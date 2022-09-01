Exxon пока не обращалась в правительство насчет выхода из "Сахалина-1"
ExxonMobil пока не обращалась в российское правительство насчет выхода из "Сахалина-1"
© AP Photo / Matthew Brown, File Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil
© AP Photo / Matthew Brown, File
Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Американская ExxonMobil не обращалась в правительство России за разрешением выйти из проекта "Сахалин-1", в котором она является оператором, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.
"Нет, обращений не было", - ответил заместитель председателя правительства, отвечая на вопрос, обращалась ли ExxonMobil за разрешением выйти из проекта "Сахалин-1".
Опубликованный 5 августа указ президента РФ Владимира Путина запретил до конца 2022 года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному президентом списку.
В минувший вторник газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на пресс-секретаря ExxonMobil Кейси Нортон, что американская компания недавно направила российскому правительству уведомление о разногласиях из-за невозможности выйти из проекта "Сахалин-1" в связи с действием нового указа президента РФ и уже "предпринимает шаги для подачи иска", так как считает, что вопрос вряд ли будет решен за это время.
Дочерняя компания ExxonMobil остается оператором проекта "Сахалин-1" и владеет в нем долей в 30%. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. Как сообщала "Роснефть", владеющая в "Сахалине-1" долей в 20%, в связи с действиями американской компании добыча на нем практически остановлена. 3 августа ExxonMobil сообщила, что работает над передачей своей операционной деятельности по проекту другому, неназванному юрлицу. Также акционерами "Сахалина-1" являются японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
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