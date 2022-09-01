https://ria.ru/20220901/rufery-1813837465.html

В центре Москвы задержали более десяти руферов после "покорения" высотки

В центре Москвы задержали более десяти руферов после "покорения" высотки - РИА Новости, 01.09.2022

В центре Москвы задержали более десяти руферов после "покорения" высотки

Более 10 руферов задержали после "покорения" высотки в центре Москвы, на всех составили протоколы о мелком хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:07

2022-09-01T19:07

2022-09-01T19:34

происшествия

москва

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 10 руферов задержали после "покорения" высотки в центре Москвы, на всех составили протоколы о мелком хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Отмечается, что в четверг утром в полицию Москвы поступила информация о том, что неизвестные забрались на высотку на Кудринской площади."Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 12 человек, которые были доставлены для разбирательства в территориальный отдел МВД". - говорится в сообщении.Добавляется, что на всех составили протоколы о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ). Их обязали явиться в суд.Руферами называют экстремалов, забирающихся на предельно высокие здания и сооружения без страховки. Главная мотивация - получение адреналина и известности в социальных сетях.Зачастую руферы, забираясь на самую высокую точку сооружений, снимают свои "подвиги" на фото и видео, а после публикуют в сети. Бывали случаи трагических исходов.В этот раз жертвой "скалолазов" стала высотка на Кудринской площади в центре Москвы. Это одна из семи сталинских высоток, элитный жилой дом, его высота вместе со шпилем превышает 170 метров.

https://realty.ria.ru/20211118/rufery-1758815229.html

https://ria.ru/20220901/dtp-1813717166.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)