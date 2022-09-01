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Московский суд арестовал руферов после "покорения" сталинской высотки - РИА Новости, 01.09.2022
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Московский суд арестовал руферов после "покорения" сталинской высотки
Московский суд арестовал руферов после "покорения" сталинской высотки - РИА Новости, 01.09.2022
Московский суд арестовал руферов после "покорения" сталинской высотки
Пресненский суд Москвы арестовал руферов после "покорения" высотки в центре Москвы, им вменяли хулиганство, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T23:25
2022-09-01T23:25
происшествия
москва
россия
пресненский суд г. москвы
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал руферов после "покорения" высотки в центре Москвы, им вменяли хулиганство, сообщили РИА Новости в суде."Большинству привлекаемых лиц назначено наказание в виде административного ареста на срок от 2 до 10 суток", - рассказал собеседник агентства.Как ранее сообщали в пресс-службе столичного главка МВД России, в четверг утром в полицию Москвы поступила информация, что неизвестные забрались на высотку на Кудринской площади. Прибывшие полицейские задержали 12 человек. На всех составили протоколы о мелком хулиганстве.Руферами называют экстремалов, забирающихся на предельно высокие здания и сооружения без страховки. Главная мотивация - получение адреналина и известности в социальных сетях.Зачастую руферы, забираясь на самую высокую точку сооружений, снимают свои "подвиги" на фото и видео, а после публикуют в сети. Бывали случаи трагических исходов.В этот раз жертвой "скалолазов" стала высотка на Кудринской площади в центре Москвы. Это одна из семи сталинских высоток, элитный жилой дом, его высота вместе со шпилем превышает 170 метров.
https://realty.ria.ru/20211118/rufery-1758815229.html
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происшествия, москва, россия, пресненский суд г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Пресненский суд г. Москвы
23:25 01.09.2022
 
Московский суд арестовал руферов после "покорения" сталинской высотки

Пресненский суд Москвы арестовал арестовал руферов после "покорения" сталинской высотки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк"Сталинские" высотка на Кудринской площади
Сталинские высотка на Кудринской площади - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Сталинские" высотка на Кудринской площади
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал руферов после "покорения" высотки в центре Москвы, им вменяли хулиганство, сообщили РИА Новости в суде.
"Большинству привлекаемых лиц назначено наказание в виде административного ареста на срок от 2 до 10 суток", - рассказал собеседник агентства.
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Как ранее сообщали в пресс-службе столичного главка МВД России, в четверг утром в полицию Москвы поступила информация, что неизвестные забрались на высотку на Кудринской площади. Прибывшие полицейские задержали 12 человек. На всех составили протоколы о мелком хулиганстве.
Руферами называют экстремалов, забирающихся на предельно высокие здания и сооружения без страховки. Главная мотивация - получение адреналина и известности в социальных сетях.
Зачастую руферы, забираясь на самую высокую точку сооружений, снимают свои "подвиги" на фото и видео, а после публикуют в сети. Бывали случаи трагических исходов.
В этот раз жертвой "скалолазов" стала высотка на Кудринской площади в центре Москвы. Это одна из семи сталинских высоток, элитный жилой дом, его высота вместе со шпилем превышает 170 метров.
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