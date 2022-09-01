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"А для диплома я чертил вокзал". Как попасть на радио и в подкасты
"А для диплома я чертил вокзал". Как попасть на радио и в подкасты - РИА Новости, 01.09.2022
"А для диплома я чертил вокзал". Как попасть на радио и в подкасты
Как записать хороший эпизод, что такое культура слушания и кто главный в подкасте – ведущий или редактор. Кто придумывает вопросы, почему всем надо учиться писать тексты, как заработать на подкастах и можно ли так накопить на квартиру в Москве (ну или во Владимире).
2022-09-01T12:00
2022-09-01T12:00
2022-09-01T12:00
бери и делай
подкаст
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"А для диплома я чертил вокзал". Как попасть на радио и в подкасты
Как записать хороший эпизод, что такое культура слушания и кто главный в подкасте – ведущий или редактор. Кто придумывает вопросы, почему всем надо учиться писать тексты, как заработать на подкастах и можно ли так накопить на квартиру в Москве (ну или во Владимире).
audio/mpeg
"А для диплома я чертил вокзал". Как попасть на радио и в подкасты
Как записать хороший эпизод, что такое культура слушания и кто главный в подкасте – ведущий или редактор. Кто придумывает вопросы, почему всем надо учиться писать тексты, как заработать на подкастах и можно ли так накопить на квартиру в Москве (ну или во Владимире).
audio/mpeg
Почему подкасты – это не про миллионные прослушивания, сколько человек в столице вальсируют с одного радио на другое и что интереснее – промышленная конопля или подкаст про автомобили. Рассказывает руководитель Центра инновационной журналистики Иван Громов.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, аудио
"А для диплома я чертил вокзал". Как попасть на радио и в подкасты
Как записать хороший эпизод, что такое культура слушания и кто главный в подкасте – ведущий или редактор. Кто придумывает вопросы, почему всем надо учиться писать тексты, как заработать на подкастах и можно ли так накопить на квартиру в Москве (ну или во Владимире).