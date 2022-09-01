В Финляндии испугались победы России в спецоперации
Финский депутат Халла-ахо заявил об опасности победы России на Украине для имиджа Запада
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в селе Александровка Херсонской области
Российские военнослужащие в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Победа России на Украине нанесет удар по имиджу Запада, заявил в беседе с Yle председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо.
"Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь?" — задался вопросом Халла-ахо.
Он указал, что Европа и США однозначно выбрали сторону в этой ситуации, предоставив Украине военную, экономическую и политическую помощь.
При этом парламентарий отметил, что в Москве обратили внимание на действия Запада и расценили их как непосредственное участие союзников Киева в конфликте.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.