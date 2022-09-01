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В Крыму отложили запуск пассажирских поездов в Херсон и Запорожскую область - РИА Новости, 01.09.2022
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В Крыму отложили запуск пассажирских поездов в Херсон и Запорожскую область
В Крыму отложили запуск пассажирских поездов в Херсон и Запорожскую область - РИА Новости, 01.09.2022
В Крыму отложили запуск пассажирских поездов в Херсон и Запорожскую область
Начало пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Запорожской областью пока откладывается до обеспечения всех мер безопасности, заявил глава... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T21:00
2022-09-01T21:07
в мире
херсон
джанкой
мелитополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
миллет
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Начало пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Запорожской областью пока откладывается до обеспечения всех мер безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Автобусное сообщение Крыма с Херсоном, Бердянском и Мелитополем было открыто 1 июля. Ежедневное железнодорожное пассажирское сообщение Джанкой – Мелитополь и Джанкой – Херсон также должно было быть запущено 1 июля, но было отложено на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности."По пассажирским железнодорожным перевозкам с точки зрения безопасности пока коллеги из Минобороны и ФСБ добро не дают. Я согласен, объективно ситуация такова, что есть вопросы на тех участках, где достает вражеская артиллерия…, могут попытаться нанести удар. Пока отложили до установления мер безопасности", - сказал Аксенов в эфире канала "Миллет".Он добавил, что автобусное сообщение Крыма и областей работает, пока трафик небольшой – до 250 человек в сутки, большинство людей едут личным транспортом, сказал он.
https://ria.ru/20220831/krym-1813369616.html
херсон
джанкой
мелитополь
республика крым
россия
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в мире, херсон, джанкой, мелитополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), миллет, сергей аксенов (политик), республика крым, россия, запорожская область, херсонская область
В мире, Херсон, Джанкой, Мелитополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Миллет, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Россия, Запорожская область, Херсонская область
21:00 01.09.2022 (обновлено: 21:07 01.09.2022)
 
В Крыму отложили запуск пассажирских поездов в Херсон и Запорожскую область

Аксенов: запуск пассажирских поездов из Крыма в Херсон и Запорожскую область отложен

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоезд Крымской железной дороги
Поезд Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поезд Крымской железной дороги. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Начало пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Запорожской областью пока откладывается до обеспечения всех мер безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Автобусное сообщение Крыма с Херсоном, Бердянском и Мелитополем было открыто 1 июля. Ежедневное железнодорожное пассажирское сообщение Джанкой – Мелитополь и Джанкой – Херсон также должно было быть запущено 1 июля, но было отложено на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности.
"По пассажирским железнодорожным перевозкам с точки зрения безопасности пока коллеги из Минобороны и ФСБ добро не дают. Я согласен, объективно ситуация такова, что есть вопросы на тех участках, где достает вражеская артиллерия…, могут попытаться нанести удар. Пока отложили до установления мер безопасности", - сказал Аксенов в эфире канала "Миллет".
Он добавил, что автобусное сообщение Крыма и областей работает, пока трафик небольшой – до 250 человек в сутки, большинство людей едут личным транспортом, сказал он.
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В миреХерсонДжанкойМелитопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МиллетСергей Аксенов (политик)Республика КрымРоссияЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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