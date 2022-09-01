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Ющенко рассказал, как лидеры ЕС вынуждали Зеленского пойти на переговоры
Ющенко рассказал, как лидеры ЕС вынуждали Зеленского пойти на переговоры - РИА Новости, 01.09.2022
Ющенко рассказал, как лидеры ЕС вынуждали Зеленского пойти на переговоры
Лидеры стран ЕС безуспешно пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование ситуации в стране, заявил в беседе с РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T06:02
2022-09-01T06:02
2022-09-01T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
герхард шредер
генри киссинджер
россия
украина
виктор ющенко
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лидеры стран ЕС безуспешно пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование ситуации в стране, заявил в беседе с "Украинской правдой" бывший глава государства Виктор Ющенко.Кроме того, бывший украинский лидер напомнил и о призывах к дипломатии со стороны отставных политиков, например экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.При этом Ющенко отверг возможность, что Украина согласится на дипломатическое решение ситуации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, герхард шредер, генри киссинджер, россия, украина, виктор ющенко, владимир зеленский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Герхард Шредер, Генри Киссинджер, Россия, Украина, Виктор Ющенко, Владимир Зеленский, Евросоюз
06:02 01.09.2022 (обновлено: 09:14 01.09.2022)
Ющенко рассказал, как лидеры ЕС вынуждали Зеленского пойти на переговоры
Экс-президент Украины Ющенко заявил о просьбах лидеров ЕС к Зеленскому пойти на переговоры