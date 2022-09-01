https://ria.ru/20220901/pitsunda-1813820941.html

Президент Абхазии выступил за передачу России госдачи "Пицунда"

Президент Абхазии выступил за передачу России госдачи "Пицунда" - РИА Новости, 01.09.2022

Президент Абхазии выступил за передачу России госдачи "Пицунда"

Президент Абхазии Аслан Бжания в четверг на встрече с представителями движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" заявил, что выступает за... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:20

2022-09-01T18:20

2022-09-01T18:20

россия

политика

абхазия

пицунда

аслан бжания

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СУХУМ, 1 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в четверг на встрече с представителями движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" заявил, что выступает за ратификацию соглашения о передаче в собственность России объектов на территории госдачи "Пицунда".Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у российской стороны по Соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны РФ от 14 сентября 1995 года. Новое Соглашение между правительствами РФ и Абхазии о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии и порядке его использования было подписано в январе 2022 года. Однако оппозиция выступает против ратификации парламентом данного соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии."Со своей стороны я готов отвечать на все вопросы как представителей оппозиции, так и в целом граждан, у которых данное соглашение вызывает обеспокоенность. Считаю, что cоглашение надо ратифицировать, и я абсолютно убежден в правильности данного решения", - сказал президент, подчеркнув, что документ не несет в себе никакой угрозы для Абхазии. В свою очередь представители движения высказали поддержку курсу руководства страны, отметив важность диалога между властью и оппозицией в интересах народа и будущего детей. Они также призвали использовать все рычаги для недопущения эскалации напряженности в обществе.Ранее абхазские активисты попросили Бжанию не ратифицировать соглашение о передаче России госдачи "Пицунда". В четверг Бжания обратился к народу республики в связи с обеспокоенностью в обществе по поводу разрешения продажи земли иностранным гражданам, заявив, что "ни о какой форме продажи не может идти речь".Ранее посол России в Абхазии Михаил Шургалин заявил в интервью РИА Новости, что затягивание рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по госдаче "Пицунда" отразится на стремлении России инвестировать в такие масштабные проекты как строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция железной дороги. Он также подчеркнул, что Россия не планирует приватизировать госдачу "Пицунда" или передавать ее частным лицам.

https://ria.ru/20220826/abkhaziya-1812254345.html

https://ria.ru/20220721/pitsunda-1804133920.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, абхазия, пицунда, аслан бжания