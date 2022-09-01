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Запад не достигнет цели ослабить Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2022
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Запад не достигнет цели ослабить Россию, заявил Лавров
Запад не достигнет цели ослабить Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2022
Запад не достигнет цели ослабить Россию, заявил Лавров
Цели западных стран ослабить Россию и не допустить ее на международную арену в качестве самостоятельной силы не будут достигнуты, сообщил министр иностранных... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:44
2022-09-01T11:44
в мире
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Цели западных стран ослабить Россию и не допустить ее на международную арену в качестве самостоятельной силы не будут достигнуты, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."То, что сейчас происходит — это не про интересы украинского народа. Это про то, чтобы не допустить, как они считают, сохранение России в качестве самостоятельной силы на международной арене. История нашего государства знала и более серьезные этапы. Наша роль, наше место на международной арене вызвали у других наших "партнеров", как мы их иронично называем, желание ослабить Россию. Я убеждён, что не получится, как это не получалось ни у кого в прошлом", - сказал Лавров на выступлении в МГИМО по случаю начала учебного года.Лавров заявил, что "западное соседство" берет курс на "насаждение собственных правил". По его словам, одним из таких правил является изоляция России. "Они так и говорят: "миропорядок должен быть основан на наших правилах". Одним из таких правил они объявили изоляцию России. Не получится у них нас изолировать, они это уже осознали. И в европейских столицах звучат слова признания того, что санкции не работают, что санкции вредят самим их авторам. Инфляция, рост цен, а особенно на энергоносители. Страдает прежде всего население, средний класс. Эта русофобская одержимость проявляется и в таких условиях", - отметил Лавров.
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в мире, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
В мире, Россия, Санкции в отношении России, Евросоюз, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
11:44 01.09.2022
 
Запад не достигнет цели ослабить Россию, заявил Лавров

Лавров заявил, что цели стран Запада ослабить Россию не будут достигнуты

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Цели западных стран ослабить Россию и не допустить ее на международную арену в качестве самостоятельной силы не будут достигнуты, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"То, что сейчас происходит — это не про интересы украинского народа. Это про то, чтобы не допустить, как они считают, сохранение России в качестве самостоятельной силы на международной арене. История нашего государства знала и более серьезные этапы. Наша роль, наше место на международной арене вызвали у других наших "партнеров", как мы их иронично называем, желание ослабить Россию. Я убеждён, что не получится, как это не получалось ни у кого в прошлом", - сказал Лавров на выступлении в МГИМО по случаю начала учебного года.
Лавров заявил, что "западное соседство" берет курс на "насаждение собственных правил". По его словам, одним из таких правил является изоляция России. "Они так и говорят: "миропорядок должен быть основан на наших правилах". Одним из таких правил они объявили изоляцию России. Не получится у них нас изолировать, они это уже осознали. И в европейских столицах звучат слова признания того, что санкции не работают, что санкции вредят самим их авторам. Инфляция, рост цен, а особенно на энергоносители. Страдает прежде всего население, средний класс. Эта русофобская одержимость проявляется и в таких условиях", - отметил Лавров.
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В миреРоссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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