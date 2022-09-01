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В Ивангороде установят копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34 - РИА Новости, 01.09.2022
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В Ивангороде установят копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34
В Ивангороде установят копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34 - РИА Новости, 01.09.2022
В Ивангороде установят копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34
Копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34 установят 11 сентября в соседнем российском Ивангороде, который граничит с Эстонией, заявил глава... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:28
2022-09-01T16:29
общество
нарва
эстония
т-34
великая отечественная война (1941-1945)
ивангород
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34 установят 11 сентября в соседнем российском Ивангороде, который граничит с Эстонией, заявил глава муниципального образования Виктор Карпенко.В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, было перенесено еще шесть советских военных монументов.Он добавил, что монумент с танком будет установлен 11 сентября на въезде в Россию из Эстонии.
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общество, нарва, эстония, т-34, великая отечественная война (1941-1945), ивангород
Общество, Нарва, Эстония, Т-34, Великая Отечественная война (1941-1945), Ивангород
16:28 01.09.2022 (обновлено: 16:29 01.09.2022)
 
В Ивангороде установят копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34

Глава Ивангорода Карпенко заявил об установке точной копии снесенного в Нарве танка Т-34

© AP Photo / Sergei GritsДемонтаж танка Т-34 в Нарве
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Демонтаж танка Т-34 в Нарве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34 установят 11 сентября в соседнем российском Ивангороде, который граничит с Эстонией, заявил глава муниципального образования Виктор Карпенко.
В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, было перенесено еще шесть советских военных монументов.
"Да, планируется установка танка Т-34. Точная копия танка, снесенного эстонскими властями в Нарве. То есть он будет один в один. Такой же цвет, такой же постамент, абсолютно ничем отличаться не будет", - сказал РИА Новости Карпенко.
Он добавил, что монумент с танком будет установлен 11 сентября на въезде в Россию из Эстонии.
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ОбществоНарваЭстонияТ-34Великая Отечественная война (1941-1945)Ивангород
 
 
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