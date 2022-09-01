https://ria.ru/20220901/primore-1813654040.html
В Приморье открыли первый образовательно-производственный центр
В Приморье открыли первый образовательно-производственный центр - РИА Новости, 01.09.2022
В Приморье открыли первый образовательно-производственный центр
Первый и единственный в России образовательно-производственный центр в рамках проекта "Профессионалитет" начал свою работу на базе Дальневосточного... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:00
2022-09-01T11:00
2022-09-01T11:00
приморский край
россия
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Первый и единственный в России образовательно-производственный центр в рамках проекта "Профессионалитет" начал свою работу на базе Дальневосточного судостроительного колледжа в Приморье, сообщает региональное правительство."Образовательно-производственный центр на базе колледжа является единственным в России центром по направлению "Судостроение" в рамках программы "Профессионалитет". По словам директора колледжа Геннадия Левченко, в образовательный кластер вошли шесть предприятий судостроения и судоремонта и 16 образовательных организаций края", - говорится в сообщении.На обучение в этом году приняты свыше 300 студентов, из них 280 – на бюджетные места."Конкурс на участие в программе был очень серьезный: более 150 заявок было подано от колледжей из различных субъектов России. Только 70 из них смогли стать победителями, в том числе ваш. В этом огромная заслуга преподавательского состава колледжа", – сказал на торжественной линейке министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий, чьи слова приводят власти.В рамках проекта "Профессионалитет" в колледже до конца ноября будут оборудованы три мастерские и девять лабораторий. Сейчас там ставят оборудование. Студенты, вошедшие в проект "Профессионалитет", будут проходить практику в учебных мастерских Дальневосточного судостроительного колледжа.Партнером образовательно-производственного центра стал судостроительный комплекс "Звезда". Мастера-преподаватели, работающие на предприятиях ССК, ведут занятия для студентов колледжа. Часть учебы у студентов будет проходить на производстве, и после получения дипломов многие пойдут работать на ССК.Также 1 сентября по федеральной программе "Молодые профессионалы" были открыты две учебно-производственные мастерские по направлениям "Сборка корпусов металлических судов" и "Неразрушающий контроль".По информации властей, в 2022 году в регионе оборудовано таких 12 мастерских, на эти цели направлено около 61 миллиона рублей из бюджета РФ. Всего на создание новых производственных мастерских Приморье получит свыше 200 миллионов рублей.В регионе действует государственная программа "Содействие занятости населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является содействие занятости населения, сокращение безработицы, максимальное использование трудового потенциала местных жителей, снижение напряженности на рынке труда Приморского края, улучшение демографической ситуации в крае за счет роста миграционного притока трудовых ресурсов, реализация мер по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, привлечение квалифицированных трудовых ресурсов в регион и другие.
https://ria.ru/20220818/trudoustroystvo-1810462538.html
https://na.ria.ru/20220818/kolledzhi-1810388033.html
https://ria.ru/20220729/kadry-1805750187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, россия, общество
Приморский край, Россия, Общество
В Приморье открыли первый образовательно-производственный центр
В Приморье открыли образовательно-производственный центр в рамках "Профессионалитета"
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости.
Первый и единственный в России образовательно-производственный центр в рамках проекта "Профессионалитет" начал свою работу на базе Дальневосточного судостроительного колледжа в Приморье, сообщает
региональное правительство.
"Образовательно-производственный центр на базе колледжа является единственным в России
центром по направлению "Судостроение" в рамках программы "Профессионалитет". По словам директора колледжа Геннадия Левченко, в образовательный кластер вошли шесть предприятий судостроения и судоремонта и 16 образовательных организаций края", - говорится в сообщении.
На обучение в этом году приняты свыше 300 студентов, из них 280 – на бюджетные места.
"Конкурс на участие в программе был очень серьезный: более 150 заявок было подано от колледжей из различных субъектов России. Только 70 из них смогли стать победителями, в том числе ваш. В этом огромная заслуга преподавательского состава колледжа", – сказал на торжественной линейке министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий, чьи слова приводят власти.
В рамках проекта "Профессионалитет" в колледже до конца ноября будут оборудованы три мастерские и девять лабораторий. Сейчас там ставят оборудование. Студенты, вошедшие в проект "Профессионалитет", будут проходить практику в учебных мастерских Дальневосточного судостроительного колледжа.
Партнером образовательно-производственного центра стал судостроительный комплекс "Звезда". Мастера-преподаватели, работающие на предприятиях ССК, ведут занятия для студентов колледжа. Часть учебы у студентов будет проходить на производстве, и после получения дипломов многие пойдут работать на ССК.
Также 1 сентября по федеральной программе "Молодые профессионалы" были открыты две учебно-производственные мастерские по направлениям "Сборка корпусов металлических судов" и "Неразрушающий контроль".
По информации властей, в 2022 году в регионе оборудовано таких 12 мастерских, на эти цели направлено около 61 миллиона рублей из бюджета РФ. Всего на создание новых производственных мастерских Приморье получит свыше 200 миллионов рублей.
В регионе действует государственная программа "Содействие занятости населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является содействие занятости населения, сокращение безработицы, максимальное использование трудового потенциала местных жителей, снижение напряженности на рынке труда Приморского края
, улучшение демографической ситуации в крае за счет роста миграционного притока трудовых ресурсов, реализация мер по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, привлечение квалифицированных трудовых ресурсов в регион и другие.