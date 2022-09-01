https://ria.ru/20220901/prigovor-1813845359.html

Хозяйке фитнес-клуба, где умерла дочь актера Конкина, вынесли приговор

Хозяйке фитнес-клуба, где умерла дочь актера Конкина, вынесли приговор - РИА Новости, 01.09.2022

Хозяйке фитнес-клуба, где умерла дочь актера Конкина, вынесли приговор

Пресненский суд Москвы в четверг приговорил к двум годам принудительных работа с взысканием 10% заработка в доход государства владелицу фитнес-клуба, где... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:48

2022-09-01T19:48

2022-09-01T19:48

происшествия

владимир конкин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577703486_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_5062416302642791dee50eb674e74d5a.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг приговорил к двум годам принудительных работа с взысканием 10% заработка в доход государства владелицу фитнес-клуба, где погибла дочь актера Владимира Конкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением пресненского районного суда Москвы от 1 сентября Анне Андриановой назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства", - сказала собеседница агентства.Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего более чем на 2 миллиона рублей (1,5 миллиона моральный вред и 565 тысяч расходы на погребение).Предпринимательница признана виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть".По Уголовному кодексу, максимально ей грозило шесть лет колонии, а прокуратура запрашивала пять со штрафом в 300 тысяч рублей и запретом после освобождения три года заниматься организацией физкультурно-спортивных мероприятий.Дочь заслуженного артиста Владимира Конкина 22 сентября 2020 года начала тонуть в фитнес-клубе "Джамп". Без сознания ее обнаружили в воде посетители и персонал бассейна. Бригада скорой медицинской помощи доставила 32-летнюю Конкину в больницу, где она скончалась от асфиксии.Как доказало следствие, по вине владелицы и руководителя фитнес-клуба Андриановой с ноября 2015 по сентябрь 2020 года за безопасностью в бассейне никто не следил, тренера или инструктора не было, медицинского работника тоже. Это и стало причиной трагедии.

https://ria.ru/20220831/arest-1813435860.html

https://ria.ru/20220830/prigovor-1813152736.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимир конкин, москва