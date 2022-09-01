https://ria.ru/20220901/qr-kody-1813722344.html
В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий
В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий - РИА Новости, 01.09.2022
В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий
Глава Ростуризма Зарина Догузова опровергла введение QR-кодов для путешествий за рубеж и внутри страны с 1 сентября, об этом она написала в своем... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:34
2022-09-01T14:34
2022-09-01T14:34
туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
qr-код
новости - туризм
туризм
путешествия
туристы
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова опровергла введение QR-кодов для путешествий за рубеж и внутри страны с 1 сентября, об этом она написала в своем Telegram-канале."В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что с сегодняшнего дня при путешествиях станут обязательными QR-коды. Эта информация не соответствует действительности", — заявила она.По словам Догузовой, речь идет о запуске электронной путевки, которая начала работать в тестовом режиме."Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных путевках, каждой будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета, а также для удобства туристов, чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре", — пояснила она.От путешественников ничего дополнительно не требуется, подчеркнула глава ведомства.
https://ria.ru/20220831/vebinary-1813340972.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), qr-код, новости - туризм, туризм, путешествия, туристы
Туризм, Зарина Догузова, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), QR-код, Новости - Туризм, Туризм, Путешествия, туристы
В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий
Глава Ростуризма Зарина Догузова опровергла введение QR-кодов для путешествий с 1 сентября
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова опровергла введение QR-кодов для путешествий за рубеж и внутри страны с 1 сентября, об этом она написала в своем Telegram-канале.
"В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что с сегодняшнего дня при путешествиях станут обязательными QR-коды. Эта информация не соответствует действительности", — заявила она.
По словам Догузовой, речь идет о запуске
электронной путевки, которая начала работать в тестовом режиме.
"Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных путевках, каждой будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета, а также для удобства туристов, чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре", — пояснила она.
От путешественников ничего дополнительно не требуется, подчеркнула глава ведомства.