https://ria.ru/20220901/roskosmos-1813670125.html

Новый глава "Роскосмоса" назвал семь приоритетов отрасли

Новый глава "Роскосмоса" назвал семь приоритетов отрасли - РИА Новости, 01.09.2022

Новый глава "Роскосмоса" назвал семь приоритетов отрасли

Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов перечислил ключевые задачи корпорации на ближайшие годы. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:44

2022-09-01T11:44

2022-09-01T15:53

космос - риа наука

космос

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов перечислил ключевые задачи корпорации на ближайшие годы.Он возглавил "Роскосмос" 15 июля 2022 года, до этого гендиректором госкорпорации был Дмитрий Рогозин (2018-2022)."Я хотел бы обозначить семь приоритетов, на которых сосредоточено внимание всей космической отрасли", — заявил он.В их числе Борисов назвал:"Все эти преобразования невозможны без развития кадрового ресурса и привлечения в отрасль молодых высококомпетентных и профессиональных сотрудников", — добавил он.По его словам, развитие инженерной школы и подготовка соответствующих кадров приблизят достижение технологического суверенитета, которое президент России Владимир Путин назвал одной из важнейших задач.

https://ria.ru/20220825/dvigatel-1812006841.html

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Владимир Лаврентьев

космос - риа наука, космос, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), россия