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В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий - РИА Новости, 01.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220901/qr-kody-1813722344.html
В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий
В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий - РИА Новости, 01.09.2022
В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий
Глава Ростуризма Зарина Догузова опровергла введение QR-кодов для путешествий за рубеж и внутри страны с 1 сентября, об этом она написала в своем... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:34
2022-09-01T14:34
туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
qr-код
новости - туризм
туризм
путешествия
туристы
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова опровергла введение QR-кодов для путешествий за рубеж и внутри страны с 1 сентября, об этом она написала в своем Telegram-канале."В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что с сегодняшнего дня при путешествиях станут обязательными QR-коды. Эта информация не соответствует действительности", — заявила она.По словам Догузовой, речь идет о запуске электронной путевки, которая начала работать в тестовом режиме."Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных путевках, каждой будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета, а также для удобства туристов, чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре", — пояснила она.От путешественников ничего дополнительно не требуется, подчеркнула глава ведомства.
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зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), qr-код, новости - туризм, туризм, путешествия, туристы
Туризм, Зарина Догузова, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), QR-код, Новости - Туризм, Туризм, Путешествия, туристы
14:34 01.09.2022
 
В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий

Глава Ростуризма Зарина Догузова опровергла введение QR-кодов для путешествий с 1 сентября

© Depositphotos / Valerii_HoncharukДевушка с чемоданом
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Depositphotos / Valerii_Honcharuk
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова опровергла введение QR-кодов для путешествий за рубеж и внутри страны с 1 сентября, об этом она написала в своем Telegram-канале.
"В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что с сегодняшнего дня при путешествиях станут обязательными QR-коды. Эта информация не соответствует действительности", — заявила она.
По словам Догузовой, речь идет о запуске электронной путевки, которая начала работать в тестовом режиме.
"Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных путевках, каждой будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета, а также для удобства туристов, чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре", — пояснила она.
От путешественников ничего дополнительно не требуется, подчеркнула глава ведомства.
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ТуризмЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)QR-кодНовости - ТуризмТуризмПутешествиятуристы
 
 
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