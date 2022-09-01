https://ria.ru/20220901/peregovory-1813606211.html

Ющенко рассказал, как лидеры ЕС вынуждали Зеленского пойти на переговоры

Ющенко рассказал, как лидеры ЕС вынуждали Зеленского пойти на переговоры - РИА Новости, 01.09.2022

Ющенко рассказал, как лидеры ЕС вынуждали Зеленского пойти на переговоры

Лидеры стран ЕС безуспешно пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование ситуации в стране, заявил в беседе с РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T06:02

2022-09-01T06:02

2022-09-01T09:14

специальная военная операция на украине

в мире

герхард шредер

генри киссинджер

россия

украина

виктор ющенко

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лидеры стран ЕС безуспешно пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование ситуации в стране, заявил в беседе с "Украинской правдой" бывший глава государства Виктор Ющенко.Кроме того, бывший украинский лидер напомнил и о призывах к дипломатии со стороны отставных политиков, например экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.При этом Ющенко отверг возможность, что Украина согласится на дипломатическое решение ситуации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220901/pobeda-1813601672.html

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в мире, герхард шредер, генри киссинджер, россия, украина, виктор ющенко, владимир зеленский, евросоюз