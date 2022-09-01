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Больше половины россиян не боятся оспы обезьян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 01.09.2022
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Больше половины россиян не боятся оспы обезьян, показал опрос ФОМ
Больше половины россиян не боятся оспы обезьян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 01.09.2022
Больше половины россиян не боятся оспы обезьян, показал опрос ФОМ
Больше половины россиян (63%) не испытывают тревогу по поводу распространения оспы обезьян, из тех, кто осведомлен об этой болезни, не переживают из-за нее 84%, РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:09
2022-09-01T15:09
россия
фомнибус
общество
здоровье - общество
оспа обезьян
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Больше половины россиян (63%) не испытывают тревогу по поводу распространения оспы обезьян, из тех, кто осведомлен об этой болезни, не переживают из-за нее 84%, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".О новой болезни "оспа обезьян" слышали 75% опрошенных. Почти треть (29%) следят за развитием ситуации. Больше половины (63%) не испытывают беспокойство или тревогу из-за появления этой болезни. Из тех, кто осведомлен о ней, не испытывают тревогу еще больше людей - 84%.Из тех, кто слышал или что-то знает про оспу обезьян, 71% уверен, что случаи заражения ей не станут массовыми в России.Также осведомленные об этой болезни ответили на вопрос, сможет ли оспа обезьян вызвать всемирную эпидемию. Больше половины осведомленных о болезни считают, что нет, 23% думают, что сможет. Население в целом считает, что оспа обезьян не сможет вызвать пандемию в 42% случаев, еще 17% уверены, что сможет.Опрос "ФОМнибус" проведен 19-21 августа среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, фомнибус, общество, здоровье - общество, оспа обезьян
Россия, ФОМнибус, Общество, Здоровье - Общество, Оспа обезьян
15:09 01.09.2022
 
Больше половины россиян не боятся оспы обезьян, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ показал, что 63 процента россиян не испытывают тревогу по поводу оспы обезьян

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Перейти в фотобанк
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Больше половины россиян (63%) не испытывают тревогу по поводу распространения оспы обезьян, из тех, кто осведомлен об этой болезни, не переживают из-за нее 84%, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
О новой болезни "оспа обезьян" слышали 75% опрошенных. Почти треть (29%) следят за развитием ситуации. Больше половины (63%) не испытывают беспокойство или тревогу из-за появления этой болезни. Из тех, кто осведомлен о ней, не испытывают тревогу еще больше людей - 84%.
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 17:54
В ВОЗ допустили, что оспа обезьян может передаваться через семя
Из тех, кто слышал или что-то знает про оспу обезьян, 71% уверен, что случаи заражения ей не станут массовыми в России.
Также осведомленные об этой болезни ответили на вопрос, сможет ли оспа обезьян вызвать всемирную эпидемию. Больше половины осведомленных о болезни считают, что нет, 23% думают, что сможет. Население в целом считает, что оспа обезьян не сможет вызвать пандемию в 42% случаев, еще 17% уверены, что сможет.
Опрос "ФОМнибус" проведен 19-21 августа среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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В мире зарегистрировали более 50 тысяч случаев оспы обезьян
 
РоссияФОМнибусОбществоЗдоровье - ОбществоОспа обезьян
 
 
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