https://ria.ru/20220901/ryazan-1813870773.html

Более 100 тысяч детей пошли в школы Рязанской области

Более 100 тысяч детей пошли в школы Рязанской области - РИА Новости, 01.09.2022

Более 100 тысяч детей пошли в школы Рязанской области

Более 100 тысяч детей пошли в школы Рязанской области, линейку в честь начала учебного года в Екимовской средней школе посетил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T22:32

2022-09-01T22:32

2022-09-01T22:32

общество

рязанская область

рязанский район

шацкий район

павел малков

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РЯЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. Более 100 тысяч детей пошли в школы Рязанской области, линейку в честь начала учебного года в Екимовской средней школе посетил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков, сообщила пресс-служба правительства региона."В День знаний в школы Рязанской области пошли более 100 тысяч детей. Почти 13 тысяч из этого числа – первоклашки. Учебный год начался с традиционных линеек. На одной из них, в Екимовской средней школе Рязанского района, побывал врио главы региона Павел Малков. Это учреждение открылось после капитального ремонта", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства области.Малков в своем Telegram-канале уточнил, что ремонт в школе проведен в рамках госпрограммы "Развитие образования". Отремонтированы фасад, кровля, полы, пищеблок и спортивный зал. В учебном заведении открыли центр "Точка роста"."Появились новые компьютеры, комплекты для конструирования и робототехники. Теперь школьники смогут заниматься в современных лабораториях на цифровом оборудовании. Это прекрасная возможность для развития и самореализации. Пожелал ребятам успехов в олимпиадах, ярких побед в творческих и спортивных состязаниях", - написал глава региона.Также Малков посетил торжественную линейку в рязанском филиале Петербургского государственного университета путей сообщения. Он отметил, что это одно из старейших учебных заведений региона. Здесь есть все необходимое для занятий: современное оборудование, тренажеры и учебный полигон.Как сообщается на сайте правительства области, все образовательные учреждения региона признаны соответствующими установленным требованиям и готовы к началу занятий. На подготовку их к учебному году было направлено более 1,3 миллиарда рублей. Открылась новая школа на 132 места в селе Просечье Александро-Невского района. Продолжается строительство двух образовательных учреждений – на 1100 мест в микрорайоне Кальное Рязани и учебного корпуса на 120 мест Лесно-Конобеевской школы-интерната в Шацком районе.

https://ria.ru/20220817/ryazan-1810231117.html

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рязанская область

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общество, рязанская область, рязанский район, шацкий район, павел малков