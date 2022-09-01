07:02 01.09.2022 (обновлено: 07:03 01.09.2022)
В Финляндии назвали главную проблему Запада на Украине
Финский политолог Бекман: Запад уменьшил поставки оружия Киеву из-за отсутствия результата
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Крушение планов Запада стало главной проблемой Североатлантического альянса, из-за чего США и их союзники уже сократили поставки оружия Киеву, заявил в беседе с "Украиной.ру" финский политолог Йохан Бекман.
"Главная проблема для Запада и НАТО — провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта", — сказал Бекман.
При этом безрезультатность действий киевских военных уже повлияла на поддержку со стороны их союзников, указал специалист.
"Западные страны уже стали отправлять меньшие партии оружия. Потому что они понимают, что незачем отправлять больше, если нет результатов", — отметил политолог.
Кроме того, Бекман добавил, что Запад сам становится военным преступником, когда Киев бомбит полученным от союзников вооружением мирные города в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.