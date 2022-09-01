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Путин заявил, что власти сделают перевозки в Калининград удобнее - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин заявил, что власти сделают перевозки в Калининград удобнее
Путин заявил, что власти сделают перевозки в Калининград удобнее - РИА Новости, 01.09.2022
Путин заявил, что власти сделают перевозки в Калининград удобнее
Власти РФ сделают так, чтобы перевозки в Калининград были удобны и экономически целесообразны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:43
2022-09-01T20:43
экономика
антон алиханов
калининградская область
черное море
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Власти РФ сделают так, чтобы перевозки в Калининград были удобны и экономически целесообразны, заявил президент России Владимир Путин.Глава Калининградской области Антон Алиханов на встрече обратился к главе государства с просьбой дать поручение Минтрансу, чтобы свободные паромы и сухогрузы из Черного моря и других бассейнов перебазировали в Калининградскую область. По его словам, региону это "крайне необходимо для того, чтобы обходить те ограничения, которые незаконно совершенно вводят наши литовские соседи".Алиханов также отметил, что вопрос проработан с кабмином, согласован текст постановления о субсидировании перевозок, чтобы жители региона и бизнес не чувствовали сильного увеличения маршрутов и стоимости маршрутов, "чтобы это оставалось в тех же экономических параметрах, как до введения ограничений"."Будем стремиться к тому и сделаем обязательно, чтобы было удобно и экономически целесообразно", - заверил Путин.
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экономика, антон алиханов, калининградская область, черное море
Экономика, Антон Алиханов, Калининградская область, Черное море
20:43 01.09.2022
 
Путин заявил, что власти сделают перевозки в Калининград удобнее

Путин заверил Алиханова, что власти сделают перевозки в Калининград удобнее и выгоднее

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде
Рыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Рыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Власти РФ сделают так, чтобы перевозки в Калининград были удобны и экономически целесообразны, заявил президент России Владимир Путин.
Глава Калининградской области Антон Алиханов на встрече обратился к главе государства с просьбой дать поручение Минтрансу, чтобы свободные паромы и сухогрузы из Черного моря и других бассейнов перебазировали в Калининградскую область. По его словам, региону это "крайне необходимо для того, чтобы обходить те ограничения, которые незаконно совершенно вводят наши литовские соседи".
Алиханов также отметил, что вопрос проработан с кабмином, согласован текст постановления о субсидировании перевозок, чтобы жители региона и бизнес не чувствовали сильного увеличения маршрутов и стоимости маршрутов, "чтобы это оставалось в тех же экономических параметрах, как до введения ограничений".
"Будем стремиться к тому и сделаем обязательно, чтобы было удобно и экономически целесообразно", - заверил Путин.
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ЭкономикаАнтон АлихановКалининградская областьЧерное море
 
 
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