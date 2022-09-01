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В России подготовят учителей для работы с одаренными детьми
В России подготовят учителей для работы с одаренными детьми - РИА Новости, 01.09.2022
В России подготовят учителей для работы с одаренными детьми
МГУ имени М.В.Ломоносова, Министерством просвещения РФ и фондом "Вольное дело". РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:52
2022-09-01T16:52
2022-09-01T16:52
общество
образование
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В этом году в России запущена программа подготовки преподавателей для работы с одаренными детьми в естественно-научных школах. Она была подготовлена МГУ имени М.В.Ломоносова, Министерством просвещения РФ и фондом "Вольное дело".В фонде рассказали, что с сегодняшнего дня программа начала работать на базе Первого Университетского лицея имени Н.И.Лобачевского и будет применяться в ряде других ведущих физико-математических школ страны."Программа предназначена для бакалавров, магистров и аспирантов, которые будут работать с мотивированными школьниками для достижения высоких результатов. Цель программы – повысить качество школьного преподавания естественных и точных наук и способствовать формированию будущей научно-технической элиты России", – заявили в фонде.Обучение будет включать в себя три разных трека, предназначенных для людей с разной степенью подготовки – от бакалавров до аспирантов. Срок обучения – от 3 месяцев для аспирантов и до 2 лет для бакалавров. Учителя освоят методики современного педагогического образования, изучат психологию и особенности работы с одаренными детьми, отработают навыки работы с образовательными инструментами и изучат лучшие практики общего образования. Выпускники программы получат дипломы и сертификаты о пройденной подготовке, а также возможность пройти собеседования для трудоустройства в ведущие естественно-научные школы страны.
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общество, образование
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В этом году в России запущена программа подготовки преподавателей для работы с одаренными детьми в естественно-научных школах. Она была подготовлена МГУ имени М.В.Ломоносова, Министерством просвещения РФ и фондом "Вольное дело".
В фонде рассказали, что с сегодняшнего дня программа начала работать на базе Первого Университетского лицея имени Н.И.Лобачевского и будет применяться в ряде других ведущих физико-математических школ страны.
"Программа предназначена для бакалавров, магистров и аспирантов, которые будут работать с мотивированными школьниками для достижения высоких результатов. Цель программы – повысить качество школьного преподавания естественных и точных наук и способствовать формированию будущей научно-технической элиты России", – заявили в фонде.
Обучение будет включать в себя три разных трека, предназначенных для людей с разной степенью подготовки – от бакалавров до аспирантов. Срок обучения – от 3 месяцев для аспирантов и до 2 лет для бакалавров. Учителя освоят методики современного педагогического образования, изучат психологию и особенности работы с одаренными детьми, отработают навыки работы с образовательными инструментами и изучат лучшие практики общего образования. Выпускники программы получат дипломы и сертификаты о пройденной подготовке, а также возможность пройти собеседования для трудоустройства в ведущие естественно-научные школы страны.