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В Финляндии испугались победы России в спецоперации - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/pobeda-1813601672.html
В Финляндии испугались победы России в спецоперации
В Финляндии испугались победы России в спецоперации - РИА Новости, 01.09.2022
В Финляндии испугались победы России в спецоперации
Победа России на Украине нанесет удар по имиджу Запада, заявил в беседе с Yle председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T02:53
2022-09-01T02:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
сша
финляндия
юсси халла-ахо
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Победа России на Украине нанесет удар по имиджу Запада, заявил в беседе с Yle председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо.Депутат объяснил, что успехи в спецоперации покажут миру, что Москва, которую политик назвал "развивающимся сельскохозяйственным обществом", может в одиночку взять верх над всем коллективным Западом, в том числе над США и Европой.Он указал, что Европа и США однозначно выбрали сторону в этой ситуации, предоставив Украине военную, экономическую и политическую помощь.При этом парламентарий отметил, что в Москве обратили внимание на действия Запада и расценили их как непосредственное участие союзников Киева в конфликте.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, европа, сша, финляндия, юсси халла-ахо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, США, Финляндия, Юсси Халла-ахо
02:53 01.09.2022
 
В Финляндии испугались победы России в спецоперации

Финский депутат Халла-ахо заявил об опасности победы России на Украине для имиджа Запада

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в селе Александровка Херсонской области
Российские военнослужащие в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Победа России на Украине нанесет удар по имиджу Запада, заявил в беседе с Yle председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо.
Депутат объяснил, что успехи в спецоперации покажут миру, что Москва, которую политик назвал "развивающимся сельскохозяйственным обществом", может в одиночку взять верх над всем коллективным Западом, в том числе над США и Европой.
"Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь?" — задался вопросом Халла-ахо.
Он указал, что Европа и США однозначно выбрали сторону в этой ситуации, предоставив Украине военную, экономическую и политическую помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
При этом парламентарий отметил, что в Москве обратили внимание на действия Запада и расценили их как непосредственное участие союзников Киева в конфликте.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
00:24Специальная военная операция на Украине
России хватит ресурсов для победы в спецоперации, заявила Матвиенко
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаСШАФинляндияЮсси Халла-ахо
 
 
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