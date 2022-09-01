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Раскрыты два вероятных сценария распада еврозоны - РИА Новости, 01.09.2022
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Раскрыты два вероятных сценария распада еврозоны
Раскрыты два вероятных сценария распада еврозоны - РИА Новости, 01.09.2022
Раскрыты два вероятных сценария распада еврозоны
По завершению "аттракциона европейской щедрости", когда богатые страны оплачивают потребности бедных, еврозона может распасться, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T02:15
2022-09-01T02:15
в мире
экономика
австрия
бельгия
германия
люксембург
италия
владимир григорьев
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. По завершению "аттракциона европейской щедрости", когда богатые страны оплачивают потребности бедных, еврозона может распасться, рассказал агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.Эксперт подчеркнул, что при мягком сценарии распада в еврозоне останутся государства, составляющие ее ядро: Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция. Жесткий сценарий, по словам Григорьева, означает полное восстановление национального экономического суверенитета стран.Эксперт напомнил, что Евросоюз придерживался политики "кохезии", когда богатые страны-доноры финансово поддерживают бедные страны-реципиенты.С приходом в регион экономического и энергетического кризисов такая политика начинает постепенно сворачиваться, подчеркнул Григорьев."Сейчас это счастье заканчивается: щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жесткому прагматизму и экономии, которые более чем уместны сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, в теперь еще и обратным эффектом от антироссийских санкций", — пояснил эксперт.
https://ria.ru/20220831/razval-1813291225.html
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в мире, экономика, австрия, бельгия, германия, люксембург, италия, владимир григорьев, нидерланды, франция
В мире, Экономика, Австрия, Бельгия, Германия, Люксембург, Италия, Владимир Григорьев, Нидерланды, Франция
02:15 01.09.2022
 
Раскрыты два вероятных сценария распада еврозоны

Эксперт Григорьев заявил о риске распада еврозона при отказе от поддержки бедных стран ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Центрального европейского банка во Франкфурте
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. По завершению "аттракциона европейской щедрости", когда богатые страны оплачивают потребности бедных, еврозона может распасться, рассказал агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.
Эксперт подчеркнул, что при мягком сценарии распада в еврозоне останутся государства, составляющие ее ядро: Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция. Жесткий сценарий, по словам Григорьева, означает полное восстановление национального экономического суверенитета стран.
Эксперт напомнил, что Евросоюз придерживался политики "кохезии", когда богатые страны-доноры финансово поддерживают бедные страны-реципиенты.
С приходом в регион экономического и энергетического кризисов такая политика начинает постепенно сворачиваться, подчеркнул Григорьев.
"Сейчас это счастье заканчивается: щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жесткому прагматизму и экономии, которые более чем уместны сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, в теперь еще и обратным эффектом от антироссийских санкций", — пояснил эксперт.
Варшава - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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В миреЭкономикаАвстрияБельгияГерманияЛюксембургИталияВладимир ГригорьевНидерландыФранция
 
 
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