https://ria.ru/20220825/elektronnayaputevka-1812041512.html

Ростуризм не видит причин откладывать введение электронных путевок

Ростуризм не видит причин откладывать введение электронных путевок - РИА Новости, 25.08.2022

Ростуризм не видит причин откладывать введение электронных путевок

Ростуризм не видит оснований для переноса сроков ввода электронных путевок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:17

2022-08-25T16:17

2022-08-25T16:17

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федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ростуризм не видит оснований для переноса сроков ввода электронных путевок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Любые нововведения для отрасли необходимо вводить постепенно, чтобы у бизнеса была возможность в комфортном режиме адаптироваться к новым правилам, — пояснили в пресс-службе. — Именно поэтому в законе об электронной путевке предусмотрен переходный период".С 1 сентября этого года туроператоры смогут в добровольном порядке передавать сведения в систему, при этом в течение полугода — до 1 марта — их не будут привлекать к ответственности в случае отказа, уточнили в Ростуризме.В ведомстве также отметили, что это сделано, чтобы представители отрасли смогли обкатать систему. Система в тестовом режиме существует с конца 2015 года. Штатно она должна была заработать с января 2018-го и, по замыслу Ростуризма, стать новым механизмом контроля за отраслью. Однако запуск неоднократно переносился.

https://ria.ru/20220824/rosturizm-1811771640.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, туристы