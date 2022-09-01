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В Швейцарии возбудили дело против трех участниц Pussy Riot - РИА Новости, 01.09.2022
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В Швейцарии возбудили дело против трех участниц Pussy Riot
В Швейцарии возбудили дело против трех участниц Pussy Riot - РИА Новости, 01.09.2022
В Швейцарии возбудили дело против трех участниц Pussy Riot
Подана жалоба и начато расследование в отношении трех участниц панк-группы Pussy Riot, арестованных полицией после граффити на стене, заявил в четверг РИА... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:48
2022-09-01T14:48
в мире
мария алехина
pussy riot
людмила штейн (депутат)
швейцария
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ЖЕНЕВА, 1 сен – РИА Новости. Подана жалоба и начато расследование в отношении трех участниц панк-группы Pussy Riot, арестованных полицией после граффити на стене, заявил в четверг РИА Новости пресс-секретарь полиции кантона Берн Жоэль Регли.Во вторник швейцарская полиция заявила РИА Новости, что задержала трех участниц Pussy Riot, когда они рисовали граффити на стене, и отпустила их через несколько часов без предъявления обвинений. Как писали СМИ, были задержаны Мария Алехина, Люся Штейн и Тасо Плетнер при попытке нанести на дорожный бордюр антивоенный рисунок."29 августа 2022 года мы задержали трех женщин в Ваберне (коммуна Кениц), которые пытались рисовать граффити на стене. Для установления личности и допроса они были доставлены в полицейский участок… Жалоба действительно была подана владельцем стены, муниципалитетом Ваберн, которому стена принадлежит. Факты были переданы в компетентную прокуратуру. Было открыто дело", - сказал Регли.Полиция отрицает утверждения трех женщин в интервью Blick о том, что их якобы заставили раздеться догола."Конечно, мы также проверили, чтобы на них не было опасных предметов. Никому не приходилось раздеваться полностью. Когда мы провели визуальный осмотр, люди дали свое согласие", - пояснил Регли.
https://ria.ru/20220714/rozysk-1802482390.html
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в мире, мария алехина, pussy riot, людмила штейн (депутат), швейцария
В мире, Мария Алехина, Pussy Riot, Людмила Штейн (депутат), Швейцария
14:48 01.09.2022
 
В Швейцарии возбудили дело против трех участниц Pussy Riot

В Швейцарии возбудили дело против трех участниц Pussy Riot из-за граффити на стене

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 сен – РИА Новости. Подана жалоба и начато расследование в отношении трех участниц панк-группы Pussy Riot, арестованных полицией после граффити на стене, заявил в четверг РИА Новости пресс-секретарь полиции кантона Берн Жоэль Регли.
Во вторник швейцарская полиция заявила РИА Новости, что задержала трех участниц Pussy Riot, когда они рисовали граффити на стене, и отпустила их через несколько часов без предъявления обвинений. Как писали СМИ, были задержаны Мария Алехина, Люся Штейн и Тасо Плетнер при попытке нанести на дорожный бордюр антивоенный рисунок.
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"29 августа 2022 года мы задержали трех женщин в Ваберне (коммуна Кениц), которые пытались рисовать граффити на стене. Для установления личности и допроса они были доставлены в полицейский участок… Жалоба действительно была подана владельцем стены, муниципалитетом Ваберн, которому стена принадлежит. Факты были переданы в компетентную прокуратуру. Было открыто дело", - сказал Регли.
Полиция отрицает утверждения трех женщин в интервью Blick о том, что их якобы заставили раздеться догола.
"Конечно, мы также проверили, чтобы на них не было опасных предметов. Никому не приходилось раздеваться полностью. Когда мы провели визуальный осмотр, люди дали свое согласие", - пояснил Регли.
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В миреМария АлехинаPussy RiotЛюдмила Штейн (депутат)Швейцария
 
 
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