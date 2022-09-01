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Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне, заявил постпред
Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне, заявил постпред - РИА Новости, 01.09.2022
Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне, заявил постпред
Заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября пройдет на министерском уровне, заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:39
2022-09-01T22:39
2022-09-01T22:39
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ООН, 1 сен - РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября пройдет на министерском уровне, заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер."В четверг, 22 сентября, министр иностранных дел Франции проведет министерское заседание Совета Безопасности по Украине", - сказал Ривьер журналистам.Он отметил, что при участии многих министров встреча, как ожидается, затронет все параметры ситуации вокруг Украины.Франция в сентябре председательствует в СБ ООН. Указанное заседание Совета Безопасности придется на период проведения Генеральной ассамблеи.
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в мире, франция, украина, совет безопасности оон
В мире, Франция, Украина, Совет Безопасности ООН
Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне, заявил постпред
Постпред Франции Ривьер: заседание Совбеза ООН по Украине пройдет на министерском уровне