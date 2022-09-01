Запад не достигнет цели ослабить Россию, заявил Лавров
Лавров заявил, что цели стран Запада ослабить Россию не будут достигнуты
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Цели западных стран ослабить Россию и не допустить ее на международную арену в качестве самостоятельной силы не будут достигнуты, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"То, что сейчас происходит — это не про интересы украинского народа. Это про то, чтобы не допустить, как они считают, сохранение России в качестве самостоятельной силы на международной арене. История нашего государства знала и более серьезные этапы. Наша роль, наше место на международной арене вызвали у других наших "партнеров", как мы их иронично называем, желание ослабить Россию. Я убеждён, что не получится, как это не получалось ни у кого в прошлом", - сказал Лавров на выступлении в МГИМО по случаю начала учебного года.
Лавров заявил, что "западное соседство" берет курс на "насаждение собственных правил". По его словам, одним из таких правил является изоляция России. "Они так и говорят: "миропорядок должен быть основан на наших правилах". Одним из таких правил они объявили изоляцию России. Не получится у них нас изолировать, они это уже осознали. И в европейских столицах звучат слова признания того, что санкции не работают, что санкции вредят самим их авторам. Инфляция, рост цен, а особенно на энергоносители. Страдает прежде всего население, средний класс. Эта русофобская одержимость проявляется и в таких условиях", - отметил Лавров.