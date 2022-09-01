14:36 01.09.2022 (обновлено: 19:08 01.09.2022)
В США рассказали об очень опасном оружии Путина
19fortyfive: подводное оружие России несет серьезную угрозу США
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российское подводное оружие представляет серьезную угрозу США, пишет бывший офицер американской армии Брент Иствуд для издания 19fortyfive.
Иствуд считает, что ВМФ России и прежде мог похвастаться разнообразием и мощностью своих сил, но недавно в его распоряжение передали еще одну атомную подлодку — БС-329 "Белгород", которая оснащена самым продвинутым на сегодняшний день оборудованием. Автор отмечает, что на ее борту разместят оружие, которого больше всего опасаются американские военно-морские стратеги,— беспилотные подводные аппараты "Посейдон".
Иствуд считает, что ВМФ России и прежде мог похвастаться разнообразием и мощностью своих сил, но недавно в его распоряжение передали еще одну атомную подлодку — БС-329 "Белгород", которая оснащена самым продвинутым на сегодняшний день оборудованием. Автор отмечает, что на ее борту разместят оружие, которого больше всего опасаются американские военно-морские стратеги,— беспилотные подводные аппараты "Посейдон".
"Теперь у русских есть подводная лодка, которая вскоре может запускать торпеды с ядерными боеголовками и оснащена самыми современными ракетами, доступными для подводных лодок", — сказал он.
По его мнению, до развертывания "Посейдонов" остается еще несколько лет.
"Но они действительно могут разрушить прибрежные города в Великобритании, США или других странах — членах НАТО. А в арсеналах этих стран нет ничего, что могло бы остановить такую ядерную торпеду", — резюмировалось в материале.
"Но они действительно могут разрушить прибрежные города в Великобритании, США или других странах — членах НАТО. А в арсеналах этих стран нет ничего, что могло бы остановить такую ядерную торпеду", — резюмировалось в материале.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.
О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.