https://ria.ru/20220901/pamyatnik-1813776510.html

В Ивангороде установят копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34

В Ивангороде установят копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34 - РИА Новости, 01.09.2022

В Ивангороде установят копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34

Копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34 установят 11 сентября в соседнем российском Ивангороде, который граничит с Эстонией, заявил глава... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:28

2022-09-01T16:28

2022-09-01T16:29

общество

нарва

эстония

т-34

великая отечественная война (1941-1945)

ивангород

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Копию демонтированного в Нарве памятника танку Т-34 установят 11 сентября в соседнем российском Ивангороде, который граничит с Эстонией, заявил глава муниципального образования Виктор Карпенко.В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, было перенесено еще шесть советских военных монументов.Он добавил, что монумент с танком будет установлен 11 сентября на въезде в Россию из Эстонии.

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

нарва

эстония

ивангород

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, нарва, эстония, т-34, великая отечественная война (1941-1945), ивангород