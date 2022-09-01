https://ria.ru/20220901/plennye-1813696374.html
Украина отказывается от переговоров по обмену пленными, заявили в Донецке
Украина отказывается от переговоров по обмену пленными, заявили в Донецке - РИА Новости, 01.09.2022
Украина отказывается от переговоров по обмену пленными, заявили в Донецке
Украинская сторона отказывается вести диалог об обмене пленными с ДНР, не идет на контакт, чтобы создать ускоренную процедуру возврата военнослужащих, хотя... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:56
2022-09-01T12:56
2022-09-01T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинская сторона отказывается вести диалог об обмене пленными с ДНР, не идет на контакт, чтобы создать ускоренную процедуру возврата военнослужащих, хотя Донецк готов к переговорам по этому вопросу, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова."На данный момент их (украинских пленных) достаточно большое количество, и с начала специальной военной операции мы неоднократно выходили с инициативой к украинской стороне начать обмены и в быстром порядке запустить этот процесс. Но, к сожалению, мы натолкнулись здесь на стену непонимания, и украинская сторона отказалась с нами вести переговоры по данному процессу", - рассказала она.Глава ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что в вопросе переговоров по обмену пленными Донецк из-за отсутствия прямой связи с Киевом действует через Россию.По словам собеседницы агентства, через российскую сторону "удалось освободитель большое количество ребят". "Я надеюсь, что эта работа продолжится. Мы открыты к переговорам с украинской стороной в этом вопросе", - добавила омбудсмен.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:56 01.09.2022 (обновлено: 15:20 01.09.2022)
Украина отказывается от переговоров по обмену пленными, заявили в Донецке
Омбудсмен ДНР Морозова: Украина отказывается идти на контакт по обмену пленными
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинская сторона отказывается вести диалог об обмене пленными с ДНР, не идет на контакт, чтобы создать ускоренную процедуру возврата военнослужащих, хотя Донецк готов к переговорам по этому вопросу, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"На данный момент их (украинских пленных) достаточно большое количество, и с начала специальной военной операции мы неоднократно выходили с инициативой к украинской стороне начать обмены и в быстром порядке запустить этот процесс. Но, к сожалению, мы натолкнулись здесь на стену непонимания, и украинская сторона отказалась с нами вести переговоры по данному процессу", - рассказала она.
Глава ДНР Денис Пушилин
ранее говорил, что в вопросе переговоров по обмену пленными Донецк
из-за отсутствия прямой связи с Киевом
действует через Россию
.
По словам собеседницы агентства, через российскую сторону "удалось освободитель большое количество ребят". "Я надеюсь, что эта работа продолжится. Мы открыты к переговорам с украинской стороной в этом вопросе", - добавила омбудсмен.