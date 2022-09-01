https://ria.ru/20220901/pmr-1813876742.html

Санду: Кишинев выступает за мирное урегулирование конфликта в Приднестровье

Санду: Кишинев выступает за мирное урегулирование конфликта в Приднестровье - РИА Новости, 01.09.2022

Санду: Кишинев выступает за мирное урегулирование конфликта в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду в очередной раз заявила, что Кишинев выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T23:37

2022-09-01T23:37

2022-09-01T23:42

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молдавия

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збигнев рау

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КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в очередной раз заявила, что Кишинев выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта.Ранее министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску вызвал временно поверенного в делах России в Молдавии Анатолия Лошакова для разъяснений относительно заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова по Приднестровью. В четверг Лавров заявил, что в Молдавии должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию."Мы – мирная страна. Мы приемлем только мирное разрешение приднестровского конфликта. Господин Лавров об этом в курсе, так как мы обсуждали это в формате "5+2" (Молдавия и Приднестровье, а также ОБСЕ, Россия, Украина, Евросоюз и США – ред.), — сказала Санду в четверг вечером в эфире телеканала Pro TV.По ее словам, диалога на президентском уровне между Кишиневом и Москвой на данный момент нет, но актуальные вопросы все-таки обсуждаются на уровне дипломатических контактов. Она дала понять, что не планирует в ближайшее время инициировать переговоры с руководством России.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220901/protest-1813873223.html

https://ria.ru/20220831/pridnestrove-1813585136.html

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в мире, сергей лавров, молдавия, кишинев, россия, обсе, мид польши, збигнев рау, майя санду, приднестровская молдавская республика