию ДНР и ЛНР, и, таким образом, поддержали "проведение политики и действий, направленных на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ее дальнейшую дестабилизацию". Члена Совфеда Пономарева обвинили в голосовании за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной поддержке с ДНР и ЛНР.Всего персональные санкции по Украине введены уже против более тысячи физлиц и порядка ста организаций. Речь идет о российском руководстве, ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов. Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Дипломаты и обладатели служебных паспортов лишились визовых привилегий в Евросоюзе.Европейцам также запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Кроме того, ряд санкций ввели против сектора черной металлургии. Также европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Новые ограничительные меры предусматривают также запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811636317.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, госдума рф, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр, украина, санкции в отношении россии