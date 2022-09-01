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В центре Москвы задержали более десяти руферов после "покорения" высотки - РИА Новости, 01.09.2022
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В центре Москвы задержали более десяти руферов после "покорения" высотки
В центре Москвы задержали более десяти руферов после "покорения" высотки - РИА Новости, 01.09.2022
В центре Москвы задержали более десяти руферов после "покорения" высотки
Более 10 руферов задержали после "покорения" высотки в центре Москвы, на всех составили протоколы о мелком хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:07
2022-09-01T19:34
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 10 руферов задержали после "покорения" высотки в центре Москвы, на всех составили протоколы о мелком хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Отмечается, что в четверг утром в полицию Москвы поступила информация о том, что неизвестные забрались на высотку на Кудринской площади."Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 12 человек, которые были доставлены для разбирательства в территориальный отдел МВД". - говорится в сообщении.Добавляется, что на всех составили протоколы о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ). Их обязали явиться в суд.Руферами называют экстремалов, забирающихся на предельно высокие здания и сооружения без страховки. Главная мотивация - получение адреналина и известности в социальных сетях.Зачастую руферы, забираясь на самую высокую точку сооружений, снимают свои "подвиги" на фото и видео, а после публикуют в сети. Бывали случаи трагических исходов.В этот раз жертвой "скалолазов" стала высотка на Кудринской площади в центре Москвы. Это одна из семи сталинских высоток, элитный жилой дом, его высота вместе со шпилем превышает 170 метров.
https://realty.ria.ru/20211118/rufery-1758815229.html
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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
19:07 01.09.2022 (обновлено: 19:34 01.09.2022)
 
В центре Москвы задержали более десяти руферов после "покорения" высотки

В Москве задержали 12 руферов, забравшихся на сталинскую высотку на Кудринской площади

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 10 руферов задержали после "покорения" высотки в центре Москвы, на всех составили протоколы о мелком хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
Отмечается, что в четверг утром в полицию Москвы поступила информация о том, что неизвестные забрались на высотку на Кудринской площади.
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"Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 12 человек, которые были доставлены для разбирательства в территориальный отдел МВД". - говорится в сообщении.
Добавляется, что на всех составили протоколы о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ). Их обязали явиться в суд.
Руферами называют экстремалов, забирающихся на предельно высокие здания и сооружения без страховки. Главная мотивация - получение адреналина и известности в социальных сетях.
Зачастую руферы, забираясь на самую высокую точку сооружений, снимают свои "подвиги" на фото и видео, а после публикуют в сети. Бывали случаи трагических исходов.
В этот раз жертвой "скалолазов" стала высотка на Кудринской площади в центре Москвы. Это одна из семи сталинских высоток, элитный жилой дом, его высота вместе со шпилем превышает 170 метров.
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