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Московский суд арестовал руферов после "покорения" сталинской высотки

Московский суд арестовал руферов после "покорения" сталинской высотки - РИА Новости, 01.09.2022

Московский суд арестовал руферов после "покорения" сталинской высотки

Пресненский суд Москвы арестовал руферов после "покорения" высотки в центре Москвы, им вменяли хулиганство, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T23:25

2022-09-01T23:25

2022-09-01T23:25

происшествия

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россия

пресненский суд г. москвы

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал руферов после "покорения" высотки в центре Москвы, им вменяли хулиганство, сообщили РИА Новости в суде."Большинству привлекаемых лиц назначено наказание в виде административного ареста на срок от 2 до 10 суток", - рассказал собеседник агентства.Как ранее сообщали в пресс-службе столичного главка МВД России, в четверг утром в полицию Москвы поступила информация, что неизвестные забрались на высотку на Кудринской площади. Прибывшие полицейские задержали 12 человек. На всех составили протоколы о мелком хулиганстве.Руферами называют экстремалов, забирающихся на предельно высокие здания и сооружения без страховки. Главная мотивация - получение адреналина и известности в социальных сетях.Зачастую руферы, забираясь на самую высокую точку сооружений, снимают свои "подвиги" на фото и видео, а после публикуют в сети. Бывали случаи трагических исходов.В этот раз жертвой "скалолазов" стала высотка на Кудринской площади в центре Москвы. Это одна из семи сталинских высоток, элитный жилой дом, его высота вместе со шпилем превышает 170 метров.

https://realty.ria.ru/20211118/rufery-1758815229.html

https://realty.ria.ru/20220725/panika-1803502168.html

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