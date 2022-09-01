https://ria.ru/20220901/premiya-1813778916.html

Мэр Якутска учредил премию в сто тысяч рублей для учителей стобалльников

Мэр Якутска учредил премию в сто тысяч рублей для учителей стобалльников - РИА Новости, 01.09.2022

Мэр Якутска учредил премию в сто тысяч рублей для учителей стобалльников

Учителя в Якутске, чьи выпускники сдадут ЕГЭ на 100 баллов в новом учебном году, получат премию главы города в размере 100 тысяч рублей, заявил градоначальник... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:34

2022-09-01T16:34

2022-09-01T16:34

республика саха (якутия)

общество

якутск

россия

айсен николаев

республика саха (якутия)

школа

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ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Учителя в Якутске, чьи выпускники сдадут ЕГЭ на 100 баллов в новом учебном году, получат премию главы города в размере 100 тысяч рублей, заявил градоначальник Евгений Григорьев.По его словам, для выпускников наступает важный учебный год - за это время они должны окончательно определиться с выбором будущей профессии, хорошо подготовиться к государственным экзаменам и самостоятельной, взрослой жизни."2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. В этой связи для поддержки лучших учителей подготовивших выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, учреждается премия главы города Якутска в размере 100 тысяч рублей. Уверен, что это позволит повысить конкурентоспособность наших выпускников при поступлении в лучшие вузы страны", - сообщил глава Якутска в Telegram.В 2021 году почти 30 выпускников школ Якутии получили 100 баллов по итогам ЕГЭ. Каждый стобалльник получил премию по 15 тысяч рублей, а их педагоги – по 20 тысяч. Глава региона Айсен Николаев в 2022 году в честь столетнего юбилея республики учредил премию по 100 тысяч рублей для стобалльников ЕГЭ в Якутии.

https://ria.ru/20220702/yakutiya-1799745987.html

https://ria.ru/20220820/mat-1810956196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, якутск, россия, айсен николаев, республика саха (якутия), школа