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В Крыму отложили запуск пассажирских поездов в Херсон и Запорожскую область

В Крыму отложили запуск пассажирских поездов в Херсон и Запорожскую область - РИА Новости, 01.09.2022

В Крыму отложили запуск пассажирских поездов в Херсон и Запорожскую область

Начало пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Запорожской областью пока откладывается до обеспечения всех мер безопасности, заявил глава... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T21:00

2022-09-01T21:00

2022-09-01T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Начало пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Запорожской областью пока откладывается до обеспечения всех мер безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Автобусное сообщение Крыма с Херсоном, Бердянском и Мелитополем было открыто 1 июля. Ежедневное железнодорожное пассажирское сообщение Джанкой – Мелитополь и Джанкой – Херсон также должно было быть запущено 1 июля, но было отложено на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности."По пассажирским железнодорожным перевозкам с точки зрения безопасности пока коллеги из Минобороны и ФСБ добро не дают. Я согласен, объективно ситуация такова, что есть вопросы на тех участках, где достает вражеская артиллерия…, могут попытаться нанести удар. Пока отложили до установления мер безопасности", - сказал Аксенов в эфире канала "Миллет".Он добавил, что автобусное сообщение Крыма и областей работает, пока трафик небольшой – до 250 человек в сутки, большинство людей едут личным транспортом, сказал он.

https://ria.ru/20220831/krym-1813369616.html

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в мире, херсон, джанкой, мелитополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), миллет, сергей аксенов (политик), республика крым, россия, запорожская область, херсонская область