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Более 100 тысяч детей пошли в школы Рязанской области - РИА Новости, 01.09.2022
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Более 100 тысяч детей пошли в школы Рязанской области
Более 100 тысяч детей пошли в школы Рязанской области - РИА Новости, 01.09.2022
Более 100 тысяч детей пошли в школы Рязанской области
Более 100 тысяч детей пошли в школы Рязанской области, линейку в честь начала учебного года в Екимовской средней школе посетил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:32
2022-09-01T22:32
общество
рязанская область
рязанский район
шацкий район
павел малков
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РЯЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. Более 100 тысяч детей пошли в школы Рязанской области, линейку в честь начала учебного года в Екимовской средней школе посетил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков, сообщила пресс-служба правительства региона."В День знаний в школы Рязанской области пошли более 100 тысяч детей. Почти 13 тысяч из этого числа – первоклашки. Учебный год начался с традиционных линеек. На одной из них, в Екимовской средней школе Рязанского района, побывал врио главы региона Павел Малков. Это учреждение открылось после капитального ремонта", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства области.Малков в своем Telegram-канале уточнил, что ремонт в школе проведен в рамках госпрограммы "Развитие образования". Отремонтированы фасад, кровля, полы, пищеблок и спортивный зал. В учебном заведении открыли центр "Точка роста"."Появились новые компьютеры, комплекты для конструирования и робототехники. Теперь школьники смогут заниматься в современных лабораториях на цифровом оборудовании. Это прекрасная возможность для развития и самореализации. Пожелал ребятам успехов в олимпиадах, ярких побед в творческих и спортивных состязаниях", - написал глава региона.Также Малков посетил торжественную линейку в рязанском филиале Петербургского государственного университета путей сообщения. Он отметил, что это одно из старейших учебных заведений региона. Здесь есть все необходимое для занятий: современное оборудование, тренажеры и учебный полигон.Как сообщается на сайте правительства области, все образовательные учреждения региона признаны соответствующими установленным требованиям и готовы к началу занятий. На подготовку их к учебному году было направлено более 1,3 миллиарда рублей. Открылась новая школа на 132 места в селе Просечье Александро-Невского района. Продолжается строительство двух образовательных учреждений – на 1100 мест в микрорайоне Кальное Рязани и учебного корпуса на 120 мест Лесно-Конобеевской школы-интерната в Шацком районе.
https://ria.ru/20220817/ryazan-1810231117.html
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общество, рязанская область, рязанский район, шацкий район, павел малков
Общество, Рязанская область, Рязанский район, Шацкий район, Павел Малков
22:32 01.09.2022
 
Более 100 тысяч детей пошли в школы Рязанской области

В Рязанской области более 100 тысяч человек пошли в школы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчащиеся в коридоре школы
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учащиеся в коридоре школы. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. Более 100 тысяч детей пошли в школы Рязанской области, линейку в честь начала учебного года в Екимовской средней школе посетил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В День знаний в школы Рязанской области пошли более 100 тысяч детей. Почти 13 тысяч из этого числа – первоклашки. Учебный год начался с традиционных линеек. На одной из них, в Екимовской средней школе Рязанского района, побывал врио главы региона Павел Малков. Это учреждение открылось после капитального ремонта", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства области.
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Малков в своем Telegram-канале уточнил, что ремонт в школе проведен в рамках госпрограммы "Развитие образования". Отремонтированы фасад, кровля, полы, пищеблок и спортивный зал. В учебном заведении открыли центр "Точка роста".
"Появились новые компьютеры, комплекты для конструирования и робототехники. Теперь школьники смогут заниматься в современных лабораториях на цифровом оборудовании. Это прекрасная возможность для развития и самореализации. Пожелал ребятам успехов в олимпиадах, ярких побед в творческих и спортивных состязаниях", - написал глава региона.
Также Малков посетил торжественную линейку в рязанском филиале Петербургского государственного университета путей сообщения. Он отметил, что это одно из старейших учебных заведений региона. Здесь есть все необходимое для занятий: современное оборудование, тренажеры и учебный полигон.
Как сообщается на сайте правительства области, все образовательные учреждения региона признаны соответствующими установленным требованиям и готовы к началу занятий. На подготовку их к учебному году было направлено более 1,3 миллиарда рублей. Открылась новая школа на 132 места в селе Просечье Александро-Невского района. Продолжается строительство двух образовательных учреждений – на 1100 мест в микрорайоне Кальное Рязани и учебного корпуса на 120 мест Лесно-Конобеевской школы-интерната в Шацком районе.
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