https://ria.ru/20220901/putin-1813796494.html
Путин заявил, что ему еще нужно поработать над самодисциплиной
Путин заявил, что ему еще нужно поработать над самодисциплиной - РИА Новости, 01.09.2022
Путин заявил, что ему еще нужно поработать над самодисциплиной
Президент России Владимир Путин, говоря о самодисциплине, признался, что он не может назвать себя очень дисциплинированным человеком и считает необходимым еще... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:18
2022-09-01T17:18
2022-09-01T18:35
политика
россия
владимир путин
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о самодисциплине, признался, что он не может назвать себя очень дисциплинированным человеком и считает необходимым еще работать над собой."Знаете, не могу сказать, что я самый дисциплинированный. Мне еще надо над собой работать. Это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".Глава государства отметил, что дисциплина важна для того, чтобы добиться успеха, но одной дисциплины недостаточно, нужна внутренняя мотивация для достижения цели, широкий взгляд на проблемы и задачи, а также внутренний эмоциональный настрой, чувство ответственности."Вот все это вместе не должно закрывать еще очень важную составляющую, которая лежит в основе успеха. Творческий подход к решению тех задач, которые перед тобой стоят. Вот эта дисциплина и прочее - она не должна вести к какой-то зашоренности", - сказал президент.Путин подчеркнул, что нельзя, чтобы точность во всем закрывала путь к творчеству, "нужно чувствовать себя свободной личностью". "Все это вместе в совокупности и будет, на мой взгляд, давать нужный результат, успех. Это путь к успеху. И, конечно, трудолюбие. Вот это все вместе очень важно. Трудолюбие вообще это отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант. Заставить себя работать и уметь это делать продуктивно", - сказал он.
https://ria.ru/20211112/motivatsiya-1758837788.html
https://ria.ru/20220802/putin-1806660228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
17:18 01.09.2022 (обновлено: 18:35 01.09.2022)
Путин заявил, что ему еще нужно поработать над самодисциплиной
Президент Путин заявил, что не может назвать себя очень дисциплинированным человеком
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о самодисциплине, признался, что он не может назвать себя очень дисциплинированным человеком и считает необходимым еще работать над собой.
"Знаете, не могу сказать, что я самый дисциплинированный. Мне еще надо над собой работать. Это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".
Глава государства отметил, что дисциплина важна для того, чтобы добиться успеха, но одной дисциплины недостаточно, нужна внутренняя мотивация для достижения цели, широкий взгляд на проблемы и задачи, а также внутренний эмоциональный настрой, чувство ответственности.
"Вот все это вместе не должно закрывать еще очень важную составляющую, которая лежит в основе успеха. Творческий подход к решению тех задач, которые перед тобой стоят. Вот эта дисциплина и прочее - она не должна вести к какой-то зашоренности", - сказал президент.
Путин подчеркнул, что нельзя, чтобы точность во всем закрывала путь к творчеству, "нужно чувствовать себя свободной личностью". "Все это вместе в совокупности и будет, на мой взгляд, давать нужный результат, успех. Это путь к успеху. И, конечно, трудолюбие. Вот это все вместе очень важно. Трудолюбие вообще это отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант. Заставить себя работать и уметь это делать продуктивно", - сказал он.