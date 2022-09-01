https://ria.ru/20220901/programma-1813786621.html

В России подготовят учителей для работы с одаренными детьми

В России подготовят учителей для работы с одаренными детьми - РИА Новости, 01.09.2022

В России подготовят учителей для работы с одаренными детьми

МГУ имени М.В.Ломоносова, Министерством просвещения РФ и фондом "Вольное дело". РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:52

2022-09-01T16:52

2022-09-01T16:52

общество

образование

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В этом году в России запущена программа подготовки преподавателей для работы с одаренными детьми в естественно-научных школах. Она была подготовлена МГУ имени М.В.Ломоносова, Министерством просвещения РФ и фондом "Вольное дело".В фонде рассказали, что с сегодняшнего дня программа начала работать на базе Первого Университетского лицея имени Н.И.Лобачевского и будет применяться в ряде других ведущих физико-математических школ страны."Программа предназначена для бакалавров, магистров и аспирантов, которые будут работать с мотивированными школьниками для достижения высоких результатов. Цель программы – повысить качество школьного преподавания естественных и точных наук и способствовать формированию будущей научно-технической элиты России", – заявили в фонде.Обучение будет включать в себя три разных трека, предназначенных для людей с разной степенью подготовки – от бакалавров до аспирантов. Срок обучения – от 3 месяцев для аспирантов и до 2 лет для бакалавров. Учителя освоят методики современного педагогического образования, изучат психологию и особенности работы с одаренными детьми, отработают навыки работы с образовательными инструментами и изучат лучшие практики общего образования. Выпускники программы получат дипломы и сертификаты о пройденной подготовке, а также возможность пройти собеседования для трудоустройства в ведущие естественно-научные школы страны.

https://ria.ru/20220901/shkola-1813771717.html

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общество, образование