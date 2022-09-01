https://ria.ru/20220901/ospa-1813744273.html

Больше половины россиян не боятся оспы обезьян, показал опрос ФОМ

Больше половины россиян не боятся оспы обезьян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 01.09.2022

Больше половины россиян не боятся оспы обезьян, показал опрос ФОМ

Больше половины россиян (63%) не испытывают тревогу по поводу распространения оспы обезьян, из тех, кто осведомлен об этой болезни, не переживают из-за нее 84%, РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:09

2022-09-01T15:09

2022-09-01T15:09

россия

фомнибус

общество

здоровье - общество

оспа обезьян

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Больше половины россиян (63%) не испытывают тревогу по поводу распространения оспы обезьян, из тех, кто осведомлен об этой болезни, не переживают из-за нее 84%, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".О новой болезни "оспа обезьян" слышали 75% опрошенных. Почти треть (29%) следят за развитием ситуации. Больше половины (63%) не испытывают беспокойство или тревогу из-за появления этой болезни. Из тех, кто осведомлен о ней, не испытывают тревогу еще больше людей - 84%.Из тех, кто слышал или что-то знает про оспу обезьян, 71% уверен, что случаи заражения ей не станут массовыми в России.Также осведомленные об этой болезни ответили на вопрос, сможет ли оспа обезьян вызвать всемирную эпидемию. Больше половины осведомленных о болезни считают, что нет, 23% думают, что сможет. Население в целом считает, что оспа обезьян не сможет вызвать пандемию в 42% случаев, еще 17% уверены, что сможет.Опрос "ФОМнибус" проведен 19-21 августа среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20220831/ospa-1813521100.html

https://ria.ru/20220831/ospa-1813572152.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, фомнибус, общество, здоровье - общество, оспа обезьян