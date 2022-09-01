https://ria.ru/20220901/perevozki-1813853819.html

Путин заявил, что власти сделают перевозки в Калининград удобнее

Путин заявил, что власти сделают перевозки в Калининград удобнее - РИА Новости, 01.09.2022

Путин заявил, что власти сделают перевозки в Калининград удобнее

Власти РФ сделают так, чтобы перевозки в Калининград были удобны и экономически целесообразны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:43

2022-09-01T20:43

2022-09-01T20:43

экономика

антон алиханов

калининградская область

черное море

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Власти РФ сделают так, чтобы перевозки в Калининград были удобны и экономически целесообразны, заявил президент России Владимир Путин.Глава Калининградской области Антон Алиханов на встрече обратился к главе государства с просьбой дать поручение Минтрансу, чтобы свободные паромы и сухогрузы из Черного моря и других бассейнов перебазировали в Калининградскую область. По его словам, региону это "крайне необходимо для того, чтобы обходить те ограничения, которые незаконно совершенно вводят наши литовские соседи".Алиханов также отметил, что вопрос проработан с кабмином, согласован текст постановления о субсидировании перевозок, чтобы жители региона и бизнес не чувствовали сильного увеличения маршрутов и стоимости маршрутов, "чтобы это оставалось в тех же экономических параметрах, как до введения ограничений"."Будем стремиться к тому и сделаем обязательно, чтобы было удобно и экономически целесообразно", - заверил Путин.

https://ria.ru/20220901/gimn-1813836596.html

калининградская область

черное море

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экономика, антон алиханов, калининградская область, черное море