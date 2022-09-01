Рейтинг@Mail.ru
Мэр Якутска учредил премию в сто тысяч рублей для учителей стобалльников - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220901/premiya-1813778916.html
Мэр Якутска учредил премию в сто тысяч рублей для учителей стобалльников
Мэр Якутска учредил премию в сто тысяч рублей для учителей стобалльников - РИА Новости, 01.09.2022
Мэр Якутска учредил премию в сто тысяч рублей для учителей стобалльников
Учителя в Якутске, чьи выпускники сдадут ЕГЭ на 100 баллов в новом учебном году, получат премию главы города в размере 100 тысяч рублей, заявил градоначальник... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:34
2022-09-01T16:34
республика саха (якутия)
общество
якутск
россия
айсен николаев
республика саха (якутия)
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_86cf122cd37747ac2d7fba145a82f7c0.jpg
ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Учителя в Якутске, чьи выпускники сдадут ЕГЭ на 100 баллов в новом учебном году, получат премию главы города в размере 100 тысяч рублей, заявил градоначальник Евгений Григорьев.По его словам, для выпускников наступает важный учебный год - за это время они должны окончательно определиться с выбором будущей профессии, хорошо подготовиться к государственным экзаменам и самостоятельной, взрослой жизни."2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. В этой связи для поддержки лучших учителей подготовивших выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, учреждается премия главы города Якутска в размере 100 тысяч рублей. Уверен, что это позволит повысить конкурентоспособность наших выпускников при поступлении в лучшие вузы страны", - сообщил глава Якутска в Telegram.В 2021 году почти 30 выпускников школ Якутии получили 100 баллов по итогам ЕГЭ. Каждый стобалльник получил премию по 15 тысяч рублей, а их педагоги – по 20 тысяч. Глава региона Айсен Николаев в 2022 году в честь столетнего юбилея республики учредил премию по 100 тысяч рублей для стобалльников ЕГЭ в Якутии.
https://ria.ru/20220702/yakutiya-1799745987.html
https://ria.ru/20220820/mat-1810956196.html
якутск
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_a462bc4ad58ced6e478b93eb26b3c53b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, якутск, россия, айсен николаев, республика саха (якутия), школа
Республика Саха (Якутия), Общество, Якутск, Россия, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), Школа
16:34 01.09.2022
 
Мэр Якутска учредил премию в сто тысяч рублей для учителей стобалльников

Мэр Якутска Григорьев учредил премию в сто тысяч рублей для учителей стобалльников ЕГЭ

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Учителя в Якутске, чьи выпускники сдадут ЕГЭ на 100 баллов в новом учебном году, получат премию главы города в размере 100 тысяч рублей, заявил градоначальник Евгений Григорьев.
По его словам, для выпускников наступает важный учебный год - за это время они должны окончательно определиться с выбором будущей профессии, хорошо подготовиться к государственным экзаменам и самостоятельной, взрослой жизни.
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 09:00Республика Саха (Якутия)
В Якутию построят первую "умную поликлинику"
"2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. В этой связи для поддержки лучших учителей подготовивших выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, учреждается премия главы города Якутска в размере 100 тысяч рублей. Уверен, что это позволит повысить конкурентоспособность наших выпускников при поступлении в лучшие вузы страны", - сообщил глава Якутска в Telegram.
В 2021 году почти 30 выпускников школ Якутии получили 100 баллов по итогам ЕГЭ. Каждый стобалльник получил премию по 15 тысяч рублей, а их педагоги – по 20 тысяч. Глава региона Айсен Николаев в 2022 году в честь столетнего юбилея республики учредил премию по 100 тысяч рублей для стобалльников ЕГЭ в Якутии.
Глава Якутии Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 13:05Республика Саха (Якутия)
Николаев назвал мать защитника Отечества особым образом для народа России
 
Республика Саха (Якутия)ОбществоЯкутскРоссияАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)Школа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала