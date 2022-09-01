https://ria.ru/20220901/proekty-1813752018.html
Лукашенко рассказал о проектах с Россией в области импортозамещения
Лукашенко рассказал о проектах с Россией в области импортозамещения - РИА Новости, 01.09.2022
Лукашенко рассказал о проектах с Россией в области импортозамещения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия выделяет около двух миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:25
2022-09-01T15:25
2022-09-01T15:25
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия выделяет около двух миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения.Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн урок для всех школ и вузов страны."У нас будет множество проектов с РФ. Начиная с военно-стратегических и заканчивая земными. Совместные проекты по импортозамещению огромные, сейчас под 2 миллиарда долларов Россия выделяет нам на эти совместные проекты", - заявил Лукашенко во время урока.По его словам, проектов будет "тьма-тьмущая". Лукашенко подчеркнул, что намерен укреплять отношения с Россией как с основным стратегическим партнером Белоруссии.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, минск, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о проектах с Россией в области импортозамещения
Лукашенко: Россия выделяет два миллиарда долларов на совместные проекты в импортозамещении