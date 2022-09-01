https://ria.ru/20220901/pvo-1813492954.html

"Много денег, мало выгоды". Берлин придумал, как "победить Москву"

"Много денег, мало выгоды". Берлин придумал, как "победить Москву" - РИА Новости, 01.09.2022

"Много денег, мало выгоды". Берлин придумал, как "победить Москву"

Европа продолжает наращивать военные возможности для "противостояния российской агрессии". Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать единую систему... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:00

2022-09-01T08:00

2022-09-01T08:06

безопасность

юрий кнутов

матеуш моравецкий

алексей зудин

вашингтон (штат)

берлин (город)

германия

евросоюз

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Европа продолжает наращивать военные возможности для "противостояния российской агрессии". Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать единую систему противовоздушной обороны. По его мнению, это куда эффективнее и дешевле, чем сейчас. О том, насколько реалистична его идея, — в материале РИА Новости.Единые стандарты"Система ПВО повысила бы безопасность Европы", — уверял Шольц собравшихся на его лекции в Карловом университете в Праге. Ведущую роль в этой оборонной структуре он, разумеется, отвел Германии. Именно там должен располагаться штаб.Кроме того, ФРГ готова на это потратиться. И призывает к тому же соседей.Среди потенциальных партнеров немецкий лидер назвал Нидерланды, Польшу, Латвию, Литву, Эстонию, Словакию, Чехию, Швецию, Финляндию, Норвегию и Данию. Очевидно, речь идет, прежде всего, об оборонительных рубежах на так называемом восточном фланге НАТО — у российских границ. А потом могут подключиться и западноевропейские страны."Технический потенциал для этого есть, — считает военный эксперт Юрий Кнутов. — При создании национальных систем ПВО, как правило, используют американские разработки: либо локаторы станций наведения ракет, либо сами ракеты. Соответственно, единый стандарт близок. Все новые системы НАТО совместимы".Но имеется проблема: для общеевропейского комплекса нужна автоматическая система управления, которую создать непросто. По мнению аналитика, это займет от пяти до десяти лет.Сомнительна и эффективность. Самые дальнобойные образцы на вооружении — американский ЗРК Patriot, который поражает цели на дистанции 160 километров. Но в Европе преобладают комплексы малой и средней (по российской классификации) дальности — до 40 километров. А российская ЗРС С-400 бьет ракетой 40Н6Е на 380 километров.Стратегический компасИнициатива Шольца — далеко не первая попытка создать европейское оборонное пространство, не подконтрольное Вашингтону и НАТО.Так, с 2015-го активно обсуждали идею континентальной армии. Однако дальше разговоров дело не зашло. Лишь Германия и Нидерланды смогли в 2019-м сформировать 414-й танковый батальон под единым командованием. Все же слишком сильны в ЕС языковые и культурные различия.Вернулись к этому проекту после начала российской военной спецоперации на Украине. И 25 марта его фактически утвердили. Комплекс согласованных мер сформулировали в документе под названием "Стратегический компас ЕС"."Европа должна иметь возможность защищать своих граждан и способствовать международному миру и безопасности, — говорится там. — Это тем более важно в тот момент, когда война вернулась на континент из-за России. Необходимо повысить стратегическую автономию ЕС и способность к сотрудничеству для защиты наших ценностей и интересов".Таким образом, главным противником будущих континентальных войск открыто называют Россию. Но даже на бумаге выглядит все не очень внушительно. В документе упоминается подразделение численностью до пяти тысяч человек для урегулирования "кризисов различных типов". Кроме того, предполагается оперативная группа из 200 специалистов, которую можно отправить в горячую точку в течение 30 дней для действий в "сложных условиях". Что за специалисты — не уточняется.Выгода для ВашингтонаПлан "Стратегический компас ЕС" рассчитан до 2030-го. Вряд ли за такой срок Европа избавится от навязчивой опеки из-за океана. Документ принимали еще до масштабных поставок вооружений на Украину. США активно поощряли в этом европейских союзников, обещая заменить переданное Киеву американскими аналогами.В итоге многие страны ЕС старое советское оружие уже отдали, а новое еще не получили. И неизвестно, когда оно поступит. По мнению аналитиков, обороноспособность Европы серьезно просела. Что на руку Вашингтону — можно и дальше держать союзников под военным контролем. А ВПК гарантированы заказы на годы вперед и десятки миллиардов долларов.Наконец, помехой могут стать и разногласия в самом ЕС. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о противоречиях между теми, кто выступает за мир, и теми, кто хочет продолжения конфликта."ЕС все труднее функционировать как единой организации, — отмечает политолог Алексей Зудин. — Ведь смысл не в штаб-квартире, вывеске и флагах, а в том, что можно действовать сообща, решать задачи. Но из-за внутренних конфликтов КПД снижается".Это касается и довольно сложных вопросов, связанных с обороноспособностью. Поэтому вряд ли на континенте в ближайшее время появится единая система ПВО. И тем более — объединенная армия. К тому же этого очень не хотят заокеанские союзники.

https://ria.ru/20220831/nato-1813306003.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/ukraina-1812981217.html

https://ria.ru/20220830/gumpomosch-1813276211.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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