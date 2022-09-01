https://ria.ru/20220901/roskosmos-1813670125.html
Новый глава "Роскосмоса" назвал семь приоритетов отрасли
Новый глава "Роскосмоса" назвал семь приоритетов отрасли - РИА Новости, 01.09.2022
Новый глава "Роскосмоса" назвал семь приоритетов отрасли
Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов перечислил ключевые задачи корпорации на ближайшие годы. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:44
2022-09-01T11:44
2022-09-01T15:53
космос - риа наука
космос
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776493932_0:32:3047:1746_1920x0_80_0_0_6ca662939fd4dc8daa86bdb6edb9743a.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов перечислил ключевые задачи корпорации на ближайшие годы.Он возглавил "Роскосмос" 15 июля 2022 года, до этого гендиректором госкорпорации был Дмитрий Рогозин (2018-2022)."Я хотел бы обозначить семь приоритетов, на которых сосредоточено внимание всей космической отрасли", — заявил он.В их числе Борисов назвал:"Все эти преобразования невозможны без развития кадрового ресурса и привлечения в отрасль молодых высококомпетентных и профессиональных сотрудников", — добавил он.По его словам, развитие инженерной школы и подготовка соответствующих кадров приблизят достижение технологического суверенитета, которое президент России Владимир Путин назвал одной из важнейших задач.
https://ria.ru/20220825/dvigatel-1812006841.html
https://ria.ru/20220823/baykonur-1811456200.html
космос
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776493932_276:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_3a811ac5a40934aeaec6a024351c7f62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, космос, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), россия
Космос - РИА Наука, Космос, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия
11:44 01.09.2022 (обновлено: 15:53 01.09.2022)
Новый глава "Роскосмоса" назвал семь приоритетов отрасли
Глава "Роскосмоса" Борисов назвал структурные реформы одним из семи приоритетов отрасли
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов перечислил ключевые задачи корпорации на ближайшие годы.
Он возглавил "Роскосмос
" 15 июля 2022 года, до этого гендиректором госкорпорации был Дмитрий Рогозин
(2018-2022).
"Я хотел бы обозначить семь приоритетов, на которых сосредоточено внимание всей космической отрасли", — заявил он.
В их числе Борисов назвал:
—развитие орбитальной космической группировки;
—индустриальная модель производства космических аппаратов на принципах унификации и стандартизации;
—развитие космического приборостроения;
—проведение институциональных преобразований ;
—создание новой системы управления отраслью;
—реализация пилотируемых и научных программ;
—коммерциализация отрасли.
"Все эти преобразования невозможны без развития кадрового ресурса и привлечения в отрасль молодых высококомпетентных и профессиональных сотрудников", — добавил он.
По его словам, развитие инженерной школы и подготовка соответствующих кадров приблизят достижение технологического суверенитета, которое президент России Владимир Путин назвал одной из важнейших задач.