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Каждый шаг должен быть направлен на укрепление России, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2022
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Каждый шаг должен быть направлен на укрепление России, заявил Путин
Каждый шаг должен быть направлен на укрепление России, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2022
Каждый шаг должен быть направлен на укрепление России, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока рассказал, что происходит много событий, требующих внимательного отношения и анализа, решительных, но... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:35
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владимир путин
россия
общество
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока рассказал, что происходит много событий, требующих внимательного отношения и анализа, решительных, но аккуратных действий, чтобы каждый шаг был направлен на укрепление позиций России внутри и в мире."У нас, так же, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой стороны, аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны - изнутри и укрепление ее позиций в мире", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". Он добавил, что "не просто все это происходит".
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
16:35 01.09.2022 (обновлено: 19:09 01.09.2022)
 
Каждый шаг должен быть направлен на укрепление России, заявил Путин

Путин заявил, что каждый шаг должен быть направлен на укрепление России внутри и в мире

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока рассказал, что происходит много событий, требующих внимательного отношения и анализа, решительных, но аккуратных действий, чтобы каждый шаг был направлен на укрепление позиций России внутри и в мире.
"У нас, так же, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой стороны, аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны - изнутри и укрепление ее позиций в мире", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". Он добавил, что "не просто все это происходит".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 16:26
Путин поддержал идею создания в Калининграде центра наподобие "Артека"
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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