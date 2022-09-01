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Финляндия поставит дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 01.09.2022
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Финляндия поставит дополнительную военную помощь Украине
Финляндия поставит дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 01.09.2022
Финляндия поставит дополнительную военную помощь Украине
Финляндия поставит восьмой пакет военной помощи Украине, сообщает минобороны страны. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:28
2022-09-01T16:28
в мире
сергей лавров
украина
финляндия
россия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Финляндия поставит восьмой пакет военной помощи Украине, сообщает минобороны страны.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Сегодня, 1 сентября 2022 года, президент республики принял решение на основании предложения правительства о том, что Финляндия направит Украине дополнительную оборонную помощь. Это восьмая поставка военной техники из Финляндии на Украину", - говорится в сообщении.Чтобы гарантировать доставку помощи, не будет предоставляться никакой дополнительной информации о содержании, способе доставки или расписании, утверждают военные."Потребность в помощи по-прежнему велика. Мы отправляем новый пакет оборонных материалов", — приводится в сообщении цитата министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.
https://ria.ru/20220901/pomosch-1813726606.html
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в мире, сергей лавров, украина, финляндия, россия, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Финляндия, Россия, НАТО
16:28 01.09.2022
 
Финляндия поставит дополнительную военную помощь Украине

Минобороны Финляндии: Хельсинки поставят восьмой пакет военной помощи Киеву

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Финляндия поставит восьмой пакет военной помощи Украине, сообщает минобороны страны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Глава МИД Дании пообещал дополнительную военную помощь Украине
"Сегодня, 1 сентября 2022 года, президент республики принял решение на основании предложения правительства о том, что Финляндия направит Украине дополнительную оборонную помощь. Это восьмая поставка военной техники из Финляндии на Украину", - говорится в сообщении.
Чтобы гарантировать доставку помощи, не будет предоставляться никакой дополнительной информации о содержании, способе доставки или расписании, утверждают военные.
"Потребность в помощи по-прежнему велика. Мы отправляем новый пакет оборонных материалов", — приводится в сообщении цитата министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.
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