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В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 01.09.2022
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В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве девушки
В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 01.09.2022
В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве девушки
Подозреваемый в убийстве девушки после ночного клуба в городе Чусовом Пермского края арестован, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:26
2022-09-01T16:26
происшествия
чусовой
пермский край
криминал
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 1 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки после ночного клуба в городе Чусовом Пермского края арестован, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, вечером 26 августа 21-летняя девушка из пермского Чусового ушла из дома в ночной клуб и не вернулась. На ее поиски отправились полицейские и волонтеры. Через два дня тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в лесу возле одного из жилых домов Чусового. Силовиками было возбуждено дело об убийстве и задержан подозреваемый - ранее судимый 26-летний местный житель, в мае освободившийся из мест лишения свободы.Местные СМИ писали, что погибшая девушка работала медсестрой, в ночной клуб она отправилась с подругой, а под утро из заведения ушла в компании несовершеннолетнего бармена, с которым через короткое время рассталась."В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ближайшее время молодому человеку будет предъявлено обвинение.
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происшествия, чусовой, пермский край, криминал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чусовой, Пермский край, Криминал, Следственный комитет России (СК РФ)
16:26 01.09.2022
 
В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве девушки

В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве посетительницы ночного клуба

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 1 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки после ночного клуба в городе Чусовом Пермского края арестован, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, вечером 26 августа 21-летняя девушка из пермского Чусового ушла из дома в ночной клуб и не вернулась. На ее поиски отправились полицейские и волонтеры. Через два дня тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в лесу возле одного из жилых домов Чусового. Силовиками было возбуждено дело об убийстве и задержан подозреваемый - ранее судимый 26-летний местный житель, в мае освободившийся из мест лишения свободы.
Местные СМИ писали, что погибшая девушка работала медсестрой, в ночной клуб она отправилась с подругой, а под утро из заведения ушла в компании несовершеннолетнего бармена, с которым через короткое время рассталась.
"В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время молодому человеку будет предъявлено обвинение.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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ПроисшествияЧусовойПермский крайКриминалСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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