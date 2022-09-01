https://ria.ru/20220901/prigovor-1813845359.html
Хозяйке фитнес-клуба, где умерла дочь актера Конкина, вынесли приговор
Хозяйке фитнес-клуба, где умерла дочь актера Конкина, вынесли приговор - РИА Новости, 01.09.2022
Хозяйке фитнес-клуба, где умерла дочь актера Конкина, вынесли приговор
Пресненский суд Москвы в четверг приговорил к двум годам принудительных работа с взысканием 10% заработка в доход государства владелицу фитнес-клуба, где... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:48
2022-09-01T19:48
2022-09-01T19:48
происшествия
владимир конкин
москва
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг приговорил к двум годам принудительных работа с взысканием 10% заработка в доход государства владелицу фитнес-клуба, где погибла дочь актера Владимира Конкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением пресненского районного суда Москвы от 1 сентября Анне Андриановой назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства", - сказала собеседница агентства.Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего более чем на 2 миллиона рублей (1,5 миллиона моральный вред и 565 тысяч расходы на погребение).Предпринимательница признана виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть".По Уголовному кодексу, максимально ей грозило шесть лет колонии, а прокуратура запрашивала пять со штрафом в 300 тысяч рублей и запретом после освобождения три года заниматься организацией физкультурно-спортивных мероприятий.Дочь заслуженного артиста Владимира Конкина 22 сентября 2020 года начала тонуть в фитнес-клубе "Джамп". Без сознания ее обнаружили в воде посетители и персонал бассейна. Бригада скорой медицинской помощи доставила 32-летнюю Конкину в больницу, где она скончалась от асфиксии.Как доказало следствие, по вине владелицы и руководителя фитнес-клуба Андриановой с ноября 2015 по сентябрь 2020 года за безопасностью в бассейне никто не следил, тренера или инструктора не было, медицинского работника тоже. Это и стало причиной трагедии.
https://ria.ru/20220831/arest-1813435860.html
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происшествия, владимир конкин, москва
Происшествия, Владимир Конкин, Москва
Хозяйке фитнес-клуба, где умерла дочь актера Конкина, вынесли приговор
Хозяйку фитнес-клуба, где умерла дочь Конкина, осудили на два года принудительных работ
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг приговорил к двум годам принудительных работа с взысканием 10% заработка в доход государства владелицу фитнес-клуба, где погибла дочь актера Владимира Конкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением пресненского районного суда Москвы
от 1 сентября Анне Андриановой назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего более чем на 2 миллиона рублей (1,5 миллиона моральный вред и 565 тысяч расходы на погребение).
Предпринимательница признана виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть".
По Уголовному кодексу, максимально ей грозило шесть лет колонии, а прокуратура запрашивала пять со штрафом в 300 тысяч рублей и запретом после освобождения три года заниматься организацией физкультурно-спортивных мероприятий.
Дочь заслуженного артиста Владимира Конкина
22 сентября 2020 года начала тонуть в фитнес-клубе "Джамп". Без сознания ее обнаружили в воде посетители и персонал бассейна. Бригада скорой медицинской помощи доставила 32-летнюю Конкину в больницу, где она скончалась от асфиксии.
Как доказало следствие, по вине владелицы и руководителя фитнес-клуба Андриановой с ноября 2015 по сентябрь 2020 года за безопасностью в бассейне никто не следил, тренера или инструктора не было, медицинского работника тоже. Это и стало причиной трагедии.