https://ria.ru/20220901/podkasty-1813468767.html

"А для диплома я чертил вокзал". Как попасть на радио и в подкасты

"А для диплома я чертил вокзал". Как попасть на радио и в подкасты - РИА Новости, 01.09.2022

"А для диплома я чертил вокзал". Как попасть на радио и в подкасты

Как записать хороший эпизод, что такое культура слушания и кто главный в подкасте – ведущий или редактор. Кто придумывает вопросы, почему всем надо учиться писать тексты, как заработать на подкастах и можно ли так накопить на квартиру в Москве (ну или во Владимире).

2022-09-01T12:00

2022-09-01T12:00

2022-09-01T12:00

бери и делай

подкаст

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"А для диплома я чертил вокзал". Как попасть на радио и в подкасты Как записать хороший эпизод, что такое культура слушания и кто главный в подкасте – ведущий или редактор. Кто придумывает вопросы, почему всем надо учиться писать тексты, как заработать на подкастах и можно ли так накопить на квартиру в Москве (ну или во Владимире). audio/mpeg

"А для диплома я чертил вокзал". Как попасть на радио и в подкасты Как записать хороший эпизод, что такое культура слушания и кто главный в подкасте – ведущий или редактор. Кто придумывает вопросы, почему всем надо учиться писать тексты, как заработать на подкастах и можно ли так накопить на квартиру в Москве (ну или во Владимире). audio/mpeg

Почему подкасты – это не про миллионные прослушивания, сколько человек в столице вальсируют с одного радио на другое и что интереснее – промышленная конопля или подкаст про автомобили. Рассказывает руководитель Центра инновационной журналистики Иван Громов.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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