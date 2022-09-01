https://ria.ru/20220901/pridnestrove-1813683997.html

Лавров предостерег Кишинев от действий против миротворцев в Приднестровье

Лавров предостерег Кишинев от действий против миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 01.09.2022

Лавров предостерег Кишинев от действий против миротворцев в Приднестровье

Власти Молдавии должны осознать, что создание угроз безопасности российских миротворцев в Приднестровье будет рассматриваться как нападение, предупредил глава... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:17

2022-09-01T12:17

2022-09-01T14:59

в мире

приднестровская молдавская республика

молдавия

сергей лавров

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Власти Молдавии должны осознать, что создание угроз безопасности российских миротворцев в Приднестровье будет рассматриваться как нападение, предупредил глава МИД Сергей Лавров."Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал (экс-президент Грузии. — Прим. ред.) Саакашвили", — сказал министр, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Приднестровья на выступлении, посвященном Дню знаний в МГИМО.Ситуация в ПриднестровьеПриднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма та присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В 2006 году в ПМР прошел референдум, на котором 97 процентов проголосовавших выступили за независимость и последующее вхождение в состав России.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. По словам главы МИД непризнанной республики Виталия Игнатьева, Кишинев препятствует ротации российских военных, отказывается от участия в совместных учениях и создает немотивированные сложности в деятельности Объединенной контрольной комиссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье).

https://ria.ru/20220831/pridnestrove-1813585136.html

https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия, сергей лавров