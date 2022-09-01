https://ria.ru/20220901/perm-1813774800.html

В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве девушки

В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 01.09.2022

В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве девушки

Подозреваемый в убийстве девушки после ночного клуба в городе Чусовом Пермского края арестован, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:26

2022-09-01T16:26

2022-09-01T16:26

происшествия

чусовой

пермский край

криминал

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 1 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки после ночного клуба в городе Чусовом Пермского края арестован, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, вечером 26 августа 21-летняя девушка из пермского Чусового ушла из дома в ночной клуб и не вернулась. На ее поиски отправились полицейские и волонтеры. Через два дня тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в лесу возле одного из жилых домов Чусового. Силовиками было возбуждено дело об убийстве и задержан подозреваемый - ранее судимый 26-летний местный житель, в мае освободившийся из мест лишения свободы.Местные СМИ писали, что погибшая девушка работала медсестрой, в ночной клуб она отправилась с подругой, а под утро из заведения ушла в компании несовершеннолетнего бармена, с которым через короткое время рассталась."В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ближайшее время молодому человеку будет предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20220901/prodavschitsa-1813732561.html

чусовой

пермский край

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происшествия, чусовой, пермский край, криминал, следственный комитет россии (ск рф)