Рейтинг@Mail.ru
Хозяйке фитнес-клуба, где умерла дочь актера Конкина, вынесли приговор - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/prigovor-1813845359.html
Хозяйке фитнес-клуба, где умерла дочь актера Конкина, вынесли приговор
Хозяйке фитнес-клуба, где умерла дочь актера Конкина, вынесли приговор - РИА Новости, 01.09.2022
Хозяйке фитнес-клуба, где умерла дочь актера Конкина, вынесли приговор
Пресненский суд Москвы в четверг приговорил к двум годам принудительных работа с взысканием 10% заработка в доход государства владелицу фитнес-клуба, где... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:48
2022-09-01T19:48
происшествия
владимир конкин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577703486_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_5062416302642791dee50eb674e74d5a.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг приговорил к двум годам принудительных работа с взысканием 10% заработка в доход государства владелицу фитнес-клуба, где погибла дочь актера Владимира Конкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением пресненского районного суда Москвы от 1 сентября Анне Андриановой назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства", - сказала собеседница агентства.Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего более чем на 2 миллиона рублей (1,5 миллиона моральный вред и 565 тысяч расходы на погребение).Предпринимательница признана виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть".По Уголовному кодексу, максимально ей грозило шесть лет колонии, а прокуратура запрашивала пять со штрафом в 300 тысяч рублей и запретом после освобождения три года заниматься организацией физкультурно-спортивных мероприятий.Дочь заслуженного артиста Владимира Конкина 22 сентября 2020 года начала тонуть в фитнес-клубе "Джамп". Без сознания ее обнаружили в воде посетители и персонал бассейна. Бригада скорой медицинской помощи доставила 32-летнюю Конкину в больницу, где она скончалась от асфиксии.Как доказало следствие, по вине владелицы и руководителя фитнес-клуба Андриановой с ноября 2015 по сентябрь 2020 года за безопасностью в бассейне никто не следил, тренера или инструктора не было, медицинского работника тоже. Это и стало причиной трагедии.
https://ria.ru/20220831/arest-1813435860.html
https://ria.ru/20220830/prigovor-1813152736.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577703486_0:120:960:840_1920x0_80_0_0_5d6bc49d856c68180a150485c593e61c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимир конкин, москва
Происшествия, Владимир Конкин, Москва
19:48 01.09.2022
 
Хозяйке фитнес-клуба, где умерла дочь актера Конкина, вынесли приговор

Хозяйку фитнес-клуба, где умерла дочь Конкина, осудили на два года принудительных работ

© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
София Конкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг приговорил к двум годам принудительных работа с взысканием 10% заработка в доход государства владелицу фитнес-клуба, где погибла дочь актера Владимира Конкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением пресненского районного суда Москвы от 1 сентября Анне Андриановой назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства", - сказала собеседница агентства.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 14:53
В Тюмени арестовали мужчину, пристававшего к девочке в торговом центре
Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего более чем на 2 миллиона рублей (1,5 миллиона моральный вред и 565 тысяч расходы на погребение).
Предпринимательница признана виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть".
По Уголовному кодексу, максимально ей грозило шесть лет колонии, а прокуратура запрашивала пять со штрафом в 300 тысяч рублей и запретом после освобождения три года заниматься организацией физкультурно-спортивных мероприятий.
Дочь заслуженного артиста Владимира Конкина 22 сентября 2020 года начала тонуть в фитнес-клубе "Джамп". Без сознания ее обнаружили в воде посетители и персонал бассейна. Бригада скорой медицинской помощи доставила 32-летнюю Конкину в больницу, где она скончалась от асфиксии.
Как доказало следствие, по вине владелицы и руководителя фитнес-клуба Андриановой с ноября 2015 по сентябрь 2020 года за безопасностью в бассейне никто не следил, тренера или инструктора не было, медицинского работника тоже. Это и стало причиной трагедии.
Врачи Елены Белая и Элина Сушкевич, обвиняемые в смерти младенца - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 14:34
Суд огласит приговор врачам Сушкевич и Белой 6 сентября
 
ПроисшествияВладимир КонкинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала