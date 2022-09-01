https://ria.ru/20220901/riot-1813737064.html

В Швейцарии возбудили дело против трех участниц Pussy Riot

В Швейцарии возбудили дело против трех участниц Pussy Riot - РИА Новости, 01.09.2022

В Швейцарии возбудили дело против трех участниц Pussy Riot

Подана жалоба и начато расследование в отношении трех участниц панк-группы Pussy Riot, арестованных полицией после граффити на стене, заявил в четверг РИА... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:48

2022-09-01T14:48

2022-09-01T14:48

в мире

мария алехина

pussy riot

людмила штейн (депутат)

швейцария

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ЖЕНЕВА, 1 сен – РИА Новости. Подана жалоба и начато расследование в отношении трех участниц панк-группы Pussy Riot, арестованных полицией после граффити на стене, заявил в четверг РИА Новости пресс-секретарь полиции кантона Берн Жоэль Регли.Во вторник швейцарская полиция заявила РИА Новости, что задержала трех участниц Pussy Riot, когда они рисовали граффити на стене, и отпустила их через несколько часов без предъявления обвинений. Как писали СМИ, были задержаны Мария Алехина, Люся Штейн и Тасо Плетнер при попытке нанести на дорожный бордюр антивоенный рисунок."29 августа 2022 года мы задержали трех женщин в Ваберне (коммуна Кениц), которые пытались рисовать граффити на стене. Для установления личности и допроса они были доставлены в полицейский участок… Жалоба действительно была подана владельцем стены, муниципалитетом Ваберн, которому стена принадлежит. Факты были переданы в компетентную прокуратуру. Было открыто дело", - сказал Регли.Полиция отрицает утверждения трех женщин в интервью Blick о том, что их якобы заставили раздеться догола."Конечно, мы также проверили, чтобы на них не было опасных предметов. Никому не приходилось раздеваться полностью. Когда мы провели визуальный осмотр, люди дали свое согласие", - пояснил Регли.

https://ria.ru/20220714/rozysk-1802482390.html

https://ria.ru/20220511/alekhina-1787851776.html

швейцария

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мария алехина, pussy riot, людмила штейн (депутат), швейцария