Рейтинг@Mail.ru
Опрос: половина поляков считают важной проблему репараций от Германии - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/polsha-1813656065.html
Опрос: половина поляков считают важной проблему репараций от Германии
Опрос: половина поляков считают важной проблему репараций от Германии - РИА Новости, 01.09.2022
Опрос: половина поляков считают важной проблему репараций от Германии
Почти половина поляков считаю правильным поднимать тему военных репараций от Германии, но лишь каждый пятый считает, что есть шансы получить эти репарации,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:09
2022-09-01T11:11
в мире
германия
польша
вторая мировая война (1939-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756669082_0:138:2805:1716_1920x0_80_0_0_8837eb11e3b313b3967e2ce1f6b55746.jpg
ВАРШАВА, 1 сен - РИА Новости. Почти половина поляков считаю правильным поднимать тему военных репараций от Германии, но лишь каждый пятый считает, что есть шансы получить эти репарации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного лабораторией United Surveys.Польша 1 сентября огласит сумму репараций, которую она требует от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.Поддерживают и считают правильными действия правительства, направленные на подсчет и получение, 47,2% респондентов. Причем 86% из них являются сторонниками правящей партии "Право и справедливость".37,6% опрошенных считают, что требования военных репараций от Германии безосновательны. 33,1% из них убеждены, что Польша не сможет успешно довести дело до конца. У 15,2% нет мнения по этому поводу.Из 47,2% опрошенных, которые верят в правильность поднятия темы репараций, 20,4% считают, что их удастся получить, а 26,8% считают, что Польша не сможет получить репарации.Поддерживают действия правительства 55% мужчин. В свою очередь, 44% женщин считают, что поднимать тему репараций бессмысленно.Среди опрошенных, которые считают неправильным поднимать тему о репарациях, преобладают сторонники оппозиции (63%) и молодежь в возрасте 18-29 лет – 48%.Опрос проводился с 27 по 28 августа в группе из 1000 человек методом CAWI (Computer Aided Web Interview).В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20220830/voyna-1813088297.html
https://ria.ru/20220509/peresmotr-1787664302.html
https://ria.ru/20220522/pravda-1790052340.html
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756669082_517:0:2805:1716_1920x0_80_0_0_5689b5d90f683b65561b78a01d228ae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, польша, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Германия, Польша, Вторая мировая война (1939-1945)
11:09 01.09.2022 (обновлено: 11:11 01.09.2022)
 
Опрос: половина поляков считают важной проблему репараций от Германии

Опрос United Surveys: половина поляков считают важной проблему репараций от Германии

© AP Photo / Czarek SokolowskiВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 сен - РИА Новости. Почти половина поляков считаю правильным поднимать тему военных репараций от Германии, но лишь каждый пятый считает, что есть шансы получить эти репарации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного лабораторией United Surveys.
Польша 1 сентября огласит сумму репараций, которую она требует от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 11:30
МИД: Берлин поощряет искажения представлений о начале Второй мировой войны
Поддерживают и считают правильными действия правительства, направленные на подсчет и получение, 47,2% респондентов. Причем 86% из них являются сторонниками правящей партии "Право и справедливость".
37,6% опрошенных считают, что требования военных репараций от Германии безосновательны. 33,1% из них убеждены, что Польша не сможет успешно довести дело до конца. У 15,2% нет мнения по этому поводу.
Из 47,2% опрошенных, которые верят в правильность поднятия темы репараций, 20,4% считают, что их удастся получить, а 26,8% считают, что Польша не сможет получить репарации.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 16:09День Победы — 2022
Глава МВД Сербии назвал пересмотр итогов Второй мировой войны неприемлемым
Поддерживают действия правительства 55% мужчин. В свою очередь, 44% женщин считают, что поднимать тему репараций бессмысленно.
Среди опрошенных, которые считают неправильным поднимать тему о репарациях, преобладают сторонники оппозиции (63%) и молодежь в возрасте 18-29 лет – 48%.
Опрос проводился с 27 по 28 августа в группе из 1000 человек методом CAWI (Computer Aided Web Interview).
В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 22:08
Мединский призвал Белоруссию продвигать правду о Второй мировой войне
 
В миреГерманияПольшаВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала