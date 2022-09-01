https://ria.ru/20220901/putin-1813835747.html

Участие в детском движении должно быть добровольным, заявил Путин

Участие в детском движении должно быть добровольным, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2022

Участие в детском движении должно быть добровольным, заявил Путин

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи должно действовать не только в больших городах, участие в нем должно быть исключительно... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:03

2022-09-01T19:03

2022-09-01T19:03

общество

россия

общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи должно действовать не только в больших городах, участие в нем должно быть исключительно добровольным, в нем не место "обязаловке", заявил президент России Владимир Путин."Что хочу подчеркнуть особо. Новое движение не должно стать привилегией для жителей больших городов, где проще наладить и организовать работу. Оно должно все-таки присутствовать везде. Везде, где растут дети", - сказал Путин на первом очном заседании членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.Путин отметил, что движение должно присутствовать в небольших поселках, на селе и в самых отдаленных территориях РФ, нужно продумать все вопросы, связанные с инфраструктурой для движения."При этом особо отмечу, ключевой принцип движения - это добровольность участия. Здесь, конечно, не место какой бы то ни было обязаловке. Это должно быть абсолютно исключено. Ребенок должен присоединяться к движению, потому что ему там интересно, а не потому, что ему кто-то предложил или рекомендовал, а тем более заставил. Это совершенно неуместно", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20220820/deti-1811000264.html

https://ria.ru/20220901/deti-1813797502.html

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общество, россия, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи