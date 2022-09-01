Рейтинг@Mail.ru
Глава Минвостока прокомментировал решение компаний Японии по "Сахалину-2" - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/sakhalin-2-1813604834.html
Глава Минвостока прокомментировал решение компаний Японии по "Сахалину-2"
Глава Минвостока прокомментировал решение компаний Японии по "Сахалину-2" - РИА Новости, 01.09.2022
Глава Минвостока прокомментировал решение компаний Японии по "Сахалину-2"
Решение японских компаний Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в проекте "Сахалин-2" означает, что выбор сделан в пользу энергетического суверенитета, а не... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T04:39
2022-09-01T04:39
экономика
владимир путин
россия
азия
сахалин-2
газпром
sakhalin energy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156258/35/1562583505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d43e679d7b6a344511c0fe6a5c461419.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Решение японских компаний Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в проекте "Сахалин-2" означает, что выбор сделан в пользу энергетического суверенитета, а не американских политических маневров, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.По мнению министра, энергетика - первая сфера, где произошел надлом в структуре мировой экономики. "Беспрецедентные цены на энергоресурсы, которые появились из-за нарушений международных экономических связей, заставляют страны определиться. И здесь азиаты не могут себе позволить и не должны в угоду американским политическим маневрам отказываться от своего энергетического суверенитета. А энергетический суверенитет Азии заключается в конструктивной работе с Россией. И я думаю, мы будем хорошо работать", - сказал Чекунков.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем после этого осталось под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении. Так, соответствующий запрос уже направила в правительство РФ японская Mitsui, и кабмин 30 августа разрешил передать ей ее долю в 12,5% в новом операторе "Сахалина-2". При этом СМИ сообщали, что Mitsubishi также приняла решение остаться в проекте, но официальных объявлений на этот счет пока не было.
https://ria.ru/20220831/zst-1813312630.html
https://ria.ru/20220901/sanktsii-1813604187.html
россия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156258/35/1562583505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5a6cda345d77de914ecbb493d6aa253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, азия, сахалин-2, газпром, sakhalin energy
Экономика, Владимир Путин, Россия, Азия, Сахалин-2, Газпром, Sakhalin Energy
04:39 01.09.2022
 
Глава Минвостока прокомментировал решение компаний Японии по "Сахалину-2"

Глава Минвостока Чекунков прокомментировал сохранение долей компаний Японии в "Сахалине-2"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Минвостокразвития Алексей Чекунков
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Решение японских компаний Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в проекте "Сахалин-2" означает, что выбор сделан в пользу энергетического суверенитета, а не американских политических маневров, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
По мнению министра, энергетика - первая сфера, где произошел надлом в структуре мировой экономики. "Беспрецедентные цены на энергоресурсы, которые появились из-за нарушений международных экономических связей, заставляют страны определиться. И здесь азиаты не могут себе позволить и не должны в угоду американским политическим маневрам отказываться от своего энергетического суверенитета. А энергетический суверенитет Азии заключается в конструктивной работе с Россией. И я думаю, мы будем хорошо работать", - сказал Чекунков.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 07:08
Глава Минвостока заявил о идее создания с КНР новой зоны свободной торговли
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем после этого осталось под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении. Так, соответствующий запрос уже направила в правительство РФ японская Mitsui, и кабмин 30 августа разрешил передать ей ее долю в 12,5% в новом операторе "Сахалина-2". При этом СМИ сообщали, что Mitsubishi также приняла решение остаться в проекте, но официальных объявлений на этот счет пока не было.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 04:10
Глава Минвостока заявил о продолжении работы японского бизнеса в России
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияАзияСахалин-2ГазпромSakhalin Energy
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала