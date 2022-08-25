https://ria.ru/20220825/elektronnayaputevka-1812041512.html
Ростуризм не видит причин откладывать введение электронных путевок
Ростуризм не видит причин откладывать введение электронных путевок - РИА Новости, 25.08.2022
Ростуризм не видит причин откладывать введение электронных путевок
Ростуризм не видит оснований для переноса сроков ввода электронных путевок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:17
2022-08-25T16:17
2022-08-25T16:17
туризм
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ростуризм не видит оснований для переноса сроков ввода электронных путевок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Любые нововведения для отрасли необходимо вводить постепенно, чтобы у бизнеса была возможность в комфортном режиме адаптироваться к новым правилам, — пояснили в пресс-службе. — Именно поэтому в законе об электронной путевке предусмотрен переходный период".С 1 сентября этого года туроператоры смогут в добровольном порядке передавать сведения в систему, при этом в течение полугода — до 1 марта — их не будут привлекать к ответственности в случае отказа, уточнили в Ростуризме.В ведомстве также отметили, что это сделано, чтобы представители отрасли смогли обкатать систему. Система в тестовом режиме существует с конца 2015 года. Штатно она должна была заработать с января 2018-го и, по замыслу Ростуризма, стать новым механизмом контроля за отраслью. Однако запуск неоднократно переносился.
https://ria.ru/20220824/rosturizm-1811771640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Туризм, туристы
Ростуризм не видит причин откладывать введение электронных путевок
Ростуризм: оснований для переноса ввода электронный путевок нет
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ростуризм не видит оснований для переноса сроков ввода электронных путевок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Любые нововведения для отрасли необходимо вводить постепенно, чтобы у бизнеса была возможность в комфортном режиме адаптироваться к новым правилам, — пояснили в пресс-службе. — Именно поэтому в законе об электронной путевке предусмотрен переходный период".
С 1 сентября этого года туроператоры смогут в добровольном порядке передавать сведения в систему, при этом в течение полугода — до 1 марта — их не будут привлекать к ответственности в случае отказа, уточнили в Ростуризме.
В ведомстве также отметили, что это сделано, чтобы представители отрасли смогли обкатать систему.
"Кстати, ряд крупных туроператоров уже пользовались системой на этапе тестирования. Исходя из этого, пока мы не видим оснований для переноса срока вступления в силу закона об электронной путевке", — указали в пресс-службе.
Система в тестовом режиме существует
с конца 2015 года. Штатно она должна была заработать с января 2018-го и, по замыслу Ростуризма, стать новым механизмом контроля за отраслью. Однако запуск неоднократно переносился.