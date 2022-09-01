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У Польши нет правовых оснований требовать репарации от ФРГ, заявил эксперт

У Польши нет правовых оснований требовать репарации от ФРГ, заявил эксперт - РИА Новости, 01.09.2022

У Польши нет правовых оснований требовать репарации от ФРГ, заявил эксперт

У Польши нет правовых оснований требовать от Германии репараций, так как этот вопрос давно урегулирован в международно-правовом порядке, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:13

2022-09-01T16:13

2022-09-01T16:13

в мире

ярослав качиньский

польша

германия

право и справедливость

анатолий капустин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. У Польши нет правовых оснований требовать от Германии репараций, так как этот вопрос давно урегулирован в международно-правовом порядке, заявил РИА Новости президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.Ранее в четверг глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны."В международно-правовом порядке этот вопрос был урегулирован. ...Если они хотят что-то с Германии получить, то это может быть только путем проведения новых переговоров и установлением границ этих репараций. Я думаю, что Германия на это не пойдет- оснований правовых у Польши особых нет",- полагает эксперт.По его словам, такие заявления политиков являются способом привлечь внимание избирателей, "собрать голоса перед выборами... и обратить на себя внимание, напомнить, что вот мы можем заработать деньги, ничего не делая: взяли, предъявили претензию - пусть платят 20-30 лет"."Я думаю, что Германия, скорее всего, откажется или сделает какой-то символическую выплату, если пойдет на это", - резюмировал Капустин.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20220901/zhurnalist-1813723194.html

https://ria.ru/20220901/vengriya-1813767988.html

польша

германия

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в мире, ярослав качиньский, польша, германия, право и справедливость, анатолий капустин