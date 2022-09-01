https://ria.ru/20220901/putin-1813779071.html
Каждый шаг должен быть направлен на укрепление России, заявил Путин
Каждый шаг должен быть направлен на укрепление России, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2022
Каждый шаг должен быть направлен на укрепление России, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока рассказал, что происходит много событий, требующих внимательного отношения и анализа, решительных, но... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:35
2022-09-01T16:35
2022-09-01T19:09
владимир путин
россия
общество
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока рассказал, что происходит много событий, требующих внимательного отношения и анализа, решительных, но аккуратных действий, чтобы каждый шаг был направлен на укрепление позиций России внутри и в мире."У нас, так же, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой стороны, аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны - изнутри и укрепление ее позиций в мире", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". Он добавил, что "не просто все это происходит".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
16:35 01.09.2022 (обновлено: 19:09 01.09.2022)
Каждый шаг должен быть направлен на укрепление России, заявил Путин
Путин заявил, что каждый шаг должен быть направлен на укрепление России внутри и в мире
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока рассказал, что происходит много событий, требующих внимательного отношения и анализа, решительных, но аккуратных действий, чтобы каждый шаг был направлен на укрепление позиций России внутри и в мире.
"У нас, так же, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой стороны, аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны - изнутри и укрепление ее позиций в мире", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". Он добавил, что "не просто все это происходит".