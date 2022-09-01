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Ющенко рассказал, как лидеры ЕС вынуждали Зеленского пойти на переговоры - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/peregovory-1813606211.html
Ющенко рассказал, как лидеры ЕС вынуждали Зеленского пойти на переговоры
Ющенко рассказал, как лидеры ЕС вынуждали Зеленского пойти на переговоры - РИА Новости, 01.09.2022
Ющенко рассказал, как лидеры ЕС вынуждали Зеленского пойти на переговоры
Лидеры стран ЕС безуспешно пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование ситуации в стране, заявил в беседе с РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T06:02
2022-09-01T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
герхард шредер
генри киссинджер
россия
украина
виктор ющенко
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лидеры стран ЕС безуспешно пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование ситуации в стране, заявил в беседе с "Украинской правдой" бывший глава государства Виктор Ющенко.Кроме того, бывший украинский лидер напомнил и о призывах к дипломатии со стороны отставных политиков, например экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.При этом Ющенко отверг возможность, что Украина согласится на дипломатическое решение ситуации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, герхард шредер, генри киссинджер, россия, украина, виктор ющенко, владимир зеленский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Герхард Шредер, Генри Киссинджер, Россия, Украина, Виктор Ющенко, Владимир Зеленский, Евросоюз
06:02 01.09.2022 (обновлено: 09:14 01.09.2022)
 
Ющенко рассказал, как лидеры ЕС вынуждали Зеленского пойти на переговоры

Экс-президент Украины Ющенко заявил о просьбах лидеров ЕС к Зеленскому пойти на переговоры

© РИА Новости / Сергей Старостенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Виктор Ющенко
Экс-президент Украины Виктор Ющенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Старостенко
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Экс-президент Украины Виктор Ющенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лидеры стран ЕС безуспешно пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование ситуации в стране, заявил в беседе с "Украинской правдой" бывший глава государства Виктор Ющенко.

"Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: "Садись за стол, садись за стол (переговоров. — Прим. ред.), потом разберемся", — сказал Ющенко.

Кроме того, бывший украинский лидер напомнил и о призывах к дипломатии со стороны отставных политиков, например экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.
При этом Ющенко отверг возможность, что Украина согласится на дипломатическое решение ситуации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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