https://ria.ru/20220901/oon-1813821633.html

США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН

США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН - РИА Новости, 01.09.2022

США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН

США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН: делегации не выдали визы, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:23

2022-09-01T18:23

2022-09-01T20:39

оон

в мире

владимир колокольцев

сша

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

василий небензя

санкции в отношении россии

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ООН, 1 сен — РИА Новости. США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН: делегации не выдали визы, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя."Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН", — подчеркнул он.Дипломат обратил внимание, что предоставление виз делегатам — не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что сдвигов в ситуации с выдачей виз министру Сергею Лаврову и всей российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре пока нет, несмотря на заблаговременную подачу заявок.Ранее президент Владимир Путин подписал распоряжение о том, что Лавров возглавит делегацию страны на ГА ООН.По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны препятствовать посещению ООН представителями и должностными лицам стран — членов организации. Ранее Вашингтон не раз отказывал в выдаче документов российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.

https://ria.ru/20220901/evropa-1813286885.html

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сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, в мире, владимир колокольцев, сша, министерство внутренних дел рф (мвд россии), василий небензя, санкции в отношении россии