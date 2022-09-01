https://ria.ru/20220901/sakhalin-2-1813604834.html

Глава Минвостока прокомментировал решение компаний Японии по "Сахалину-2"

Глава Минвостока прокомментировал решение компаний Японии по "Сахалину-2" - РИА Новости, 01.09.2022

Глава Минвостока прокомментировал решение компаний Японии по "Сахалину-2"

Решение японских компаний Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в проекте "Сахалин-2" означает, что выбор сделан в пользу энергетического суверенитета, а не... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T04:39

2022-09-01T04:39

2022-09-01T04:39

экономика

владимир путин

россия

азия

сахалин-2

газпром

sakhalin energy

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Решение японских компаний Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в проекте "Сахалин-2" означает, что выбор сделан в пользу энергетического суверенитета, а не американских политических маневров, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.По мнению министра, энергетика - первая сфера, где произошел надлом в структуре мировой экономики. "Беспрецедентные цены на энергоресурсы, которые появились из-за нарушений международных экономических связей, заставляют страны определиться. И здесь азиаты не могут себе позволить и не должны в угоду американским политическим маневрам отказываться от своего энергетического суверенитета. А энергетический суверенитет Азии заключается в конструктивной работе с Россией. И я думаю, мы будем хорошо работать", - сказал Чекунков.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем после этого осталось под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении. Так, соответствующий запрос уже направила в правительство РФ японская Mitsui, и кабмин 30 августа разрешил передать ей ее долю в 12,5% в новом операторе "Сахалина-2". При этом СМИ сообщали, что Mitsubishi также приняла решение остаться в проекте, но официальных объявлений на этот счет пока не было.

https://ria.ru/20220831/zst-1813312630.html

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экономика, владимир путин, россия, азия, сахалин-2, газпром, sakhalin energy