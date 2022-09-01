https://ria.ru/20220901/planety-1813840042.html

"Джеймс Уэбб" впервые получил снимки планеты за пределами Солнечной системы

"Джеймс Уэбб" впервые получил снимки планеты за пределами Солнечной системы - РИА Новости, 01.09.2022

"Джеймс Уэбб" впервые получил снимки планеты за пределами Солнечной системы

НАСА опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы, сделанный новейшим космическим телескопом Джеймс Уэбб, сообщило ведомство в четверг. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:17

2022-09-01T19:17

2022-09-01T19:18

наука

земля

великобритания

космос - риа наука

эксетерский университет

наса

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чили

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. НАСА опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы, сделанный новейшим космическим телескопом Джеймс Уэбб, сообщило ведомство в четверг."Впервые астрономы использовали телескоп НАСА Джеймс Уэбб для того, чтобы напрямую сфотографировать планету за пределами нашей Солнечной системы. Экзопланета - газовый гигант, у которой нет каменистой поверхности и она не пригодна для жизни", - отмечает НАСА на своем сайте.На четырех опубликованных ведомством снимках изображена планета HIP 65426 b, снимок которой сделан различными инструментами космической обсерватории. Исследование, в ходе которого были получены фотографии, возглавляет Эксетерский университет в Великобритании.В НАСА рассказали, что планета HIP 65426 b от шести до 12 раз превосходит массу Юпитера, а ее возраст составляет приблизительно 15-20 миллионов лет, что делает ее значительно "моложе" Земли, которой, по данным ученых, порядка 4,5 миллиарда лет. Увиденная телескопом экзопланета была открыта учеными в 2017 году с помощью инструментов Европейской Южной Обсерватории, входящих в расположенный в Чили проект VLT.Космический телескоп Джеймс Уэбб стартовал с Земли в конце прошлого года и в июле приступил к своей научной миссии.

https://ria.ru/20220829/artemida-1812966940.html

https://ria.ru/20220812/teleskop-1808668747.html

земля

великобритания

чили

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земля, великобритания, космос - риа наука, эксетерский университет, наса, европейская южная обсерватория, чили