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Украина отказывается от переговоров по обмену пленными, заявили в Донецке - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/plennye-1813696374.html
Украина отказывается от переговоров по обмену пленными, заявили в Донецке
Украина отказывается от переговоров по обмену пленными, заявили в Донецке - РИА Новости, 01.09.2022
Украина отказывается от переговоров по обмену пленными, заявили в Донецке
Украинская сторона отказывается вести диалог об обмене пленными с ДНР, не идет на контакт, чтобы создать ускоренную процедуру возврата военнослужащих, хотя... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:56
2022-09-01T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинская сторона отказывается вести диалог об обмене пленными с ДНР, не идет на контакт, чтобы создать ускоренную процедуру возврата военнослужащих, хотя Донецк готов к переговорам по этому вопросу, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова."На данный момент их (украинских пленных) достаточно большое количество, и с начала специальной военной операции мы неоднократно выходили с инициативой к украинской стороне начать обмены и в быстром порядке запустить этот процесс. Но, к сожалению, мы натолкнулись здесь на стену непонимания, и украинская сторона отказалась с нами вести переговоры по данному процессу", - рассказала она.Глава ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что в вопросе переговоров по обмену пленными Донецк из-за отсутствия прямой связи с Киевом действует через Россию.По словам собеседницы агентства, через российскую сторону "удалось освободитель большое количество ребят". "Я надеюсь, что эта работа продолжится. Мы открыты к переговорам с украинской стороной в этом вопросе", - добавила омбудсмен.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:56 01.09.2022 (обновлено: 15:20 01.09.2022)
 
Украина отказывается от переговоров по обмену пленными, заявили в Донецке

Омбудсмен ДНР Морозова: Украина отказывается идти на контакт по обмену пленными

© РИА Новости / Андрей КоцСдавшиеся в плен украинские военнослужащие
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинская сторона отказывается вести диалог об обмене пленными с ДНР, не идет на контакт, чтобы создать ускоренную процедуру возврата военнослужащих, хотя Донецк готов к переговорам по этому вопросу, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"На данный момент их (украинских пленных) достаточно большое количество, и с начала специальной военной операции мы неоднократно выходили с инициативой к украинской стороне начать обмены и в быстром порядке запустить этот процесс. Но, к сожалению, мы натолкнулись здесь на стену непонимания, и украинская сторона отказалась с нами вести переговоры по данному процессу", - рассказала она.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что в вопросе переговоров по обмену пленными Донецк из-за отсутствия прямой связи с Киевом действует через Россию.
По словам собеседницы агентства, через российскую сторону "удалось освободитель большое количество ребят". "Я надеюсь, что эта работа продолжится. Мы открыты к переговорам с украинской стороной в этом вопросе", - добавила омбудсмен.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
"Лучше туда не попадать": как обходятся с пленными на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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