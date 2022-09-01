Рейтинг@Mail.ru
Лавров предостерег Кишинев от действий против миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/pridnestrove-1813683997.html
Лавров предостерег Кишинев от действий против миротворцев в Приднестровье
Лавров предостерег Кишинев от действий против миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 01.09.2022
Лавров предостерег Кишинев от действий против миротворцев в Приднестровье
Власти Молдавии должны осознать, что создание угроз безопасности российских миротворцев в Приднестровье будет рассматриваться как нападение, предупредил глава... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:17
2022-09-01T14:59
в мире
приднестровская молдавская республика
молдавия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786096806_0:48:3000:1736_1920x0_80_0_0_eb198f4c9e474475ad6553a4860f69dd.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Власти Молдавии должны осознать, что создание угроз безопасности российских миротворцев в Приднестровье будет рассматриваться как нападение, предупредил глава МИД Сергей Лавров."Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал (экс-президент Грузии. — Прим. ред.) Саакашвили", — сказал министр, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Приднестровья на выступлении, посвященном Дню знаний в МГИМО.Ситуация в ПриднестровьеПриднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма та присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В 2006 году в ПМР прошел референдум, на котором 97 процентов проголосовавших выступили за независимость и последующее вхождение в состав России.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. По словам главы МИД непризнанной республики Виталия Игнатьева, Кишинев препятствует ротации российских военных, отказывается от участия в совместных учениях и создает немотивированные сложности в деятельности Объединенной контрольной комиссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье).
https://ria.ru/20220831/pridnestrove-1813585136.html
https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html
приднестровская молдавская республика
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786096806_0:0:2594:1945_1920x0_80_0_0_f0ab53aaa3511f567ff15220260e0bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия, сергей лавров
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия, Сергей Лавров
12:17 01.09.2022 (обновлено: 14:59 01.09.2022)
 
Лавров предостерег Кишинев от действий против миротворцев в Приднестровье

Глава МИД Лавров напомнил о последствиях при угрозе российским миротворцам в Приднестровье

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМиротворческий пост в городе Бендеры
Миротворческий пост в городе Бендеры - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Миротворческий пост в городе Бендеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Власти Молдавии должны осознать, что создание угроз безопасности российских миротворцев в Приднестровье будет рассматриваться как нападение, предупредил глава МИД Сергей Лавров.
"Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал (экс-президент Грузии. — Прим. ред.) Саакашвили", — сказал министр, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Приднестровья на выступлении, посвященном Дню знаний в МГИМО.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 22:39
В Приднестровье предложили подписать спецдокумент о гарантиях безопасности

Ситуация в Приднестровье

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма та присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В 2006 году в ПМР прошел референдум, на котором 97 процентов проголосовавших выступили за независимость и последующее вхождение в состав России.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
По словам главы МИД непризнанной республики Виталия Игнатьева, Кишинев препятствует ротации российских военных, отказывается от участия в совместных учениях и создает немотивированные сложности в деятельности Объединенной контрольной комиссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье).
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 08:00
"Нужны переговоры с Москвой". Что назревает в Молдавии
 
В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала