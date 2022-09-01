https://ria.ru/20220901/oon-1813821633.html
США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН
США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН - РИА Новости, 01.09.2022
США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН
США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН: делегации не выдали визы, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:23
2022-09-01T18:23
2022-09-01T20:39
оон
в мире
владимир колокольцев
сша
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
василий небензя
санкции в отношении россии
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ООН, 1 сен — РИА Новости. США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН: делегации не выдали визы, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя."Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН", — подчеркнул он.Дипломат обратил внимание, что предоставление виз делегатам — не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что сдвигов в ситуации с выдачей виз министру Сергею Лаврову и всей российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре пока нет, несмотря на заблаговременную подачу заявок.Ранее президент Владимир Путин подписал распоряжение о том, что Лавров возглавит делегацию страны на ГА ООН.По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны препятствовать посещению ООН представителями и должностными лицам стран — членов организации. Ранее Вашингтон не раз отказывал в выдаче документов российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.
https://ria.ru/20220901/evropa-1813286885.html
https://ria.ru/20220901/vizy-1813555841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, владимир колокольцев, сша, министерство внутренних дел рф (мвд россии), василий небензя, санкции в отношении россии
ООН, В мире, Владимир Колокольцев, США, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Василий Небензя, Санкции в отношении России
18:23 01.09.2022 (обновлено: 20:39 01.09.2022)
США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН
Постпред Небензя заявил, что США не выдали главе МВД Колокольцеву визу на саммит ООН
ООН, 1 сен — РИА Новости. США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН: делегации не выдали визы, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
"Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН
", — подчеркнул он.
Дипломат обратил внимание, что предоставление виз делегатам — не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.
Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что сдвигов в ситуации с выдачей виз министру Сергею Лаврову и всей российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре пока нет, несмотря на заблаговременную подачу заявок.
Ранее президент Владимир Путин подписал распоряжение о том, что Лавров возглавит делегацию страны на ГА ООН.
По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны препятствовать посещению ООН представителями и должностными лицам стран — членов организации. Ранее Вашингтон не раз отказывал в выдаче документов российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.