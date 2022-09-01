https://ria.ru/20220901/polsha-1813656065.html

Опрос: половина поляков считают важной проблему репараций от Германии

Опрос: половина поляков считают важной проблему репараций от Германии - РИА Новости, 01.09.2022

Опрос: половина поляков считают важной проблему репараций от Германии

Почти половина поляков считаю правильным поднимать тему военных репараций от Германии, но лишь каждый пятый считает, что есть шансы получить эти репарации,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:09

2022-09-01T11:09

2022-09-01T11:11

в мире

германия

польша

вторая мировая война (1939-1945)

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ВАРШАВА, 1 сен - РИА Новости. Почти половина поляков считаю правильным поднимать тему военных репараций от Германии, но лишь каждый пятый считает, что есть шансы получить эти репарации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного лабораторией United Surveys.Польша 1 сентября огласит сумму репараций, которую она требует от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.Поддерживают и считают правильными действия правительства, направленные на подсчет и получение, 47,2% респондентов. Причем 86% из них являются сторонниками правящей партии "Право и справедливость".37,6% опрошенных считают, что требования военных репараций от Германии безосновательны. 33,1% из них убеждены, что Польша не сможет успешно довести дело до конца. У 15,2% нет мнения по этому поводу.Из 47,2% опрошенных, которые верят в правильность поднятия темы репараций, 20,4% считают, что их удастся получить, а 26,8% считают, что Польша не сможет получить репарации.Поддерживают действия правительства 55% мужчин. В свою очередь, 44% женщин считают, что поднимать тему репараций бессмысленно.Среди опрошенных, которые считают неправильным поднимать тему о репарациях, преобладают сторонники оппозиции (63%) и молодежь в возрасте 18-29 лет – 48%.Опрос проводился с 27 по 28 августа в группе из 1000 человек методом CAWI (Computer Aided Web Interview).В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20220830/voyna-1813088297.html

https://ria.ru/20220509/peresmotr-1787664302.html

https://ria.ru/20220522/pravda-1790052340.html

германия

польша

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в мире, германия, польша, вторая мировая война (1939-1945)