https://ria.ru/20220901/qr-kody-1813722344.html

В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий

В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий - РИА Новости, 01.09.2022

В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий

Глава Ростуризма Зарина Догузова опровергла введение QR-кодов для путешествий за рубеж и внутри страны с 1 сентября, об этом она написала в своем... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:34

2022-09-01T14:34

2022-09-01T14:34

туризм

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

qr-код

новости - туризм

туризм

путешествия

туристы

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова опровергла введение QR-кодов для путешествий за рубеж и внутри страны с 1 сентября, об этом она написала в своем Telegram-канале."В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что с сегодняшнего дня при путешествиях станут обязательными QR-коды. Эта информация не соответствует действительности", — заявила она.По словам Догузовой, речь идет о запуске электронной путевки, которая начала работать в тестовом режиме."Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных путевках, каждой будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета, а также для удобства туристов, чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре", — пояснила она.От путешественников ничего дополнительно не требуется, подчеркнула глава ведомства.

https://ria.ru/20220831/vebinary-1813340972.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), qr-код, новости - туризм, туризм, путешествия, туристы