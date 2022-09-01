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Путин отметил, что успех страны зависит от успеха граждан - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин отметил, что успех страны зависит от успеха граждан
Путин отметил, что успех страны зависит от успеха граждан - РИА Новости, 01.09.2022
Путин отметил, что успех страны зависит от успеха граждан
Успех страны складывается из успехов ее граждан, от успеха каждого зависит успех страны в целом, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:41
2022-09-01T18:37
владимир путин
общество
образование - общество
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Успех страны складывается из успехов ее граждан, от успеха каждого зависит успех страны в целом, считает президент России Владимир Путин."От успеха каждого зависит успех страны в целом. Помните такую шуточку: "тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу". Вот в этой шутке есть и доля серьезной составляющей", - сказал он в ходе открытого урока "Разговор о важном".Путин отметил, что и занятия спортом, укрепление здоровья влияют не только на "то, что вы меньше тратите денег на таблетки, на лекарства, а вы становитесь более эффективным, более энергичным, более хватким, более целеустремленным". Это помогает добиваться успеха, заметил президент."А если это помогает добиваться успеха каждому человеку, то это и способствует развитию страны в целом. Потому что успех страны складывается из успехов конкретного человека. У нас страна развивается, развивается активно, и конечно, успех каждого человека очень востребован", - сказал Путин.
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владимир путин, общество, образование - общество, калининград
Владимир Путин, Общество, Образование - Общество, Калининград
16:41 01.09.2022 (обновлено: 18:37 01.09.2022)
 
Путин отметил, что успех страны зависит от успеха граждан

Президент Путин в День знаний заявил, что успех страны зависит от успеха граждан

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Успех страны складывается из успехов ее граждан, от успеха каждого зависит успех страны в целом, считает президент России Владимир Путин.
"От успеха каждого зависит успех страны в целом. Помните такую шуточку: "тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу". Вот в этой шутке есть и доля серьезной составляющей", - сказал он в ходе открытого урока "Разговор о важном".
Путин отметил, что и занятия спортом, укрепление здоровья влияют не только на "то, что вы меньше тратите денег на таблетки, на лекарства, а вы становитесь более эффективным, более энергичным, более хватким, более целеустремленным". Это помогает добиваться успеха, заметил президент.
"А если это помогает добиваться успеха каждому человеку, то это и способствует развитию страны в целом. Потому что успех страны складывается из успехов конкретного человека. У нас страна развивается, развивается активно, и конечно, успех каждого человека очень востребован", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
16:35
Каждый шаг должен быть направлен на укрепление России, заявил Путин
 
Владимир ПутинОбществоОбразование - ОбществоКалининград
 
 
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