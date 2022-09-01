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Новый глава "Роскосмоса" назвал семь приоритетов отрасли - РИА Новости, 01.09.2022
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Новый глава "Роскосмоса" назвал семь приоритетов отрасли
Новый глава "Роскосмоса" назвал семь приоритетов отрасли - РИА Новости, 01.09.2022
Новый глава "Роскосмоса" назвал семь приоритетов отрасли
Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов перечислил ключевые задачи корпорации на ближайшие годы. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:44
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космос - риа наука
космос
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов перечислил ключевые задачи корпорации на ближайшие годы.Он возглавил "Роскосмос" 15 июля 2022 года, до этого гендиректором госкорпорации был Дмитрий Рогозин (2018-2022)."Я хотел бы обозначить семь приоритетов, на которых сосредоточено внимание всей космической отрасли", — заявил он.В их числе Борисов назвал:"Все эти преобразования невозможны без развития кадрового ресурса и привлечения в отрасль молодых высококомпетентных и профессиональных сотрудников", — добавил он.По его словам, развитие инженерной школы и подготовка соответствующих кадров приблизят достижение технологического суверенитета, которое президент России Владимир Путин назвал одной из важнейших задач.
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Космос - РИА Наука, Космос, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия
11:44 01.09.2022 (обновлено: 15:53 01.09.2022)
 
Новый глава "Роскосмоса" назвал семь приоритетов отрасли

Глава "Роскосмоса" Борисов назвал структурные реформы одним из семи приоритетов отрасли

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЮрий Борисов
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов перечислил ключевые задачи корпорации на ближайшие годы.
Он возглавил "Роскосмос" 15 июля 2022 года, до этого гендиректором госкорпорации был Дмитрий Рогозин (2018-2022).
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"Я хотел бы обозначить семь приоритетов, на которых сосредоточено внимание всей космической отрасли", — заявил он.
В их числе Борисов назвал:
  • развитие орбитальной космической группировки;
  • индустриальная модель производства космических аппаратов на принципах унификации и стандартизации;
  • развитие космического приборостроения;
  • проведение институциональных преобразований ;
  • создание новой системы управления отраслью;
  • реализация пилотируемых и научных программ;
  • коммерциализация отрасли.
"Все эти преобразования невозможны без развития кадрового ресурса и привлечения в отрасль молодых высококомпетентных и профессиональных сотрудников", — добавил он.
По его словам, развитие инженерной школы и подготовка соответствующих кадров приблизят достижение технологического суверенитета, которое президент России Владимир Путин назвал одной из важнейших задач.
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