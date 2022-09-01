https://ria.ru/20220901/proekty-1813752018.html

Лукашенко рассказал о проектах с Россией в области импортозамещения

Лукашенко рассказал о проектах с Россией в области импортозамещения - РИА Новости, 01.09.2022

Лукашенко рассказал о проектах с Россией в области импортозамещения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия выделяет около двух миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:25

2022-09-01T15:25

2022-09-01T15:25

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия выделяет около двух миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения.Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн урок для всех школ и вузов страны."У нас будет множество проектов с РФ. Начиная с военно-стратегических и заканчивая земными. Совместные проекты по импортозамещению огромные, сейчас под 2 миллиарда долларов Россия выделяет нам на эти совместные проекты", - заявил Лукашенко во время урока.По его словам, проектов будет "тьма-тьмущая". Лукашенко подчеркнул, что намерен укреплять отношения с Россией как с основным стратегическим партнером Белоруссии.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743191.html

https://ria.ru/20220901/belorussiya-1813717586.html

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белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко