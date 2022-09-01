12:17 01.09.2022 (обновлено: 14:59 01.09.2022)
Лавров предостерег Кишинев от действий против миротворцев в Приднестровье
Глава МИД Лавров напомнил о последствиях при угрозе российским миротворцам в Приднестровье
Миротворческий пост в городе Бендеры. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Власти Молдавии должны осознать, что создание угроз безопасности российских миротворцев в Приднестровье будет рассматриваться как нападение, предупредил глава МИД Сергей Лавров.
"Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал (экс-президент Грузии. — Прим. ред.) Саакашвили", — сказал министр, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Приднестровья на выступлении, посвященном Дню знаний в МГИМО.
Ситуация в Приднестровье
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма та присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В 2006 году в ПМР прошел референдум, на котором 97 процентов проголосовавших выступили за независимость и последующее вхождение в состав России.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
По словам главы МИД непризнанной республики Виталия Игнатьева, Кишинев препятствует ротации российских военных, отказывается от участия в совместных учениях и создает немотивированные сложности в деятельности Объединенной контрольной комиссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье).
22 августа, 08:00"Нужны переговоры с Москвой". Что назревает в Молдавии