https://ria.ru/20220901/putin-1813779071.html

Каждый шаг должен быть направлен на укрепление России, заявил Путин

Каждый шаг должен быть направлен на укрепление России, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2022

Каждый шаг должен быть направлен на укрепление России, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока рассказал, что происходит много событий, требующих внимательного отношения и анализа, решительных, но... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:35

2022-09-01T16:35

2022-09-01T19:09

владимир путин

россия

общество

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока рассказал, что происходит много событий, требующих внимательного отношения и анализа, решительных, но аккуратных действий, чтобы каждый шаг был направлен на укрепление позиций России внутри и в мире."У нас, так же, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой стороны, аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны - изнутри и укрепление ее позиций в мире", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". Он добавил, что "не просто все это происходит".

https://ria.ru/20220901/tsentr-1813774944.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, общество