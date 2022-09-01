https://ria.ru/20220901/perm-1813774800.html
В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве девушки
В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 01.09.2022
В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве девушки
Подозреваемый в убийстве девушки после ночного клуба в городе Чусовом Пермского края арестован, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:26
2022-09-01T16:26
2022-09-01T16:26
происшествия
чусовой
пермский край
криминал
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg
ПЕРМЬ, 1 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки после ночного клуба в городе Чусовом Пермского края арестован, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, вечером 26 августа 21-летняя девушка из пермского Чусового ушла из дома в ночной клуб и не вернулась. На ее поиски отправились полицейские и волонтеры. Через два дня тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в лесу возле одного из жилых домов Чусового. Силовиками было возбуждено дело об убийстве и задержан подозреваемый - ранее судимый 26-летний местный житель, в мае освободившийся из мест лишения свободы.Местные СМИ писали, что погибшая девушка работала медсестрой, в ночной клуб она отправилась с подругой, а под утро из заведения ушла в компании несовершеннолетнего бармена, с которым через короткое время рассталась."В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ближайшее время молодому человеку будет предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20220901/prodavschitsa-1813732561.html
чусовой
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4cb060c1a31a37677b114df2f3f597e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чусовой, пермский край, криминал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чусовой, Пермский край, Криминал, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве девушки
В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве посетительницы ночного клуба