https://ria.ru/20220901/pamyatnik-1813776510.html
В Ивангороде установят копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34
В Ивангороде установят копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34 - РИА Новости, 01.09.2022
В Ивангороде установят копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34
Копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34 установят 11 сентября в соседнем российском Ивангороде, который граничит с Эстонией, заявил глава... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:28
2022-09-01T16:28
2022-09-01T16:29
общество
нарва
эстония
т-34
великая отечественная война (1941-1945)
ивангород
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34 установят 11 сентября в соседнем российском Ивангороде, который граничит с Эстонией, заявил глава муниципального образования Виктор Карпенко.В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, было перенесено еще шесть советских военных монументов.Он добавил, что монумент с танком будет установлен 11 сентября на въезде в Россию из Эстонии.
https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нарва, эстония, т-34, великая отечественная война (1941-1945), ивангород
Общество, Нарва, Эстония, Т-34, Великая Отечественная война (1941-1945), Ивангород
16:28 01.09.2022 (обновлено: 16:29 01.09.2022)
В Ивангороде установят копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34
Глава Ивангорода Карпенко заявил об установке точной копии снесенного в Нарве танка Т-34