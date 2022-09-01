https://ria.ru/20220901/rossiya-1813670305.html

Запад не достигнет цели ослабить Россию, заявил Лавров

Запад не достигнет цели ослабить Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2022

Запад не достигнет цели ослабить Россию, заявил Лавров

Цели западных стран ослабить Россию и не допустить ее на международную арену в качестве самостоятельной силы не будут достигнуты, сообщил министр иностранных... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:44

2022-09-01T11:44

2022-09-01T11:44

в мире

россия

санкции в отношении россии

евросоюз

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Цели западных стран ослабить Россию и не допустить ее на международную арену в качестве самостоятельной силы не будут достигнуты, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."То, что сейчас происходит — это не про интересы украинского народа. Это про то, чтобы не допустить, как они считают, сохранение России в качестве самостоятельной силы на международной арене. История нашего государства знала и более серьезные этапы. Наша роль, наше место на международной арене вызвали у других наших "партнеров", как мы их иронично называем, желание ослабить Россию. Я убеждён, что не получится, как это не получалось ни у кого в прошлом", - сказал Лавров на выступлении в МГИМО по случаю начала учебного года.Лавров заявил, что "западное соседство" берет курс на "насаждение собственных правил". По его словам, одним из таких правил является изоляция России. "Они так и говорят: "миропорядок должен быть основан на наших правилах". Одним из таких правил они объявили изоляцию России. Не получится у них нас изолировать, они это уже осознали. И в европейских столицах звучат слова признания того, что санкции не работают, что санкции вредят самим их авторам. Инфляция, рост цен, а особенно на энергоносители. Страдает прежде всего население, средний класс. Эта русофобская одержимость проявляется и в таких условиях", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20220827/zapad-1812327613.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров