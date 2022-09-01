https://ria.ru/20220901/poezd-1813852323.html

Пригородный поезд Рязань-Москва назвали в честь Героя России Сухарева

Пригородный поезд Рязань-Москва назвали в честь Героя России Сухарева - РИА Новости, 01.09.2022

Пригородный поезд Рязань-Москва назвали в честь Героя России Сухарева

Пригородный поезд из Рязани в Москву назвали в честь погибшего в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик Героя РФ,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:31

2022-09-01T20:31

2022-09-01T20:31

общество

рязанская область

россия

москва

московская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731966019_0:240:3214:2048_1920x0_80_0_0_ae63b9eb6588069389ae8bca8b25d800.jpg

РЯЗАНЬ, 1 сен - РИА Новости. Пригородный поезд из Рязани в Москву назвали в честь погибшего в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик Героя РФ, гвардии полковника Сергея Сухарева, в четверг поезд совершил свой первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Рязанской области."Сегодня, в 12.40, со станции Рязань-1 в Москву отправился в первый рейс пригородный поезд имени Героя Российской Федерации, гвардии полковника Сергея Владимировича Сухарева, уроженца Рязанской области, выпускника Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мероприятии по случаю запуска поезда приняли участие родные и близкие Сухарева, первый заместитель начальника Московской железной дороги Владимир Французов, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков."Офицер-десантник Сергей Владимирович Сухарев - рязанец, которым мы все гордимся. Он настоящий Герой России, человек чести. Рязанская область - родина решительных людей, которые по-настоящему любят свою страну. Выпускники легендарного рязанского десантного училища всегда с честью и достоинством выполняют свой воинский долг перед Отечеством", - цитирует Малкова его пресс-служба.Имя Сухарева присвоено электропоезду "Экспресс", который курсирует между Москвой и Рязанью. В вагонах повышенной комфортности представлена информация с историей жизни и подвига героя. На головных вагонах поезда размещено изображение государственной награды - медали "Золотая Звезда", а также именная надпись: "Сергей Сухарев - Герой России", уточнили в правительстве области.Сухарев родился 13 марта 1981 года в поселке Игошино Ермишинского района. Окончил в районном центре среднюю школу, а затем Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище.В феврале этого года парашютно-десантный ударный полк под командованием Сухарева был задействован в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, 15 марта командир полка погиб в бою. За героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

https://ria.ru/20220901/nosov-1813809280.html

https://ria.ru/20220810/medali-1808672477.html

рязанская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, рязанская область, россия, москва, московская железная дорога