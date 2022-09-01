Рейтинг@Mail.ru
США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/oon-1813821633.html
США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН
США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН - РИА Новости, 01.09.2022
США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН
США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН: делегации не выдали визы, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:23
2022-09-01T20:39
оон
в мире
владимир колокольцев
сша
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
василий небензя
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 1 сен — РИА Новости. США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН: делегации не выдали визы, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя."Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН", — подчеркнул он.Дипломат обратил внимание, что предоставление виз делегатам — не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что сдвигов в ситуации с выдачей виз министру Сергею Лаврову и всей российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре пока нет, несмотря на заблаговременную подачу заявок.Ранее президент Владимир Путин подписал распоряжение о том, что Лавров возглавит делегацию страны на ГА ООН.По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны препятствовать посещению ООН представителями и должностными лицам стран — членов организации. Ранее Вашингтон не раз отказывал в выдаче документов российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.
https://ria.ru/20220901/evropa-1813286885.html
https://ria.ru/20220901/vizy-1813555841.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, в мире, владимир колокольцев, сша, министерство внутренних дел рф (мвд россии), василий небензя, санкции в отношении россии
ООН, В мире, Владимир Колокольцев, США, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Василий Небензя, Санкции в отношении России
18:23 01.09.2022 (обновлено: 20:39 01.09.2022)
 
США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН

Постпред Небензя заявил, что США не выдали главе МВД Колокольцеву визу на саммит ООН

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в ее штаб-квартире в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в ее штаб-квартире в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в ее штаб-квартире в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 сен — РИА Новости. США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН: делегации не выдали визы, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
"Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН", — подчеркнул он.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
08:00
Европа готовится открыть очередной фронт войны против России
Дипломат обратил внимание, что предоставление виз делегатам — не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.
Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что сдвигов в ситуации с выдачей виз министру Сергею Лаврову и всей российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре пока нет, несмотря на заблаговременную подачу заявок.
Ранее президент Владимир Путин подписал распоряжение о том, что Лавров возглавит делегацию страны на ГА ООН.
По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны препятствовать посещению ООН представителями и должностными лицам стран — членов организации. Ранее Вашингтон не раз отказывал в выдаче документов российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.
Объединенный визовый центр международной компании VFS Global в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
08:00Туризм
Тяжелый "шенген": как теперь россиянам получать визы в Европу
 
ООНВ миреВладимир КолокольцевСШАМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Василий НебензяСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала