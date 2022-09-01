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Пригородный поезд Рязань-Москва назвали в честь Героя России Сухарева - РИА Новости, 01.09.2022
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Пригородный поезд Рязань-Москва назвали в честь Героя России Сухарева
Пригородный поезд Рязань-Москва назвали в честь Героя России Сухарева - РИА Новости, 01.09.2022
Пригородный поезд Рязань-Москва назвали в честь Героя России Сухарева
Пригородный поезд из Рязани в Москву назвали в честь погибшего в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик Героя РФ,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:31
2022-09-01T20:31
общество
рязанская область
россия
москва
московская железная дорога
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РЯЗАНЬ, 1 сен - РИА Новости. Пригородный поезд из Рязани в Москву назвали в честь погибшего в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик Героя РФ, гвардии полковника Сергея Сухарева, в четверг поезд совершил свой первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Рязанской области."Сегодня, в 12.40, со станции Рязань-1 в Москву отправился в первый рейс пригородный поезд имени Героя Российской Федерации, гвардии полковника Сергея Владимировича Сухарева, уроженца Рязанской области, выпускника Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мероприятии по случаю запуска поезда приняли участие родные и близкие Сухарева, первый заместитель начальника Московской железной дороги Владимир Французов, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков."Офицер-десантник Сергей Владимирович Сухарев - рязанец, которым мы все гордимся. Он настоящий Герой России, человек чести. Рязанская область - родина решительных людей, которые по-настоящему любят свою страну. Выпускники легендарного рязанского десантного училища всегда с честью и достоинством выполняют свой воинский долг перед Отечеством", - цитирует Малкова его пресс-служба.Имя Сухарева присвоено электропоезду "Экспресс", который курсирует между Москвой и Рязанью. В вагонах повышенной комфортности представлена информация с историей жизни и подвига героя. На головных вагонах поезда размещено изображение государственной награды - медали "Золотая Звезда", а также именная надпись: "Сергей Сухарев - Герой России", уточнили в правительстве области.Сухарев родился 13 марта 1981 года в поселке Игошино Ермишинского района. Окончил в районном центре среднюю школу, а затем Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище.В феврале этого года парашютно-десантный ударный полк под командованием Сухарева был задействован в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, 15 марта командир полка погиб в бою. За героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
https://ria.ru/20220901/nosov-1813809280.html
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общество, рязанская область, россия, москва, московская железная дорога
Общество, Рязанская область, Россия, Москва, Московская железная дорога
20:31 01.09.2022
 
Пригородный поезд Рязань-Москва назвали в честь Героя России Сухарева

Пригородный поезд Рязань-Москва назвали в честь Героя России Сергея Сухарева

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиПригородные поезда
Пригородные поезда - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Пригородные поезда. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 1 сен - РИА Новости. Пригородный поезд из Рязани в Москву назвали в честь погибшего в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик Героя РФ, гвардии полковника Сергея Сухарева, в четверг поезд совершил свой первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Рязанской области.
"Сегодня, в 12.40, со станции Рязань-1 в Москву отправился в первый рейс пригородный поезд имени Героя Российской Федерации, гвардии полковника Сергея Владимировича Сухарева, уроженца Рязанской области, выпускника Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в мероприятии по случаю запуска поезда приняли участие родные и близкие Сухарева, первый заместитель начальника Московской железной дороги Владимир Французов, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков.
"Офицер-десантник Сергей Владимирович Сухарев - рязанец, которым мы все гордимся. Он настоящий Герой России, человек чести. Рязанская область - родина решительных людей, которые по-настоящему любят свою страну. Выпускники легендарного рязанского десантного училища всегда с честью и достоинством выполняют свой воинский долг перед Отечеством", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Имя Сухарева присвоено электропоезду "Экспресс", который курсирует между Москвой и Рязанью. В вагонах повышенной комфортности представлена информация с историей жизни и подвига героя. На головных вагонах поезда размещено изображение государственной награды - медали "Золотая Звезда", а также именная надпись: "Сергей Сухарев - Герой России", уточнили в правительстве области.
Сухарев родился 13 марта 1981 года в поселке Игошино Ермишинского района. Окончил в районном центре среднюю школу, а затем Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище.
В феврале этого года парашютно-десантный ударный полк под командованием Сухарева был задействован в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, 15 марта командир полка погиб в бою. За героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
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