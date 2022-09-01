https://ria.ru/20220901/putin-1813780145.html

Путин отметил, что успех страны зависит от успеха граждан

Путин отметил, что успех страны зависит от успеха граждан - РИА Новости, 01.09.2022

Путин отметил, что успех страны зависит от успеха граждан

Успех страны складывается из успехов ее граждан, от успеха каждого зависит успех страны в целом, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:41

2022-09-01T16:41

2022-09-01T18:37

владимир путин

общество

образование - общество

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Успех страны складывается из успехов ее граждан, от успеха каждого зависит успех страны в целом, считает президент России Владимир Путин."От успеха каждого зависит успех страны в целом. Помните такую шуточку: "тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу". Вот в этой шутке есть и доля серьезной составляющей", - сказал он в ходе открытого урока "Разговор о важном".Путин отметил, что и занятия спортом, укрепление здоровья влияют не только на "то, что вы меньше тратите денег на таблетки, на лекарства, а вы становитесь более эффективным, более энергичным, более хватким, более целеустремленным". Это помогает добиваться успеха, заметил президент."А если это помогает добиваться успеха каждому человеку, то это и способствует развитию страны в целом. Потому что успех страны складывается из успехов конкретного человека. У нас страна развивается, развивается активно, и конечно, успех каждого человека очень востребован", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220901/putin-1813779071.html

калининград

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, общество, образование - общество, калининград