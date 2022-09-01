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В США рассказали об очень опасном оружии Путина - РИА Новости, 01.09.2022
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В США рассказали об очень опасном оружии Путина
В США рассказали об очень опасном оружии Путина - РИА Новости, 01.09.2022
В США рассказали об очень опасном оружии Путина
Российское подводное оружие представляет серьезную угрозу США, пишет бывший офицер американской армии Брент Иствуд для издания 19fortyfive. Иствуд считает, что... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:36
2022-09-01T19:08
владимир путин
сша
нато
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российское подводное оружие представляет серьезную угрозу США, пишет бывший офицер американской армии Брент Иствуд для издания 19fortyfive. Иствуд считает, что ВМФ России и прежде мог похвастаться разнообразием и мощностью своих сил, но недавно в его распоряжение передали еще одну атомную подлодку — БС-329 "Белгород", которая оснащена самым продвинутым на сегодняшний день оборудованием. Автор отмечает, что на ее борту разместят оружие, которого больше всего опасаются американские военно-морские стратеги,— беспилотные подводные аппараты "Посейдон"."Теперь у русских есть подводная лодка, которая вскоре может запускать торпеды с ядерными боеголовками и оснащена самыми современными ракетами, доступными для подводных лодок", — сказал он.По его мнению, до развертывания "Посейдонов" остается еще несколько лет."Но они действительно могут разрушить прибрежные города в Великобритании, США или других странах — членах НАТО. А в арсеналах этих стран нет ничего, что могло бы остановить такую ​​ядерную торпеду", — резюмировалось в материале. Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
https://ria.ru/20220901/putin-1813643475.html
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владимир путин, сша, нато, в мире
Владимир Путин, США, НАТО, В мире
14:36 01.09.2022 (обновлено: 19:08 01.09.2022)
 
В США рассказали об очень опасном оружии Путина

19fortyfive: подводное оружие России несет серьезную угрозу США

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российское подводное оружие представляет серьезную угрозу США, пишет бывший офицер американской армии Брент Иствуд для издания 19fortyfive.

Иствуд считает, что ВМФ России и прежде мог похвастаться разнообразием и мощностью своих сил, но недавно в его распоряжение передали еще одну атомную подлодку — БС-329 "Белгород", которая оснащена самым продвинутым на сегодняшний день оборудованием. Автор отмечает, что на ее борту разместят оружие, которого больше всего опасаются американские военно-морские стратеги,— беспилотные подводные аппараты "Посейдон".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
10:25
Путин одним маневром бросил вызов Западу, пишет Bloomberg
"Теперь у русских есть подводная лодка, которая вскоре может запускать торпеды с ядерными боеголовками и оснащена самыми современными ракетами, доступными для подводных лодок", — сказал он.
По его мнению, до развертывания "Посейдонов" остается еще несколько лет.

"Но они действительно могут разрушить прибрежные города в Великобритании, США или других странах — членах НАТО. А в арсеналах этих стран нет ничего, что могло бы остановить такую ​​ядерную торпеду", — резюмировалось в материале.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
08:54
Западные лидеры лишились самого главного, пишут СМИ
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.
О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая 2021, 09:30
Focus: "Посейдон" и "Циркон" помогут России сохранить статус сверхдержавы
 
Владимир ПутинСШАНАТОВ мире
 
 
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