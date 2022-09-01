19:17 01.09.2022 (обновлено: 19:18 01.09.2022)
"Джеймс Уэбб" впервые получил снимки планеты за пределами Солнечной системы
НАСА: телескоп "Джеймс Уэбб" впервые получил снимки планеты за пределами Солнечной системы
© NASA / ESA/CSA, A Carter (UCSC), the ERS 1386 team, and A. Pagan (STScI)Снимок экзопланеты HIP 65426 b, сделанный телескопом Джеймс Уэбб
Снимок экзопланеты HIP 65426 b, сделанный телескопом Джеймс Уэбб
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. НАСА опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы, сделанный новейшим космическим телескопом Джеймс Уэбб, сообщило ведомство в четверг.
"Впервые астрономы использовали телескоп НАСА Джеймс Уэбб для того, чтобы напрямую сфотографировать планету за пределами нашей Солнечной системы. Экзопланета - газовый гигант, у которой нет каменистой поверхности и она не пригодна для жизни", - отмечает НАСА на своем сайте.
29 августа, 17:46НАСА отложило запуск беспилотной лунной миссии "Артемида-1"
На четырех опубликованных ведомством снимках изображена планета HIP 65426 b, снимок которой сделан различными инструментами космической обсерватории. Исследование, в ходе которого были получены фотографии, возглавляет Эксетерский университет в Великобритании.
В НАСА рассказали, что планета HIP 65426 b от шести до 12 раз превосходит массу Юпитера, а ее возраст составляет приблизительно 15-20 миллионов лет, что делает ее значительно "моложе" Земли, которой, по данным ученых, порядка 4,5 миллиарда лет. Увиденная телескопом экзопланета была открыта учеными в 2017 году с помощью инструментов Европейской Южной Обсерватории, входящих в расположенный в Чили проект VLT.
Космический телескоп Джеймс Уэбб стартовал с Земли в конце прошлого года и в июле приступил к своей научной миссии.