https://ria.ru/20220901/pobeda-1813601672.html

В Финляндии испугались победы России в спецоперации

В Финляндии испугались победы России в спецоперации - РИА Новости, 01.09.2022

В Финляндии испугались победы России в спецоперации

Победа России на Украине нанесет удар по имиджу Запада, заявил в беседе с Yle председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T02:53

2022-09-01T02:53

2022-09-01T02:53

специальная военная операция на украине

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сша

финляндия

юсси халла-ахо

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Победа России на Украине нанесет удар по имиджу Запада, заявил в беседе с Yle председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо.Депутат объяснил, что успехи в спецоперации покажут миру, что Москва, которую политик назвал "развивающимся сельскохозяйственным обществом", может в одиночку взять верх над всем коллективным Западом, в том числе над США и Европой.Он указал, что Европа и США однозначно выбрали сторону в этой ситуации, предоставив Украине военную, экономическую и политическую помощь.При этом парламентарий отметил, что в Москве обратили внимание на действия Запада и расценили их как непосредственное участие союзников Киева в конфликте.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220901/svo-1813594144.html

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